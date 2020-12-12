«Сочи» попросит комитет по этике РФС разобрать поведение Тедеско

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб попросит комитет по этике РФС разобрать поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Спартак» попросит комитет по этике разобрать инцидент с оскорблением Тедеско? Если они хотят углубиться в разбор, мы тоже не будем молчать. Попросим комитет по этике разобрать поведение главного тренера «Спартака». Когда в адрес нашего капитана летят необъективные претензии — это неспортивное поведение.
После матча в подтрибунном помещении тренер «Спартака» раскритиковал вратаря «Сочи» Сослана Джанаева за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?»
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- Сослан, у вас в Сочи большие зарплаты?
- Какая зарплата? Деньги вообще не видим, в клубе денег нет, зарплату продуктами получаем.
- А сколько денег?
- Ты что рассказываешь? Деньги у вас, в Москве.
- Сослан, у вас в Сочи большие зарплаты?
- Какая зарплата? Деньги вообще не видим, в клубе денег нет, зарплату продуктами получаем.
- А сколько денег?
- Ты что рассказываешь? Деньги у вас, в Москве.
То ли Федун опущенных к себе
берёт, то ли потом опускает? Но итог один!!!
То ли Федун опущенных к себе
берёт, то ли потом опускает? Но итог один!!!
- боже какой кайф что я так ловко покинул цирк!!!)))
- боже какой кайф что я так ловко покинул цирк!!!)))