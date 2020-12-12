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Два бывших игрока «Боруссии» Дортмунд могут воссоединиться в польском клубе

сегодня, 08:24

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц может перебраться в Польшу.

Как сообщает источник со ссылкой на Rievesport, немец ищет себе новый клуб и может оказаться в «Висле» из Кракова. Совладельцем «Вислы» является экс-хавбек дортмундской «Боруссии» Якуб Блащиковски, который также выступает за команду из бывшей столицы Польши.

Напомним, что в прошлом году Блащиковски спас «Вислу» от банкротства. Полузащитник согласился бесплатно играть за клуб, а также пожертвовал команде 300 000 евро.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:08
Есть же такие, которые готовы играть за идею!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:39
Уже наверное польский чемпионат сильнее российского. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:39
Играют и спасают от банкротства.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:38
хорошо что не в браке)))))))))
Mangur
Mangur
сегодня в 08:38
Воосоединиться? Странно. Разлучёные в браке?
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