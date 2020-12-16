Канищев: «Тедеско парень интересный, иногда провокационный»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ .

Ожидания от матча «Зенита» и «Спартака» всегда одни – это бой непримиримых соперников. Хочется интриги, потому что легко никому не будет. Омрачить этот праздник футбола может некомпетентность судей и предвзятость. Может, в ходе матча всё омрачит связь Тедеско с внешним миром, как в матче с «Сочи». Доменико парень интересный, иногда провокационный.