Джикия: «Никто не заметил, как ЦСКА вышел в лидеры РПЛ»

Капитан «Спартака» рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ .

Несколько туров назад все говорили о «Спартаке» и «Зените», и никто не заметил, как ЦСКА вышел в лидеры. Думаю, этот сезон будет очень ровный и интересный. И чемпионская гонка будет идти до конца.

Форварды «Зенита»? От Дзюбы знаешь, чего ждать. Знаешь его сильные качества: он хорошо цепляется за мяч, может скинуть, может развернуть тебя, если к нему прилипнуть. От Азмуна непонятно, чего ждать. Скажем так: Дзюба предсказуемо опасный, а Азмун — непредсказуемо опасный.

Наша игра с «Зенитом» станет жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем выложить фотки в Instagram со словами «2020, иди на».

Конечно, это будет большая игра и, уверен, игра классная. Однако нам сперва необходимо набрать три очка в Сочи, а после хорошо сыграть в Питере, чтобы потом на три месяца обеспечить себе хорошее настроение.

Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришел прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Он пришел утром на тренировку после официального объявления — перед занятием поговорили, пожали руки.