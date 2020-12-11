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Джикия: «Никто не заметил, как ЦСКА вышел в лидеры РПЛ»

сегодня, 10:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.12.2020 в 20:00 Не начался

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ.

Несколько туров назад все говорили о «Спартаке» и «Зените», и никто не заметил, как ЦСКА вышел в лидеры. Думаю, этот сезон будет очень ровный и интересный. И чемпионская гонка будет идти до конца.

Форварды «Зенита»? От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

Наша игра с «Зенитом» станет жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем выложить фотки в Instagram со словами «2020, иди на».

Конечно, это будет большая игра и, уверен, игра классная. Однако нам сперва необходимо набрать три очка в Сочи, а после хорошо сыграть в Питере, чтобы потом на три месяца обеспечить себе хорошее настроение.

Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришел прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Он пришел утром на тренировку после официального объявления — перед занятием поговорили, пожали руки.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:33
Меня сейчас более вопрос волнует. Кто ответит за провал наших клубов в Европе ??? За уничтожение Российского футбола. И как следствие результатов Сборной России. Дюкины ??? ДЕД Пихто или Дед Мозай с зайцами ???
Есть же кто то , с кого нужно учинить Спрос.?????
mat73
mat73
сегодня в 14:32
Даа, Дзюба очень предсказуемый и очень опасный)))
Интересно, а с ним сейчас за руку здороваются ?
112910415
112910415
сегодня в 14:27
и снова РПЛ, и еврокубковые провалы станут забываться, и будет всем счастье
Джон Иванов
Джон Иванов ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 14:21
Нужно не лимит отменять, а контракты миллионные, тогда они сами перестанут к нам ехать и начнут играть наши ребята, которые не ради длинного рубля играют
Red blu
Red blu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:35
Кто тебе такое сказал? Гинер, Бабаев?
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:05
Феерия в Европе - это такой, отвлекающий манёвр был
Мы не рабы
Мы не рабы ответ смещной (раскрыть)
сегодня в 12:45
Никто не заметил что ЦВБП!!!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:37
Да просто не до футбола. Сейчас идет жестокая с рукоблудием. Самые непримиримые болельщики до сих пор видео с Дзюбой во всех деталях не рассмотрели.
pomor45
pomor45
сегодня в 12:23, ред.
Нужно не тыкать пальцем друг в друга, отыскивая говёшки у соперников и зёрнышки у себя, а задаться вопросом: нужен ли народу в России футбол? Судите сами. По опросам в России интересуется футболом один из десяти. Это не болельщиков, а тех кто интересуется. Болельщиков, тех кто ходит на стадион, покупает атрибутику клуба, платит за передачи по телевизору, т.е. приносит доход клубу, в разы меньше: полагаю не больше одного из пятидесяти. Так сильно ли расстроятся эти 49, если профессиональный футбол в России умрёт. Да не заметят даже, а кто заметит, только рад будет. Им вполне достаточно любительского, где, по крайней мере, играют свои ребята: дети, друзья знакомые, коллеги по работе, а не какие-то забугорные харчующиеся в России игруны.
Кстати, многие ратуют за отмену лимита, мол, это оздоровит профессиональный футбол. Напрасные ожидания. Никакого профессионального футбола при такой к нему "всенародной любви" быть не может. Будут только российские тренировочные базы подготовки иностранных футболеров для их сборных за счёт российских бюджетов разного уровня. Сейчас примерно на 60% и уже погоду делают леги, а будет на все100%. Наша сборная будет довольствоваться отбором игроков со скамейки.
смещной
смещной
сегодня в 12:06
Фейенорд, Динамо Загреб, Вольфсбергер:" Никто не заметил ЦСКА".
Грустно, но правда.
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:58
Что же делать, если Спартака там нет?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:50
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 11:47
    Никто в Европе и не заметил что Россия участвовала в Еврокубках ...
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 11:46
    РПЛ слишком донная, чтобы там были классные игры, особенно с участием этих двух команд
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:41
    Никто не заметил, как Джикия стал капитаном сборной.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:18
    все следили за успехами цска в Лиге Европы
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 11:17
    Это называется ход конем.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:14
      санек002
      санек002 ответ VAN ARM (раскрыть)
      сегодня в 11:10
      ну вышли и вышли!и снова зашли!и че????
      Супервайзер
      Супервайзер ответ Я на стреме (раскрыть)
      сегодня в 11:08
      Даже непредсказуемого Азмуна в раздевалке развернул в нужном для себя направлении.
      PiterGrad
      PiterGrad
      сегодня в 11:03
      Зениту с таким тренером и гендиректором ничего ни светит... так что моментом пользуйтесь и набирайте очки.
      particular
      particular
      сегодня в 11:01
      Нормальный парень, не отягощённый воинственной риторикой☝
      Я на стреме
      Я на стреме ответ Трезвый повар (раскрыть)
      сегодня в 10:57, ред.
      так себе был футболистом
      ...но известным ананистом
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 10:56, ред.
      Зенит - Спартак отличная вывеска на последний матч года. Гыгыгы
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 10:55
      ну сказал и сказал)))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 10:54
      Про Дзюбу:
      Был хорошим футболистом
      А теперь стал aнaниcтoм
      Faustello
      Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
      сегодня в 10:51
        RomzesRZN
        RomzesRZN
        сегодня в 10:51
          Loko57
          Loko57
          сегодня в 10:49
          И кто же это не заметил что ЦСКА в тройке!? Странная позиция
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          сегодня в 10:47
          Получается наша чемпионская гонка но фоне европейских чемпионатов - крысиные бега на фоне забегов породистых скакунов. Всем без потерь дожить до нового года, не дайте предсказуемо опасному Дзюбе развернуть себя!
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