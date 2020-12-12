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«Сочи» попросит комитет по этике РФС разобрать поведение Тедеско

сегодня, 22:12
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб попросит комитет по этике РФС разобрать поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Спартак» попросит комитет по этике разобрать инцидент с оскорблением Тедеско? Если они хотят углубиться в разбор, мы тоже не будем молчать. Попросим комитет по этике разобрать поведение главного тренера «Спартака». Когда в адрес нашего капитана летят необъективные претензии — это неспортивное поведение.

После матча в подтрибунном помещении тренер «Спартака» раскритиковал вратаря «Сочи» Сослана Джанаева за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?»

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Все комментарии
офигенный
офигенный
сегодня в 23:42
офигеть скандал теперь
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 23:31
Интересно, откуда столько специалистов по румынам развелось? У Тедеско имя и фамилия итальянские, происхождение тоже. А его все к бывшему плаксивому рулевому Зенита в соотечественники приписывают.
Saban18
Saban18 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:12
Я не про инцидент на стадионе, а отвечал местному на соккере
Saban18
Saban18 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 23:06
Опять не угадал) Я колени не преклоняю. Представь себе, меня воспитали, что все равны. И мне плевать какой расы, а уж тем более нации человек.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 23:04
И правильно, что не согласился. В каждой стране свой менталитет. В толерантной Германии одни нормы, у нас другие. Слова Тедеско, сказанные кавказцу - джигиту Джанаеву это провокация. И немец за это должен быть наказан именно как провокатор. Провокатор- это фактический зачинщик конфликта.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Saban18 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Не передергивай. Он это не упомянул. Немцу лишь намекнули , что так вести себя нельзя. Мы же Россия, а не толерантная Германия. И все. Немец рискует, что когда -нибудь ему отгрузят по полной за такие провокации.
sv_1969
sv_1969 ответ Saban18 (раскрыть)
сегодня в 22:59
Нормальный человек!Он тоже должен себя вести норм!Он не дома!Я так понял Вы из тех кто колено перед негром преклонит))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 22:59
Вот-вот, я только недавно сказал моему оппоненту в комментариях, что есть слова, за которые надо давать по морде. " Сколько денег ? " - именно те слова, за которые можно получить тумака. Мой оппонент, правда, сказал, что в таких случаях надо быть сдержанным и не доводить дела до рукоприкладства, с чем я не согласился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:59
Это точно . Самое время сказать, что его травят по национальному признаку и свалить. Я восхищен выдержкой Джанаева. Джигит такое не должен прощать. Я думаю немец окончательно в Питере поймет куда он попал и как в нашей стране надо себя вести. Кстати немец Шварц из Динамо вполне адекватный. А этот сразу приехал с синдромом......
Saban18
Saban18
сегодня в 22:55
Не мерещится) Если человек пишет о тренере Спартака упоминая его корни, его родословную, прямо говорит что таким в России не место. Кто он?
sv_1969
sv_1969 ответ Saban18 (раскрыть)
сегодня в 22:49
Вам везде нацизм мерещится!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:48
Тедеску себе готовит путь к отступлению))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:46
Ко всем тем факторам, что уже многократно упоминались про Тедеско (психованный, скачет и бегает как ненормальный, размахивает руками, какая то странная жестикуляция, иногда напрыгивает сзади на других тренеров), он оказывается еще и провокатор. Странно, что Сослан как джигит и горец сдержался и не показал ему, что Эльбрус высочайшая вершина в Европе. Самое то было бы. Так провоцировать .....
Saban18
Saban18
сегодня в 22:43
Не знаю кого гнал дед Байкала-38, сейчас Германия, Румыния, Италия это партнеры России. А то что он пишет называется просто - нацизм!
beefs
beefs
сегодня в 22:33
ну и дела, с каждым днем все интереснее..
Байкал-38.
Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 22:26
И к чему ты это написал? Ты этим румына не обелишь! Готовься провожать румына, он уже чемодан покует...
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена
сегодня в 22:24
Без Литейного 4 на сайте делать нечего.
Удалите аккаунт.
LOpp
LOpp
сегодня в 22:23
После матча идут Тедеско и Джанаев разговаривают:
- Сослан, у вас в Сочи большие зарплаты?
- Какая зарплата? Деньги вообще не видим, в клубе денег нет, зарплату продуктами получаем.
- А сколько денег?
- Ты что рассказываешь? Деньги у вас, в Москве.
Red blu
Red blu
сегодня в 22:22
Доигрался попрыгунчик, сейчас впаяют дискву.
Аллигатор Гена
Аллигатор Гена
сегодня в 22:22
Пора Федуну сниматься с чемпионата.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 22:21
Загадка природы:
То ли Федун опущенных к себе
берёт, то ли потом опускает? Но итог один!!!
12serg12
12serg12
сегодня в 22:21
Тедеска решил не нарушать спартаковскую традицию, отличиться не на футбольном поле, а нам скандалах. Ничего не меняется с годами.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 22:20, ред.
Мало того что бровки русские топчет, прыгая на них глумливо, так ещё и наших русских пацанов Сослана и Жо оскорбляет и провоцирует!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:18, ред.
Газизов (лёжа в аппартаментах на здоровенной кровате усыпанной банкнотами):
- боже какой кайф что я так ловко покинул цирк!!!)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:18
Выслать румына из страны
Vitserb
Vitserb
сегодня в 22:16
Тедеску пора депортировать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 22:16, ред.
Немецкого румына итальянского происхождения надо с позором выгнать из России, как гнали наши деды подобных Тедеско!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:16
Лучшая оборона это нападение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:16
Каждый тур жалобы
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
сегодня в 22:15
Давно пора этого попрыгушку наказать.
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