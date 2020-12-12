Федотов о победе над «Спартаком»: «Здорово, но не хватает объема движений»

Главный тренер «Сочи» поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ .

Было непросто, «Спартак» — лидер. В первом тайме чуть-чуть не доиграли, надо было воспользоваться зонами. Но, тем не менее, победа — это здорово. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженность и за показанную игру. У нас были травмированные. Заболотный не сразу вышел, но Дуганджич себя хорошо проявил. Пока Заика форму набирает, Бурмистров был больной. Гол забили, но не хватает объема движений.

Наша главная задача была сдержать быстрые атаки. На мой взгляд, нам это удалось. Было пару предпосылок, когда в центральной зоне сыграли не так компактно и «Спартак» выходил на удары. Были предпосылки, когда они могли забить, но мы вовремя останавливали голы.