Галактикос 3.0 должен строить Зидан. У него есть привычка побеждать

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13 декабря 2020, 15:30

«Реал» выиграл три важных матча подряд.

Две недели назад казалось, что «Реал» лежит в руинах после поражений от «Алавеса» и «Шахтера» и накануне матчей с «Севильей», гладбахской «Боруссией» и «Атлетико». Пошли слухи об отставке Зидана, о трениях в раздевалке и потере французом контроля над командой. Чем ответил «Королевский клуб» на все это? Правильно — тремя победами подряд без пропущенных мячей. «Реал» привез три очка с традиционного непростого выезда в Андалусию, вышел с первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов и притормозил «Атлетико», мечтавший уйти в неприличный отрыв в Ла Лиге. «Мадрид» снова в порядке, а Зидан решил очередную головоломку в цейтноте и под дулом пистолета.

«Реал» выдал шикарную серию: 3 победы, 0 пропущенных голов, 4 точных удара по воротам Куртуа

После неудач в матчах с «Алавесом» и «Шахтером» над «Реалом» нависла острая гильотина, и хотя Зидану уже приходилось проводить свою команду после неудач сквозь сложные отрезки календаря с прекрасными результатами, трудно было представить, что «сливочные» выиграют три матча всухую. Тактически «Севилья», «Боруссия» и «Атлетико» оказались попросту разгромлены, ведь на троих они сообразили только 4 удара в створ ворот Куртуа.

Два из них взяла на себя «Севилья», которой Зидан предпочел отдать мяч: владение — 63% на 37% в пользу андалузцев. На «Рамон Санчес Писхуан» «Реал» играл без двух основных защитников — Рамоса и Карвахаля (их замещали Начо и Лукас Васкес), во многом именно поэтому была сделана ставка на компактность, а Каземиро был практически привязан к оборонительной линии, играя правого защитника.

Против «Боруссии» вышел Рамос, и «Реал» смог почувствовать себя более раскрепощенно: владение осталось за «сливочными» (64% на 36%), точность передач — 90%. Команда Зидана забила два гола, еще дважды футболисты «Реала» попадали в створ ворот, в то время как «жеребцы» сподобились на 7 ударов и побеспокоили Тибо Куртуа лишь однажды.

Венцом же серии стала победа над «Атлетико», не проигрывавшим в Ла Лиге на протяжении 27 встреч (с февральского дерби против «Реала»). Оборона «сливочных» предстала в оптимальном сочетании (Карвахаль — Варан — Рамос — Менди) и допустила только 5 ударов в сторону своих ворот, только один из них пришелся в створ. «Реал» уверенно контролировал мяч, снова допустил только 10% брака в передачах и заставил «Атлетико» чувствовать дискомфорт во всех фазах игры.

Каземиро, Кроос и Модрич по-прежнему рулят

В трех победных матчах у «Реала» менялся состав обороны, менялись партнеры Бензема по линии атаки, неизменной оставалась только полузащита: Каземиро, Кроос и Модрич в каждой из трех встреч выходили с первых минут и обеспечивали тактическое превосходство. Это трио не первый год вместе, они внесли огромный вклад в выдающийся хет-трик из побед в Лиге чемпионов и продолжают доминировать. Да, подтянулся Вальверде, с этого сезона появился Эдегор, но у Зидана нет лучшей полузащиты, чем Каземиро, Кроос и Модрич, когда они в хорошей форме.

В матче с «Атлетико» Каземиро с холодной жестокостью разрушал атаки «Атлетико» в опорной зоне, заставил Жоау Фелиша провести худший матч в сезоне, а в фазах владения мячом открывался между линиями и помогал выводить мяч в атаку. Точность передач — 94%. Тони Кроос действовал на позиции левого центрального полузащитника, немец запомнился изумительными переводами и вообще руководил темпом игры, причем ему чаще приходилось успокаивать темп игры, нежели взвинчивать, ведь выигрывавший «Реал» вполне устраивал даже контроль без продвижения вперед.

Тони идеально разбрасывал мячи свободным партнерам, его нисколько не смущала сложность необходимых для удержания нитей игры в руках команды передач: у Крооса 97% точных пасов, полузащитник безошибочно выполнил все 12 переводов на противоположный фланг (передачи на 40+ метров).

Модрич, который собрал овации за матчи с «Севильей» и «Боруссией», был не столь заметен, хотя и проделал выдающийся объем работы в правой зоне полузащиты/атаки, где вычерчивал треугольники с Васкесом и Карвахалем. Лука — игрок движения, а с учетом быстрого гола «Реала» более нужными в дерби оказались качества Крооса. Впрочем, разделять венценосных полузащитников не будем: это очередной матч, который для «Реала» выиграли Каземиро, Модрич и Кроос.

Зидан должен остаться и встать у руля проекта Галактикос 3.0

Зидан на днях заявил, что не собирается становиться сэром Алексом Фергюсоном для «Реала», но к этим словам не стоит относиться слишком серьезно. Сэр Алекс на пятом году работы в МЮ тоже не собирался становиться Мэттом Басби, а в итоге смог даже переплюнуть знаменитого предшественника.

Понятно, что невозможно прогнозировать воцарение Зидана в «Реале» на следующие четверть века, но француз — идеальный кандидат, чтобы продолжать династию и возглавить проект Галактикос 3.0, когда в Мадрид подъедут большие звезды. А этого обязательно случится, «Королевский клуб» всегда будет большим магнитом для суперфутболистов, а история развивается циклически.

Сейчас «Реал» переживает не самый звездный период в своей истории, есть проблемы с составом, которые ограничивают команду потолком сверху, но даже его Зидан умудряется регулярно пробивать своей умной лысой головой. У «Реала» есть крутой тренер — знаменитый, яркий, победоносный, свой. Зидан уже не играет, но регулярно «делает разницу» на поле в пользу «Мадрида». Хочется увидеть его на обновленном «Сантьяго Бернабеу» у руля следующей версии «Реала».