ГлавнаяНовости

Тедеско: «В перерыве мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать»

сегодня, 19:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился эмоциями после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

Мы играли хорошо до пропущенного мяча. К сожалению, пропустили мяч, чего никак нельзя было допускать. Мы долго работали над такими ситуациями. У нас молодая команда, нам нужно учиться, развиваться, становиться лучше и не допускать таких ошибок. После гола мы потеряли определенную структуру игры. Надо работать дальше и смотреть, что будет впереди. Я очень хочу получить вопросы и ответить на них.

Было много моментов, гол, неназначенный пенальти. Я думаю, первый тайм был неплохим, нормальным. После пропущенного мяча потеряли структуру игры. Было очень нервно, нельзя нас обвинять в том, что мы не хотели выиграть.

Почему во втором тайме я был так эмоционален? В первом тайме мы контролировали мяч и игру, а во втором — нет. Это, в том числе меня немного разозлило. В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого.

Все новости
Федотов о победе над «Спартаком»: «Здорово, но не хватает объема движений»
Сегодня, 19:00 Комментарии7
«Стыдно, что в нашем футболе это происходит». Беленов о судействе Казарцева
Сегодня, 18:07 Комментарии9
Шайбеков: «Кого Казарцев должен „прибить“, чтобы у него отобрали свисток?»
Сегодня, 17:09 Комментарии16
Рахимов: «Эмоций много, но в таких матчах обычно решает один эпизод»
Сегодня, 16:43 Комментарии7
Хацкевич: «Спорный момент? Есть ВАР: решение принимает судья»
Сегодня, 16:26 Комментарии11
Уткин считает, что Акинфеева можно вернуть в сборную России
Сегодня, 15:41 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:20
Рано давать комментарии по этому эпизоду, можем попасть впросак. Надо послушать всех заинтересованных лиц и только тогда делать выводы.
ABir
ABir
сегодня в 19:20
Провокации всегда были будут. Надо не реагировать, а делать своё дело
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:20
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:18
Ничего не понял. Видел ли что-то резервный или Тедеско с ним разговаривал? Карточку он получил по ходу матча, а не в перерыве. Походу, готовится грандиозный судейский скандал, как и после первого тура. Помнится, потом Спартаку попёрло, аж до первого места.
Ожидаю веселуху, запасаемся поп-корном...
CSKA2012
CSKA2012 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 19:18
Я исправил уже ошибку ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 19:17
В прошлом туре только мы сами себя прИостановили.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:17
Так кого ударил Жоазинио , Хенкеля или Тодеско ?
DEIVID
DEIVID
сегодня в 19:17
Да, согласен. Уезжай.
particular
particular
сегодня в 19:16, ред.
Это попытка поиска сочувствия или проявление слабости...
Пожалуй, после Питера развитие некоторых мыслей маститого коуча остановит его руку при переподписании нового контракта...

P.S. Ангел неБесГрешен - пардон, экран соскочил и я случайно нажал на жалобу...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:15
газизова выкинули и тебя выкинут)))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 19:15, ред.
В прошлом туре ЦСКА приостановили , странные пропущенные голы во втором тайме , сегодня Спартак тормазнули + увольнение Газизова , вам не кажется что Зенит тянут за уши на первое место в этом сезоне ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:14, ред.
А разве было оскорбление со стороны судьи? Как у судей нервов хватает спокойно смотреть на его ужимки, скачки, размахивания руками и провокационные жесты. У нас так не принято. Поэтому судья прав. Никто же не подверг сомнению его традиционную ориентацию
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:13
Ну вот опять придется тратиться, покупать платки и высылать этому мальчику Тедеске, чтобы слезы вытирал, обидели мальчишку ни за что.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 19:13
-Жоазинио ударил Тодеско ?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:12
давно армянский то выучил немчура?))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:08
Одно слово - румын
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:08
Ехай ехай уже!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:08
Поезжай, неустойку получишь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100