Классен: «У меня был отличный момент. Реализуй я его, и „Аякс“ в плей-офф»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы планировали сохранять терпение. Но «Аталанта» — хорошая, организованная команда, у ворот которой сложно создавать моменты. Тем не менее мы создали несколько маленьких возможностей и одну отличную. Реализуй я этот момент, и мы бы вышли [в плей-офф Лиги чемпионов].

Обычно «Аталанта» постоянно прессингует, но вы видели, что сегодня они пришли играть организованно и уповать на контратаки. Потом мы остались в меньшинстве, и нам нужно было идти вперёд. Тогда у соперника появились шансы.

Таких игроков [как Нерес и Блинд] всегда не хватает. Но сегодня мы показали, что у нас длинная скамейка. Даже без Дейли и Давида мы должны были проходить дальше.