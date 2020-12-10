Гасперини высказался о конфликте с Гомесом

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сегодня, 06:28

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира, а также высказался о конфликте с лидером бергамасков .

Сообщалось, что Гасперини и Гомес повздорили во время матча с «Мидтьюлландом» (1:1), после чего тренер пригрозил уйти в отставку.