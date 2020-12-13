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Российский футбол против тренеров-иностранцев. Тедеско не первый и не последний, кто в шоке

13 декабря 2020, 18:02
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«Соккер.ру» — о чужих среди своих.

Иностранные тренеры в российском футболе всегда под ударом, их действия всегда рассматривают под микроскопом и не прощают того, что прощается отечественным специалистам. Нетерпимость к тренерам-легионерам одно время была у нас утверждена на законодательном уровне: помните знаменитый налог на варягов? Один из вдохновителей людоедского закона, глава Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, по-прежнему убежден, что налог на иностранных тренеров — полезная штука:

Налог на иностранных специалистов, который одно время действовал в чемпионате России, был одной из мер, которая, убежден, пошла бы футболу на пользу, доведи мы ее до ума. Не довели, остановились в начале пути — и вот сегодняшняя картинка, очень показательная: в четырех московских клубах, обладающих самыми серьезными возможностями, вновь работают иностранцы. Доменико Тедеско («Спартак»), Марко Николич («Локомотив»), Сандро Шварц («Динамо»), Виктор Ганчаренко (ЦСКА) — квалифицированные специалисты, нет нужды занижать оценки. Есть у них знания, умения, есть определенный опыт, но вопрос в лоб, без лишней дипломатии: чем они лучше наших? Кто из них доказал — в прошлых клубах или в нынешних — свое очевидное превосходство?

Налог на иностранных тренеров — это тот же лимит, ограничение. Практика показывает, что в футболе любые искусственные ограничения не приводят ни к чему хорошему. У нас уже есть один лимит — на иностранных футболистов, его поддерживают 15 лет, «довели до ума» эту меру, как сказал бы Михаил Гершкович. И где его сладкие плоды? У тренерского штаба сборной России голова идет кругом от десятков кандидатов? Ну, почти. Только некому вытеснить из состава 37-летнего Жиркова, многие мечтают о возвращении Акинфеева, в стартовый состав проходят не молодые уже Ионов и Семенов.

Доменико Тедеско на «чужой земле»

Не собираюсь искать правых и виноватых в конфликте после игры «Сочи» — «Спартак», Тедеско тоже вряд ли ангелок с крылышками, наверняка и он умеет ругаться, дерзить и оскорблять. Песня «Спартака» о расизме вообще звучит нелепо, даже если одумаются и заменят «расизм» другим более подходящим термином, ведь Тедеско не оскорбляли на расовой почве.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин даже не собирается открещиваться от своих слов. Уверяет, что сказал Тедеско всего лишь: «Это наша земля и наш колизей». Называть заполненный спартаковскими болельщиками «Фишт» «нашим колизеем» — отдельная хохма, но разговор сейчас не об этом.

Тедеско правильно уловил смысл слов Бородина, только убежден, что форма была гораздо менее дружелюбной: «Это не твоя страна, можешь валить отсюда». Слова очень симптоматичные для представителя российского тренерского цеха, в котором с большой нелюбовью относятся к иностранным коллегам. Причины на поверхности: «понаехавшие» зарабатывают деньги, которые могли достаться своим.

Первобытный пассаж Дмитрия Бородина — именно об этом, потому что почти то же самое мы постоянно слышим от экспертов с тренерскими амбициями, выступающих в футбольных эфирах. Провалившие несколько попыток или вовсе не работавшие ни дня в тренерской профессии бывшие футболисты задают тренд травли иностранных тренеров, которых считают конкурентами своей стаи. Судьи, журналисты, члены различных комитетов по-своему тоже поддерживают это знамя.

Что позволено Юпитеру, не позволено быку…

Большая часть желтых карточек Тедеско спровоцирована несправедливыми решениями арбитров, которые с особым цинизмом предъявляют Доменико карточки. Тренер «Спартака» — удобная мишень, ведь он дает формальные поводы своим эмоциональным поведением в технической зоне. Честно говоря, санкции к тренерам — лютая дичь, нововведение, защищающее футбол от эмоций. Конечно, можно выгнать тренера на трибуны, если он своими действиями мешает официальным лицам матча выполнять свои функции, все остальное ведет к злоупотреблению властью и применению закона по принципу дышла.

