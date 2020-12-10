Гасперини высказался о конфликте с Гомесом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над «Аяксом» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выход своей команды в плей-офф турнира, а также высказался о конфликте с лидером бергамасков Алехандро Гомесом.
Сообщалось, что Гасперини и Гомес повздорили во время матча с «Мидтьюлландом» (1:1), после чего тренер пригрозил уйти в отставку.
Мы были очень хороши сегодня и нивелировали [атакующий] потенциал «Аякса», который всегда делал ставку на игру впереди. Мы были очень хороши в обороне и заслужили забить на последних минутах.
Это выдающееся достижение, даже лучше, чем было в прошлом году. Потому что в этот раз в нашей группе было два настоящих монстра в лице «Ливерпуля» и «Аякса», и мы выиграли все выездные матчи.
Что касается Гомеса, прежде всего, что пишут и говорят, я смотрю на футбольное поле. У меня должна быть свобода выбора во время матчей. Этот принцип нельзя игнорировать. Сегодня ценность Папу [Гомеса] была очевидна.
Мы должны идти вперёд, а я должен делать лучший выбор для команды. Цель всегда одна — достичь хорошего результата.
Мы не можем читать все слухи. В клубе всегда будет полная гармония. Эти отношения не сулят ничего травматичного.