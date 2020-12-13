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Самедов — о Промесе: «Он дружелюбный парень. Может, это какой-то вброс»

сегодня, 15:41

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов прокомментировал арест нападающего «Аякса» Квинси Промеса, с которым он вместе выступал за московский клуб.

В «Спартаке» с ним ничего такого не было. Он дружелюбный парень. Может быть, это какой-то вброс.

Я не очень следил за его карьерой после того, как он ушел из «Спартака». Не знаю, получилось у него в Европе или нет, но, насколько знаю, в сборной Нидерландов он хорошо играл. За «Севильей» и «Аяксом» не следил, но раз его вызывают в сборную, не всё так плохо.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:13
Да все они такие, жизнь ведь удалась. Не все только борзеют и не все попадаются. Или откупаются...
karnager
karnager
сегодня в 15:52
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке (с)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:48
Всякое бывает.. Может быть и правда
ДСА
ДСА
сегодня в 15:43
Сорвался, как и многие другие.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:43
Оклеветали нашего парня
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