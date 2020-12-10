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Штиндль: «Это безумие. Мы провели худший матч в группе, но вышли в 1/8»

сегодня, 07:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Капитан менхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира. Несмотря на поражение, немецкий клуб получил путёвку в 1/8 финала благодаря ничейному результату в матче «Интер» — «Шахтёр» (0:0).

Это безумие. Это был наш худший матч на групповом этапе, но мы вышли в следующий раунд. Однако мы заслужили это, учитывая наши прошлые выступления.

Мы все были на нервах, наблюдая за параллельной игрой на айпаде. Но финальный свисток принёс невероятную радость.

Выйти в плей-офф из группы с тремя невероятными командами — это фантастика. Сегодня нам не хватило хладнокровия. Есть вещи, которые требуют улучшения, но сегодня всё это значения не имеет. Мы прошли дальше и будем праздновать.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
сегодня в 10:30
Ну объективно Боруссия оказалась сильнее Шахтера и поэтому выше его в группе
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:21
В начале турнира не везло, а в итоге повезло.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:44
Да уж играли из рук вон плохо...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
хоть чему то можно радоваться))
Mangur
Mangur
сегодня в 07:29
Реал сильнее так и должно было быть
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