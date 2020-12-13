Щенников: «Мы настроены всех обыгрывать»

Защитник ЦСКА оценил шансы «армейцев» на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

Этот чемпионат такой, что возраст точно отходит на второй план. Никто ни от чего не застрахован — сдает, например, команда тесты перед важным матчем, и выясняется, что кому-то играть нельзя. В нынешнем году в футболе очень много непредсказуемых результатов, крупных побед. Сложно загадывать наперед, что будет по весне, всем остается идти от игры к игре, не зная, что произойдет завтра. Вполне возможно, что победит на этот раз не самый опытный, а тот, кому удастся избежать серьезных проблем со здоровьем на дистанции чемпионата. Мы настроены всех обыгрывать, стараемся закрепиться на первых строчках. Команда у нас молодая, но в то же время и достаточно опытная. Мы поиграли вместе, костяк с прошлого года сохранился, добавились новые футболисты. Сделаем всё, чтобы выступить максимально успешно.