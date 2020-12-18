Бубнов: «Ганчаренко по силам сделать ЦСКА успешным, в том числе в Европе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (1:3) и выразил мнение, что московскому клубу не стоит расставаться с главным тренером .

Армейцы довольно неожиданно имели преимущество на протяжении всего матча, действовали на хороших скоростях и не снижали обороты вплоть до финального свистка. Хорошо выглядела средняя линия, высокие оценки заслужили Влашич и Дзагоев, а в обороне практически не было грубых ошибок. Конечно, было удивительно наблюдать за растерянностью игроков «Ростова», от которых хотелось увидеть большего, тем более дома.

Нет сомнений, что ключевым эпизодом встречи был быстрый гол ЦСКА , ставший следствием как раз высокого и агрессивного прессинга. Забитый мяч придал армейцам уверенности, а ростовчан буквально прибил, и отойти от шока они так и не смогли. Кроме того, хозяева из-за травмы потеряли Норманна, которого стоит признать ключевым игроком команды. Можно сказать, что сценарий матча получился для «Ростова» максимально неудачным.

Нельзя не отметить Чалова, которого прорвало после череды неудачных матчей. Форвард хорошо искал моменты и реализовал почти все свои возможности. Но тут нужно хвалить и среднюю линию, которая их Фёдору преподносила.

Что касается возможного ухода Ганчаренко, то не сказал бы, что это решение назрело. Да, второй год подряд ЦСКА проваливается в еврокубках, но на то были объективные причины. В чемпионате же армейцы выдают свой максимум на сегодняшний день, а временами так и вовсе выглядят здорово. Потенциал у команды есть, и Ганчаренко по силам его развить и сделать ЦСКА успешным, в том числе и в еврокубках.