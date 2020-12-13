Самедов — о Промесе: «Он дружелюбный парень. Может, это какой-то вброс»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал арест нападающего «Аякса» , с которым он вместе выступал за московский клуб.

В «Спартаке» с ним ничего такого не было. Он дружелюбный парень. Может быть, это какой-то вброс.

Я не очень следил за его карьерой после того, как он ушел из «Спартака». Не знаю, получилось у него в Европе или нет, но, насколько знаю, в сборной Нидерландов он хорошо играл. За «Севильей» и «Аяксом» не следил, но раз его вызывают в сборную, не всё так плохо.