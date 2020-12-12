Два бывших игрока «Боруссии» Дортмунд могут воссоединиться в польском клубе

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сегодня, 08:24

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» может перебраться в Польшу.

Как сообщает источник со ссылкой на Rievesport, немец ищет себе новый клуб и может оказаться в «Висле» из Кракова. Совладельцем «Вислы» является экс-хавбек дортмундской «Боруссии» , который также выступает за команду из бывшей столицы Польши.

Напомним, что в прошлом году Блащиковски спас «Вислу» от банкротства. Полузащитник согласился бесплатно играть за клуб, а также пожертвовал команде 300 000 евро.