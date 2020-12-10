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Зидан: «Я никогда не стану Алексом Фергюсоном для „Реала“. Это точно»

сегодня, 04:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Боруссией» Менхенгладбах (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выхода своей команды в плей-офф турнира заявил, что не станет такой легендой мадридского клуба, какой является для «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.

Я никогда не стану Фергюсоном [для «Реала»], это точно.

Я не знаю, как долго ещё я здесь пробуду. Я не думаю об этом. Мне очень повезло быть в этом клубе, и я счастлив даже в самые трудные времена. Я уже долго живу в Испании, в Мадриде, и хочу побыть здесь ещё какое-то время.

Я не скажу вам, что говорил своим игрокам, но весь Мадрид может гордиться тем, что они сделали сегодня на поле.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:29
Зинедин Зидан сделал в Реале то что многим будет трудно повторить выиграть три раза подряд Лигу Чемпионов, и стать первым тренером которому удалось добиться такого результата. Зидан хороший мотиватор который может своим авторитетом заставить игроков добиваться успеха даже тогда когда возникают трудности внутри команды. Последняя игра в Лиги Чемпионов с  Боруссией М. тому хорошее подтверждение, победа над которой позволила занять первое место в группе и выйти в плей офф.  Зидан понимает что нужно вовремя определиться с дальнейшим продолжением своей карьеры и  он напомнил что он не станнит Алексом Фергюсоном для Реала. Но в любом случае он постарается сделать это достойно как человек, который умеет держать своё слово. Удачи 
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:42
Второго САфа нигде не будет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:59
Зидан выполняет свою функцию и это важно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:10
Отставка пока отсрочена.
ABir
ABir
сегодня в 05:57
И все же, что бы не говорили, в нужный момент Реал подтверждает свой класс. С Победой Сливочные, с выходом в следующую стадию ЛЧ!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:08
Думаю любой тренер хочет стать таким как САФ.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:53
Не скромничай Зидан. Ты круче.
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