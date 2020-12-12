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Федотов о победе над «Спартаком»: «Здорово, но не хватает объема движений»

сегодня, 19:00
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Было непросто, «Спартак» — лидер. В первом тайме чуть-чуть не доиграли, надо было воспользоваться зонами. Но, тем не менее, победа — это здорово. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженность и за показанную игру. У нас были травмированные. Заболотный не сразу вышел, но Дуганджич себя хорошо проявил. Пока Заика форму набирает, Бурмистров был больной. Гол забили, но не хватает объема движений.

Наша главная задача была сдержать быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось. Было пару предпосылок, когда в центральной зоне сыграли не так компактно и «Спартак» выходил на удары. Были предпосылки, когда они могли забить, но мы вовремя останавливали голы.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 19:12
Не разрешат))
beefs
beefs
сегодня в 19:09
ну Сочи, что то разошлись, смотрите не обойдите Зеню...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:06, ред.
Хорошая игра от обороны и Нобоа сделали свое дело, несмотря на превосходство "Спартака" по созданным моментам. "Сочи" получает заслуженные очки, а "Спартак" может сетовать на отсутствие в нападении Соболева, место которого в атаке от безысходности отдали Кутепову и отсутствие отдачи от Кокорина и Урунова.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 19:03
Возможно, самый интересный тренер в РПЛ.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:01
Лихо разделались со Спартаком. Гыгыгы
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