Азмун — о еврокубках: «В следующем сезоне будем готовы выступать лучше»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.
Турнирного значение игра с «Боруссией» действительно не имеет. Но мы настроены показать хорошую игру и максимум того, что от нас требуют. В ЛЧ нет товарищеских матчей — будем играть на победу.
Конечно, для нападающего забить — это важно. Тем более что это был очень тяжелый месяц без тренировок. Потихоньку набираю форму. Главное, что заработали с «Уралом» 3 очка.
Провал в еврокубках? Так получилось, что не смогли выйти из группы. Надеюсь и даже уверен, что в следующем сезоне выступим лучше. В этом где-то немного недонастроились, может быть, в общем так получилось. В следующем сезоне будем готовы выступать лучше.
Сердар уже знает что Зенит будет выступать в ЛЧ...знает имя нового тренера...и наверное с кем будут играть в группе...
Удачи побольше голов ...лидеру бомбардиров чемпионата !!!!!!
Сердар уже знает что Зенит будет выступать в ЛЧ...знает имя нового тренера...и наверное с кем будут играть в группе...
Удачи побольше голов ...лидеру бомбардиров чемпионата !!!!!!
Проходили мы это уже!!!
Хоть бы не говорил такие слова не смешил людей
Проходили мы это уже!!!
Хоть бы не говорил такие слова не смешил людей
ай-ай-ай, чего не хватало - то ?
ай-ай-ай, чего не хватало - то ?