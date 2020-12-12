Тедеско: «В перерыве мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать»

Главный тренер «Спартака» поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ .

Мы играли хорошо до пропущенного мяча. К сожалению, пропустили мяч, чего никак нельзя было допускать. Мы долго работали над такими ситуациями. У нас молодая команда, нам нужно учиться, развиваться, становиться лучше и не допускать таких ошибок. После гола мы потеряли определенную структуру игры. Надо работать дальше и смотреть, что будет впереди. Я очень хочу получить вопросы и ответить на них.

Было много моментов, гол, неназначенный пенальти. Я думаю, первый тайм был неплохим, нормальным. После пропущенного мяча потеряли структуру игры. Было очень нервно, нельзя нас обвинять в том, что мы не хотели выиграть.

Почему во втором тайме я был так эмоционален? В первом тайме мы контролировали мяч и игру, а во втором — нет. Это, в том числе меня немного разозлило. В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого.