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Классен: «У меня был отличный момент. Реализуй я его, и „Аякс“ в плей-офф»

сегодня, 07:01
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)0 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы планировали сохранять терпение. Но «Аталанта» — хорошая, организованная команда, у ворот которой сложно создавать моменты. Тем не менее мы создали несколько маленьких возможностей и одну отличную. Реализуй я этот момент, и мы бы вышли [в плей-офф Лиги чемпионов].

Обычно «Аталанта» постоянно прессингует, но вы видели, что сегодня они пришли играть организованно и уповать на контратаки. Потом мы остались в меньшинстве, и нам нужно было идти вперёд. Тогда у соперника появились шансы.

Таких игроков [как Нерес и Блинд] всегда не хватает. Но сегодня мы показали, что у нас длинная скамейка. Даже без Дейли и Давида мы должны были проходить дальше.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:41
Ну объективно Аталанта больше заслужила выхода в 1/8.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:59
Надо забивать а не ссылаться на обстоятельства.
beefs
beefs
сегодня в 07:14
И опять если бы...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:10
Однако не реализовал.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:05
Неожиданный матч вчера получился. Ждал от противостояния "Аталанта" и "Аякса" три-четыре гола минимум. Но Гасперини удивил. "Аталанта" неожиданно сыграла от обороны и добилась нужного результата. Из почти неважной ситуации второй год подряд выходят в плей-офф. Ждем в весенней части Миранчука и новых сюрпризов от "Аталанты".
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