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Канищев: «Тедеско парень интересный, иногда провокационный»

16 декабря 2020, 15:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.

Ожидания от матча «Зенита» и «Спартака» всегда одни – это бой непримиримых соперников. Хочется интриги, потому что легко никому не будет. Омрачить этот праздник футбола может некомпетентность судей и предвзятость. Может, в ходе матча всё омрачит связь Тедеско с внешним миром, как в матче с «Сочи». Доменико парень интересный, иногда провокационный.

Слабая сторона у «Зенита» как и всегда: нет чётко выстроенной концепции игры, кроме одной. Остальное зависит от настроя. В таком матче можно выходить и биться без всякой концепции, как будто каждый матч как последний. Учитывая мастерство, которого вполне хватает для РПЛ, «Зенит» должен забирать все очки.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 декабря в 17:30
От этого можно ожидать
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
16 декабря в 16:19
Видно, как сидя на бромонтане у тедески всё больше крышу сносит
Legend 6
Legend 6
16 декабря в 15:50
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 декабря в 15:45
    То что провокатр,это точно!
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