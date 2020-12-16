Канищев: «Тедеско парень интересный, иногда провокационный»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.
Ожидания от матча «Зенита» и «Спартака» всегда одни – это бой непримиримых соперников. Хочется интриги, потому что легко никому не будет. Омрачить этот праздник футбола может некомпетентность судей и предвзятость. Может, в ходе матча всё омрачит связь Тедеско с внешним миром, как в матче с «Сочи». Доменико парень интересный, иногда провокационный.
Слабая сторона у «Зенита» как и всегда: нет чётко выстроенной концепции игры, кроме одной. Остальное зависит от настроя. В таком матче можно выходить и биться без всякой концепции, как будто каждый матч как последний. Учитывая мастерство, которого вполне хватает для РПЛ, «Зенит» должен забирать все очки.