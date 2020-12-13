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Щенников: «Мы настроены всех обыгрывать»

сегодня, 14:30

Защитник ЦСКА Георгий Щенников оценил шансы «армейцев» на победу в чемпионате России в нынешнем сезоне.

Этот чемпионат такой, что возраст точно отходит на второй план. Никто ни от чего не застрахован — сдает, например, команда тесты перед важным матчем, и выясняется, что кому-то играть нельзя. В нынешнем году в футболе очень много непредсказуемых результатов, крупных побед. Сложно загадывать наперед, что будет по весне, всем остается идти от игры к игре, не зная, что произойдет завтра. Вполне возможно, что победит на этот раз не самый опытный, а тот, кому удастся избежать серьезных проблем со здоровьем на дистанции чемпионата. Мы настроены всех обыгрывать, стараемся закрепиться на первых строчках. Команда у нас молодая, но в то же время и достаточно опытная. Мы поиграли вместе, костяк с прошлого года сохранился, добавились новые футболисты. Сделаем всё, чтобы выступить максимально успешно.

Ранее Щенников поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Урала».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:24
Главное не надорвитесь
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:36
Болтать умеют усе, а игры то и не видно..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:55
Как же надоели своей болтовнёй, лучше научитесь попадать в створ семиметровых ворот, бездари.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:45
Жора молодец... Психическая атака)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:41
Сегодня и увидим вашь настрой!
112910415
112910415
сегодня в 14:40
а пораньше-то настроиться не судьба была ?
shlomo
shlomo
сегодня в 14:37
Настрой это хорошо...но у других тоже настрой не проигрывать...:)))
drug01
drug01
сегодня в 14:35
Меньше слов больше дела
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