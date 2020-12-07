Азмун — о еврокубках: «В следующем сезоне будем готовы выступать лучше»

Нападающий «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Турнирного значение игра с «Боруссией» действительно не имеет. Но мы настроены показать хорошую игру и максимум того, что от нас требуют. В ЛЧ нет товарищеских матчей — будем играть на победу.

Конечно, для нападающего забить — это важно. Тем более что это был очень тяжелый месяц без тренировок. Потихоньку набираю форму. Главное, что заработали с «Уралом» 3 очка.

Провал в еврокубках? Так получилось, что не смогли выйти из группы. Надеюсь и даже уверен, что в следующем сезоне выступим лучше. В этом где-то немного недонастроились, может быть, в общем так получилось. В следующем сезоне будем готовы выступать лучше.