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Бубнов: «Ганчаренко по силам сделать ЦСКА успешным, в том числе в Европе»

сегодня, 07:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА (1:3) и выразил мнение, что московскому клубу не стоит расставаться с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Армейцы довольно неожиданно имели преимущество на протяжении всего матча, действовали на хороших скоростях и не снижали обороты вплоть до финального свистка. Хорошо выглядела средняя линия, высокие оценки заслужили Влашич и Дзагоев, а в обороне практически не было грубых ошибок. Конечно, было удивительно наблюдать за растерянностью игроков «Ростова», от которых хотелось увидеть большего, тем более дома.

Нет сомнений, что ключевым эпизодом встречи был быстрый гол ЦСКА, ставший следствием как раз высокого и агрессивного прессинга. Забитый мяч придал армейцам уверенности, а ростовчан буквально прибил, и отойти от шока они так и не смогли. Кроме того, хозяева из-за травмы потеряли Норманна, которого стоит признать ключевым игроком команды. Можно сказать, что сценарий матча получился для «Ростова» максимально неудачным.

Нельзя не отметить Чалова, которого прорвало после череды неудачных матчей. Форвард хорошо искал моменты и реализовал почти все свои возможности. Но тут нужно хвалить и среднюю линию, которая их Фёдору преподносила.

Что касается возможного ухода Ганчаренко, то не сказал бы, что это решение назрело. Да, второй год подряд ЦСКА проваливается в еврокубках, но на то были объективные причины. В чемпионате же армейцы выдают свой максимум на сегодняшний день, а временами так и вовсе выглядят здорово. Потенциал у команды есть, и Ганчаренко по силам его развить и сделать ЦСКА успешным, в том числе и в еврокубках.

Но поскольку решение исходит в большей степени от него самого, видимо, внутри коллектива не всё так гладко. Или же сам Ганчаренко не видит, что мог бы дать ЦСКА, а потому считает свою миссию оконченной. В любом случае мне кажется, он последнего слова в команде не сказал.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:06
А лучше пусть займётся агрономией .
isamsn
isamsn
сегодня в 10:58
1 матч против 7 это не показатель стабильной игры. А учитывая что весь наш чемпионат это сплошная безнадёга и показателем является игра в Европе, то тут надо хорошо подумать что может дать Гончаренко клубу....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:07
вся борьба будет весной. там и посмотрим кто чего стоит))
cska1948
cska1948
сегодня в 09:21
Помните прогноз Бубнова перед туром: «„Зенит“ победит „Спартак“, „Химки“ — „Локо“, а „Ростов“ — ЦСКА»?

Когда сбылись его первые два прогноза я успокоился, понимая что угадать правильно все три варианта даже провидцу Бубнову не по силам.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:05
Как одна игра может изменить мнение специалиста, довольно неожиданным результатам для него самого, и еврокубки становятся уже не так страшны. Но только стоит Гончаренко споткнуться и проиграть,  как те же специалисты готовы будут его с  потрохами разжевать.  Правильно говорят от любви до ненависти один шаг. Но если Гончаренко сам решил что настало время уходить, то какой смысл его уговаривать остаться.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:05
Не думаю, что тот же Вася даст лучше результат, чем Ганчар.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:03
На мой, скромный взгляд, разумно было бы дать Ганчаренко возможность доработать до конца сезона и по его итогам принимать окончательное решение. Что-то мне подсказывает, что именно так и поступит мудрый Гинер.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:00
Гончаренко упертый. Такие рано или поздно добиваются успеха
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:30
Про Европу лучше вообще не вспоминать.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:30
Гончаренко нужен ЦСКА и соперникам)
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 08:26
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:21
    Федун подготовил бубна, зла нам желает.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    сегодня в 08:10
    Сплошное лицемерие.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 08:04
    Как же чертовски приятно вчера было наблюдать за Федей Чаовым образца 2018 года.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 08:01
    Как запел Саша Бубен, а перед матчем прогноз давал на победу Ростова и отсутствие шансов у Гончаренко.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 07:57
    Пусть добьёт сезон и валит !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 07:44
    Время было достаточно
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