Всплески эмоций случаются у всех тренеров, но не каждый после этого получает желтую карточку. Причем обычная реакция Тедеско — вопрос «Почему?», он не просит арбитров делать лица попроще и не называет их «козлами» на камеру, иначе уехал бы в вип-ложу матчей на десять. Доменико часто оказывается в центре внимания просто из-за того, что он возглавляет самую популярную команду страны и отличается природной экспрессией, но отношение к нему — показатель принципов общества, в котором он работает.

Сандро Шварцу наверняка тоже предстоит испытать на себе особенности российского футбола, он пока слишком мало работает в «Динамо». Марко Николич попал под каток с первых дней работы в «Локо», но оказался крепким балканским парнем, да и близость менталитетов помогает: в Сербии деление на свой/чужой, пожалуй, даже более выраженное, чем у нас.

Тедеско, возможно, даже не придал бы гласности эпизод с Бородиным, будь это единственным проявлением к нему такого отношения. Доменико изображали на обложке спортивной газеты в образе клоуна, арбитры не дают ему спуску, предпочитающий быть в курсе событий немец наверняка просит переводить ему реплики футбольных людей, а там сплошной поток пренебрежения и желчи из уст ветеранов «Спартака», комментаторов федерального уровня и желающих стать тренерами экспертов.

На вопрос о том, футбольная ли у нас страна, отвечают последние результаты наших клубов в еврокубках и сборной России, а также количество профессиональных клубов и дивизионов, детских команд и тренировочных площадок на душу населения. Теперь стоит спросить о другом: цивилизованная ли у нас страна? Только давайте не будем подменять понятия и делать из Тедеско жертву, здесь скорее речь о вышедшей из-под контроля невоспитанности отдельно взятого человека.

Однако вполне определенный вектор этой невоспитанности, а также совокупность суждений, которые емко и талантливо озвучил Дмитрий Бородин, наводят на распространенное мнение о том, что российский футбол — болото, которое хочет оставаться болотом. Здесь каждый хочет сидеть на своей уютной кочке и видеть на соседних кочках своих друзей и родственников. Появление чужаков крайне нежелательно, и разговор с ними должен быть коротким: «Это не твоя страна, вали отсюда».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ kyxy (раскрыть)
вчера в 23:19
    Ник tyu
    Ник tyu
    вчера в 18:18, ред.
    Сговор судей против Тедеско, лол, посмеялся
    VIC2
    VIC2
    вчера в 16:00
    Вот тут я с автором не согласен по поводу "вышедшей из-под контроля невоспитанности отдельно взятого человека"
    Если нам тон задает Сам со своими бабушками и дедушками, бандерлогами.
    ковыряниями в носу и тд
    Один Жириновский - Троекуров чего стоит и это всё идёт в эфир
    Значит дозволено! Ура! Хамы вышли на просторы Мактушки России
    Мы все захлебёмся в хамстве и полицейском беспределе и страшно подумать в чём ещё...
    Статья хорошая но мягкая, а подругому - твёрже уже нельзя, заклюют ханжи и
    моралисты...

    "Одного бойтесь – рабства и худшего из всех рабств – мещанства и худшего из всех мещанств – хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам..."
    Дмитрий Мережковский
    VIC2
    VIC2
    вчера в 15:23
    В этом случае был неправильно употреблён термин - разизм (главенстпование одной расы над другой и тд. и тп.)
    ШОВИНИЗМ вот правильный термин для этой ситуации, но никто не решается его назвать, старательно обходят и идёт усердная болтавня по поводу неправильного
    употребления термина
    Ату Тедеско! он просто не понимал, а не забыл где он находится (в стране идущей широченными шагами к шовинизму и национализму) Скоро Северная Корея.

