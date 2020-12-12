«Сочи» попросит комитет по этике РФС разобрать поведение Тедеско

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сегодня, 22:12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб попросит комитет по этике РФС разобрать поведение главного тренера «Спартака» после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).

«Спартак» попросит комитет по этике разобрать инцидент с оскорблением Тедеско? Если они хотят углубиться в разбор, мы тоже не будем молчать. Попросим комитет по этике разобрать поведение главного тренера «Спартака». Когда в адрес нашего капитана летят необъективные претензии — это неспортивное поведение.

После матча в подтрибунном помещении тренер «Спартака» раскритиковал вратаря «Сочи» Сослана Джанаева за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?»