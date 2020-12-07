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Азмун — о еврокубках: «В следующем сезоне будем готовы выступать лучше»

вчера, 12:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)Боруссия20:55 Не начался

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Турнирного значение игра с «Боруссией» действительно не имеет. Но мы настроены показать хорошую игру и максимум того, что от нас требуют. В ЛЧ нет товарищеских матчей — будем играть на победу.

Конечно, для нападающего забить — это важно. Тем более что это был очень тяжелый месяц без тренировок. Потихоньку набираю форму. Главное, что заработали с «Уралом» 3 очка.

Провал в еврокубках? Так получилось, что не смогли выйти из группы. Надеюсь и даже уверен, что в следующем сезоне выступим лучше. В этом где-то немного недонастроились, может быть, в общем так получилось. В следующем сезоне будем готовы выступать лучше.

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Все комментарии
Брулин
Брулин ответ JackNorz (раскрыть)
вчера в 21:55
Вью из 2025 года. В следующий раз точно получится.
alexamit
alexamit
вчера в 17:51
Сумневаюсь я,чтобы эта труба заиграла.Не тот компрессор у них в ж...
Faustello
Faustello
вчера в 17:10
Азмун, это Володька! Сейчас я тебя научу!
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 15:30
И это из года в год в том году Дзуба в этом Азмун если честно тошно становится
JackNorz
JackNorz
вчера в 15:13
Он что Ванга? Откуда он знает, что они в следующем году в ЛЧ играть будут? Или там уже все расписано? Дюков порешал все?
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 14:00
Каждый год такое говорят)
Насмешник
Насмешник
вчера в 13:58
Вы по итогам прошлой еврокубковой компании тоже самое говорили. Результат видим.
Пердивбург
Пердивбург ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:27, ред.
Ладно, Уважаемый. Краснодар, Рубин и Ростов можно оставить)
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 13:23
    nubom
    nubom ответ Miaf (раскрыть)
    вчера в 13:21
    Уважаемый, если убрать Краснодар, Рубин, Ростов и Зенит, то останется превенство Москвы, за те же народные деньги...
    Пердивбург
    Пердивбург
    вчера в 13:19
    Не каждая птица долетит до следующего сезона.
    Miaf
    Miaf
    вчера в 13:16
    Когда-нибудь прекратятся эти бессмысленные вливания народных денег и Зенит вернется в пердив, точнее в ФНЛ, в общем на дно.
    nubom
    nubom
    вчера в 13:13
    Я бы не ставил на еврокубки. Главное, сохранить состав и выиграть РПЛ: неизвестно, каких ухарей купит Зенит в следующей трансферной компании...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 13:13
    "Главное что с "Уралом" - три очка". Приоритеты расставлены, задачи утверждены, лузерская Лига Чемпионов слита за ненадобностью, в следующем году сыграют лучше - подразумевается увеличение набора очков в два раза, то есть два очка вместо одного, о чем будут звучать фанфары со всех телевизионных экранов, футболки с Дзюбой будут вынуты из половых ведер и вернутся на свое законное место в стенных шкафах.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:04
    Осведомлённость игроков Зенита на уровне.....
    Сердар уже знает что Зенит будет выступать в ЛЧ...знает имя нового тренера...и наверное с кем будут играть в группе...
    Удачи побольше голов ...лидеру бомбардиров чемпионата !!!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:03
    Куда уж лучше? И так прыгнули выше головы))
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 13:03
    И так каждый годд а итог ПОСЛЕДНИЕ!!!
    Проходили мы это уже!!!
    Хоть бы не говорил такие слова не смешил людей
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:02
    Осталось добавить... И с каждым годом все увереннее и увереннее обживаем привычное последнее место с одним очком.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:02
    Что то сомневаюсь я.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:02
    недонастроились всё же ...
    ай-ай-ай, чего не хватало - то ?
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:01
    Вы это еще в прошлом сезоне говорили
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