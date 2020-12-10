Зидан: «Я никогда не стану Алексом Фергюсоном для „Реала“. Это точно»

Главный тренер «Реала» после победы над «Боруссией» Менхенгладбах (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и выхода своей команды в плей-офф турнира заявил, что не станет такой легендой мадридского клуба, какой является для «Манчестер Юнайтед» сэр .

Я никогда не стану Фергюсоном [для «Реала»], это точно.

Я не знаю, как долго ещё я здесь пробуду. Я не думаю об этом. Мне очень повезло быть в этом клубе, и я счастлив даже в самые трудные времена. Я уже долго живу в Испании, в Мадриде, и хочу побыть здесь ещё какое-то время.

Я не скажу вам, что говорил своим игрокам, но весь Мадрид может гордиться тем, что они сделали сегодня на поле.