    Спасибо ещё нефть выручает, хотя уже выросла здоровенная грыжа от натуги, быть впереди планеты всей...

    Шовинизм - это вера в превосходство или доминирование собственной группы или людей, которые считаются сильными и добродетельными, в то время как другие считаются слабыми или недостойными. Его можно охарактеризовать как форму крайнего патриотизма и национализма, горячей веры в национальное превосходство и славу.

    Шовинизм способствует возникновению и распространению неприязни и даже ненависти к чужакам, иноземцам, иноверцам, по принципу "не такой - чужой-чужак - враг" "Не изнашего стада - нитак пахнешь" И такие изгоняются...
    Так и будут продолжать давить иностанные продукты для населения
    Но сами будут резво скакать на своих иностранных "меренах"
    leopit
    leopit
    вчера в 14:58
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 13:36
      Я бы хотел уточнить один из тезисов этой статьи. Тедеско возмущается не несправедливыми решениями судей, а теми решениями, которые ему КАЖУТСЯ несправедливыми. У немца психология русского гопника. Все, что в его пользу - это справедливо, все, что не в его - несправедливо. Что же он не возмущался ляпами судей в пользу Спартака? Кстати таких ляпов было гораздо больше, чем ляпов против Спартака. Классический провокатор, возможно сам того не осознающий.
      Chistiv
      Chistiv ответ vinjard (раскрыть)
      вчера в 11:27
      Бердыев - туркмен, если я не ошибаюсь.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 11:11
      Ханчарэнко,автор,не является тренером-легионером,в соответствии с нашими законами.Да и вообще,белорус-иностранец-это оценка тех,кому до 35 годков.

      ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
      158TOC158
      158TOC158 ответ Михаил Полунин (раскрыть)
      вчера в 10:55
      вам с Сочи подарили еще больше очков..
      соболев руками открыто заваливает игрока Сочи и забивает и ведь засчитывают ..
      примерно так же и джикия забивал с откровенным нарушением..
      БУМЕРАНГ ...
      ekliziast
      ekliziast
      вчера в 10:39
      Тедеско хочет победить Газпром с его деньгами и властью?Ну это вряд ли. Не для того они создали кучу фармов и платят большие денежки судьям и большим начальникам.Тедеско просто расшибёт себе лоб , и не более.
      yasukuni
      yasukuni
      вчера в 07:46
      Зато 15шки из Судейского комитета послушно исполняют приказ обер-31и из КДК: не ставить пенальти в пользу Спартака. Двуглавая тварь Дюков-Миллер в оргазме от счастья.

      Изтересно, Фонбет принимает ставки на такое событие: Спартак до конца чемпионата и кубку не пробьет НИ ОДНОГО пенальти.
      nik9373
      nik9373 ответ africatranzit (раскрыть)
      вчера в 07:42
      Пусть лучше так, чем как Дима сидел, наш Аленичев. Что бы не случилось- с одним выражением лица.
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
      вчера в 06:44, ред.
      А будет статья, как Доменико обвиняет Джанаева и оскорбляет....или Тодеско можно грязью поливать игроков команд соперников, а главное чемпионат? Тодеско второй день говорит о РАСИЗМЕ, но его же не было!
      africatranzit
      africatranzit
      вчера в 00:46, ред.
      "Доменико изображали на обложке спортивной газеты в образе клоуна"

