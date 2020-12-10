Штиндль: «Это безумие. Мы провели худший матч в группе, но вышли в 1/8»

Капитан менхенгладбахской «Боруссии» прокомментировал поражение от «Реала» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира. Несмотря на поражение, немецкий клуб получил путёвку в 1/8 финала благодаря ничейному результату в матче «Интер» — «Шахтёр» (0:0).

Это безумие. Это был наш худший матч на групповом этапе, но мы вышли в следующий раунд. Однако мы заслужили это, учитывая наши прошлые выступления.

Мы все были на нервах, наблюдая за параллельной игрой на айпаде. Но финальный свисток принёс невероятную радость.

Выйти в плей-офф из группы с тремя невероятными командами — это фантастика. Сегодня нам не хватило хладнокровия. Есть вещи, которые требуют улучшения, но сегодня всё это значения не имеет. Мы прошли дальше и будем праздновать.