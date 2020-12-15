Промахнулся Газизов, расплачивается «Спартак». Кокорин снова мимо матчей с «Сочи» и «Зенитом»

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вчера, 14:48

Очень странные дела.

Несколько лет назад Александр Кокорин обещал не играть за «Спартак» и держит свое слово даже после заключения контракта с «красно-белыми». За 4.5 месяца в команде самый высокооплачиваемый и в теории самый классный нападающий «Спартака» провел на поле 507 минут, отметился двумя результативными передачами и двумя голами с пенальти. С игры не забивал ни разу, единственный более или менее приличный матч сыграл против стоящего на вылет «Ротора», где заработал и реализовал пенальти, показал неплохое движение.

Впрочем, уже после этой игры поползли слухи, что Кокорин наверняка досрочно «уйдет в отпуск», чтобы не играть против «Сочи» и «Зенита», матчи с которыми нападающий пропустил и в первом круге. Сторонники теории заговора оказались правы: накануне матча с «Тамбовом» стало известно о микроповреждении четырехглавой мышцы, потом Кокорин вроде бы вернулся в общую группу, но перед вылетом в Сочи пожаловался на боль и остался в Москве, хотя МРТ не выявило серьезных повреждений тканей.

В Санкт-Петербург Саша тоже не полетел с командой. Совпадение? Решать вам. В любом случае подписав Кокорина, «Спартак» получил головную боль и футболиста, на которого нельзя положиться, а никак не ведущего форварда, на что намекает положение Кокорина в зарплатной ведомости. Второй год подряд «Спартак» ослабляет себя, отдавая самую внушительную зарплату в команде футболисту, который не в состоянии ее отработать: в сезоне 2019/20 был Андре Шюррле, окончательно завязавший с футболом в Москве, теперь Александр Кокорин.

Хронология отношений Кокорина и «Спартака»

Вторая половина июля. Впервые становится известно об интересе «Спартака» к Кокорину. Семак еще пытается убедить Миллера вернуть форварда в «Зенит». «Динамо», «Рубин» и «Локомотив» на низком старте.

30 июля. Стало известно, что «Спартак» выиграл конкуренцию за Кокорина. Какой ценой — другой вопрос. Информированные люди из футбольной тусовки уверяют, что Газизов в этой сделке не проявил свою разрекламированную экономность.

2 августа. «Спартак» был готов объявить о трансфере Кокорина в первый день августа, но презентацию новичка перенесли из-за трагедии в семье Александра Соболева, у которого умерла мама. Пресс-служба «Спартака» анонсировала переход Кокорина роликом в стиле CS:GO (любимой компьютерной игры форварда). Вскоре сам Александр пообещал «сделать красиво», а Шамиль Газизов уверял, что поведение Кокорина на переговорах «станет достоянием музеев».

9 августа. Начинаются «очень странные дела». Кокорин внезапно не попадает в заявку на матч первого тура с «Сочи», сообщается о «небольшом повреждении» без уточнения характера травмы и сроков возвращения.

Вторая половина августа. Шамиль Газизов перед каждым новым матчем «Спартака» анонсирует дебют Кокорина и собирает пять невыполненных обещаний: форвард не попадает в заявку на игры с «Ахматом», «Уфой», «Локомотивом», «Ротором» и «Арсеналом». Александр смотрит матчи своей новой команды с трибуны, а внимательные болельщики замечают, что фиксирующая повязка перескакивает с одной ноги на другую.

13 сентября. После сентябрьского перерыва на матчи сборных Кокорин восстановился и даже дебютировал за «Спартак», причем не в рядовом матче, а в дерби с ЦСКА . Выйдя на замену на 56-й минуте, форвард растворился на поле, отметившись только одним сильно неточным ударом. «Спартак» проиграл, дебют получился скомканным.

16 сентября. Через три дня в кубковом матче с «Родиной» Кокорин отметился первым результативным действием за «Спартак» — отдал голевую передачу на другого новичка, Остона Урунова.

3 октября. И снова внезапная травма: накануне матча с «Зенитом» форвард почувствовал дискомфорт и не попал в заявку на игру против бывшего клуба. Тедеско назвал ситуацию «непростой», а инсайдеры обвинили в мышечных проблемах Кокорина его личного массажиста Сергея Колесникова.

17 октября. Две недели спустя Александр вернулся в строй и даже забил дебютный гол за «Спартак»: в матче с «Химками» партнеры доверили ему исполнение пенальти. Кокорин сравнял счет, заложил основу для волевой победы своей команды.

24 октября. Вышел на замену и сделал ассист на Ларссона в игре с «Краснодаром».

29 ноября. Последний на сегодняшний день матч Кокорина за «Спартак». Возможно, вообще последний. Форвард, напомню, заработал и лично реализовал пенальти в игре с «Ротором». Тедеско похвалил подопечного:

Кокорин сегодня хорошо сыграл. Не знаю, лучший ли это его матч за «Спартак». Не раз я повторял, у Кокорина не было межсезонной подготовки. Это работает на тебя во время сезона. Если он пройдёт зимний сбор вместе с нами, Кокорин станет ещё сильнее. Он может сыграть на любой позиции: чистого нападающего или «десятку».

5 декабря. Стало известно об очередной травме, из-за которой Кокорин пропустит игру с «Тамбовом», но тут же было наивно анонсировано его возвращение в строй перед игрой с «Сочи».

10 декабря. «Спартак» уволил Сергея Колесникова, личного массажиста Кокорина, и порекомендовал форварду не пользоваться его услугами в частном порядке.

12 декабря. Кокорин не полетел со «Спартаком» на матч с «Сочи». Он пожаловался на небольшие мышечные боли. Учитывая травмы Соболева и Глушенкова, выход из строя еще одного форварда оставляет Тедеско без альтернатив в атаке: Ларссон, Понсе и Бакаев занимают три позиции, а за их спинами зеленая молодежь и центральный защитник Кутепов, который в последних матчах появлялся в центре нападения.

15 декабря. Завтра у «Спартака» важнейший матч против «Зенита». Можно завершить первую половину сезона вровень с петербуржцами и остаться претендентами на чемпионство или уехать на «минус 6» от первого места. Кокорин в Санкт-Петербург не полетел, самый высокооплачиваемый футболист «Спартака» не поможет команде в важной встрече. Массажист, а теперь, видимо, и пресс-атташе форварда Сергей Колесников поделился своей версией событий:

Саша просто травмировался. Он очень хотел сыграть с «Сочи» и «Зенитом». Не ищите заговора. Это просто стечение обстоятельств. Непруха такая. Я уже приехал в Питер домой, Саша меня отпустил в отпуск. Думаю, всё у Кокорина будет нормально.

Что дальше?

У Кокорина с таким контрактом точно все будет нормально, а у «Спартака»? Можно поверить версии о «непрухе» и попытаться во время зимних сборов подготовить форварда физически и внедрить его в команду, но дикая цепочка совпадений заставляет «красно-белых» рассмотреть также варианты с расставанием. Якобы к Кокорину сохраняется интерес в Серии A.

Решение о судьбе форварда должен принимать Тедеско и команда. Доменико, кажется, неплохо разбирается в реалиях российского футбола и сможет сопоставить события и факты, а партнеры знают/подозревают/догадываются, «непруха» ли у Александра или он решает какие-то свои (или чужие) задачи за счет «Спартака». Такого Кокорина потерять не страшно, тем более что к весне вернется мотивированный Глушенков и восстановится Соболев.