      так пусть себя ведет нормально на бровке, а не бегает из угла в угол, размахивая руками, указывает судьям что да как, и взывая, то ли к болельщикам, то ли к футбольным фунционерам.
      Доменико, будь чуть скромнее, и все нормализуется) и будет Спартак Чемпионом!
      steelhead
      steelhead ответ BDA81 (раскрыть)
      вчера в 00:34
      Не нужно никаких потолков и т.д. Распределений бюджетных денег не нужно. И все сразу встанет на свои места.
      steelhead
      steelhead ответ mangox23 (раскрыть)
      вчера в 00:20, ред.
      Есть маленький нюанс - ЦСКА на третьем месте и всего в 4 очках от лидера. Это многое прощает, на самом деле. Да и не было проблем в ЦСКА, они начались в последние полгода, когда начали пилить трансферные деньги от ВТБ. Гинер хочет вернуть клуб себе, это понятно. Подписания откровенно криминальные.
      steelhead
      steelhead
      вчера в 00:12
      Любое понижение прав по национальному, расовому, социальному, религиозному, имущественному, образовательному и т.д. признаку - от отсутствия мозга, и в 21 веке должно рассматриваться как кю....зм.
      BDA81
      BDA81
      13 декабря в 23:24, ред.
      Идиотизм!!!! И налог который был на тренеров иностранных и лимит. Только убивает футбол!! Нужно лучше налог на чунушей вводить, хошь рулить выкладывай имущество. Отработал нормально вернут, нет иди лесом. И срочно вводить потолок зп для российских футболистов. Максимум 50 тыс.руб., не думаю что они больше устают чем обычный слесарь или каменщик.
      cska1948
      cska1948
      13 декабря в 23:09
      "...Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин даже не собирается открещиваться от своих слов. Уверяет, что сказал Тедеско всего лишь: «Это наша земля и наш колизей»..."
      --------------
      Будь на месте Тедеско российский тренер, то эти слова были бы истолкованы автором как то, что мы, Сочи, здесь хозяева, а вы, Спартак" здесь гости. И ни какого криминала в этих словах ни автор статьи, ни кто-либо ещё не увидел. Так зачем автору своими домыслами: «Это не твоя страна, можешь валить отсюда» разжигать страсти?
      kyxy
      kyxy
      13 декабря в 22:53
      В реддите инфу про Бородина кину чтобы ему на отдыхе говорили вали отсюда это наша земля
      kyxy
      kyxy
      13 декабря в 22:47
      А самое тупое тедеско русский язык пытается учить. ему нравится в России
      kyxy
      kyxy ответ vinjard (раскрыть)
      13 декабря в 22:45
      Карпин
      mars6791
      mars6791
      13 декабря в 22:42
      С этими Бородинами наш футбол никогда не вылезет из болота. Просто приходит время выбирать с кем ты - с бородиными или с Тедеско, правда как я понял выбор уже сделан - в пользу этих бородиных, поэтому быть болоту.
      vinjard
      vinjard
      13 декабря в 22:10
      Кто виноват, что отечественные тренеры физруки? Где они вообще есть? может Бердыев? Или есть ли спрос на них в Европе? Кроме Слуцкого никто в европейских лигах не тренировал, и то не надолго. А там они вообще никому не нужны, ещё строят из себя супер-тренеров
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      13 декабря в 21:30
      Все специалисты и комментаторы отметили провокационное поведение Тедеско. И ни слова о драке в подтрибунном помещении. Цивилизованное общество.
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      13 декабря в 21:18
      Во всем виноваты иностранцы! И уровень жизни в стране очень низкий из-за их происков! За все пакости платит ГосДеп!))
      Михаил Полунин
      Михаил Полунин
      13 декабря в 21:04
      Сочи подарили 4 очка в матчах со Спартаком, а Спартак потерял 5. Вот и весь расклад.... У Сочи Маману надо было удалять за удар меж ног Джикии прямо... Да и по ходу игры грубость сочей отмечалась очень слабо...
      nubom
      nubom
      13 декабря в 21:01
      А слабо узнать мнение европейских врачей после практики в нашей районной больнице?...
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      13 декабря в 20:49
      Куда мы без них?
      Сп62
      Сп62
      13 декабря в 20:24
      При нашем патриотизме разве может кто нибудь виновным кроме иностранцев.
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