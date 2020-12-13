Российский футбол против тренеров-иностранцев. Тедеско не первый и не последний, кто в шоке

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13 декабря 2020, 18:02

«Соккер.ру» — о чужих среди своих.

Иностранные тренеры в российском футболе всегда под ударом, их действия всегда рассматривают под микроскопом и не прощают того, что прощается отечественным специалистам. Нетерпимость к тренерам-легионерам одно время была у нас утверждена на законодательном уровне: помните знаменитый налог на варягов? Один из вдохновителей людоедского закона, глава Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, по-прежнему убежден, что налог на иностранных тренеров — полезная штука:

Налог на иностранных специалистов, который одно время действовал в чемпионате России, был одной из мер, которая, убежден, пошла бы футболу на пользу, доведи мы ее до ума. Не довели, остановились в начале пути — и вот сегодняшняя картинка, очень показательная: в четырех московских клубах, обладающих самыми серьезными возможностями, вновь работают иностранцы. Доменико Тедеско («Спартак»), Марко Николич («Локомотив»), Сандро Шварц («Динамо»), Виктор Ганчаренко ( ЦСКА ) — квалифицированные специалисты, нет нужды занижать оценки. Есть у них знания, умения, есть определенный опыт, но вопрос в лоб, без лишней дипломатии: чем они лучше наших? Кто из них доказал — в прошлых клубах или в нынешних — свое очевидное превосходство?

Налог на иностранных тренеров — это тот же лимит, ограничение. Практика показывает, что в футболе любые искусственные ограничения не приводят ни к чему хорошему. У нас уже есть один лимит — на иностранных футболистов, его поддерживают 15 лет, «довели до ума» эту меру, как сказал бы Михаил Гершкович. И где его сладкие плоды? У тренерского штаба сборной России голова идет кругом от десятков кандидатов? Ну, почти. Только некому вытеснить из состава 37-летнего Жиркова, многие мечтают о возвращении Акинфеева, в стартовый состав проходят не молодые уже Ионов и Семенов.

Доменико Тедеско на «чужой земле»

Не собираюсь искать правых и виноватых в конфликте после игры «Сочи» — «Спартак», Тедеско тоже вряд ли ангелок с крылышками, наверняка и он умеет ругаться, дерзить и оскорблять. Песня «Спартака» о расизме вообще звучит нелепо, даже если одумаются и заменят «расизм» другим более подходящим термином, ведь Тедеско не оскорбляли на расовой почве.

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин даже не собирается открещиваться от своих слов. Уверяет, что сказал Тедеско всего лишь: «Это наша земля и наш колизей». Называть заполненный спартаковскими болельщиками «Фишт» «нашим колизеем» — отдельная хохма, но разговор сейчас не об этом.

Тедеско правильно уловил смысл слов Бородина, только убежден, что форма была гораздо менее дружелюбной: «Это не твоя страна, можешь валить отсюда». Слова очень симптоматичные для представителя российского тренерского цеха, в котором с большой нелюбовью относятся к иностранным коллегам. Причины на поверхности: «понаехавшие» зарабатывают деньги, которые могли достаться своим.

Первобытный пассаж Дмитрия Бородина — именно об этом, потому что почти то же самое мы постоянно слышим от экспертов с тренерскими амбициями, выступающих в футбольных эфирах. Провалившие несколько попыток или вовсе не работавшие ни дня в тренерской профессии бывшие футболисты задают тренд травли иностранных тренеров, которых считают конкурентами своей стаи. Судьи, журналисты, члены различных комитетов по-своему тоже поддерживают это знамя.

Что позволено Юпитеру, не позволено быку…

Большая часть желтых карточек Тедеско спровоцирована несправедливыми решениями арбитров, которые с особым цинизмом предъявляют Доменико карточки. Тренер «Спартака» — удобная мишень, ведь он дает формальные поводы своим эмоциональным поведением в технической зоне. Честно говоря, санкции к тренерам — лютая дичь, нововведение, защищающее футбол от эмоций. Конечно, можно выгнать тренера на трибуны, если он своими действиями мешает официальным лицам матча выполнять свои функции, все остальное ведет к злоупотреблению властью и применению закона по принципу дышла.

Всплески эмоций случаются у всех тренеров, но не каждый после этого получает желтую карточку. Причем обычная реакция Тедеско — вопрос «Почему?», он не просит арбитров делать лица попроще и не называет их «козлами» на камеру, иначе уехал бы в вип-ложу матчей на десять. Доменико часто оказывается в центре внимания просто из-за того, что он возглавляет самую популярную команду страны и отличается природной экспрессией, но отношение к нему — показатель принципов общества, в котором он работает.

Сандро Шварцу наверняка тоже предстоит испытать на себе особенности российского футбола, он пока слишком мало работает в «Динамо». Марко Николич попал под каток с первых дней работы в «Локо», но оказался крепким балканским парнем, да и близость менталитетов помогает: в Сербии деление на свой/чужой, пожалуй, даже более выраженное, чем у нас.

Тедеско, возможно, даже не придал бы гласности эпизод с Бородиным, будь это единственным проявлением к нему такого отношения. Доменико изображали на обложке спортивной газеты в образе клоуна, арбитры не дают ему спуску, предпочитающий быть в курсе событий немец наверняка просит переводить ему реплики футбольных людей, а там сплошной поток пренебрежения и желчи из уст ветеранов «Спартака», комментаторов федерального уровня и желающих стать тренерами экспертов.

На вопрос о том, футбольная ли у нас страна, отвечают последние результаты наших клубов в еврокубках и сборной России, а также количество профессиональных клубов и дивизионов, детских команд и тренировочных площадок на душу населения. Теперь стоит спросить о другом: цивилизованная ли у нас страна? Только давайте не будем подменять понятия и делать из Тедеско жертву, здесь скорее речь о вышедшей из-под контроля невоспитанности отдельно взятого человека.

Однако вполне определенный вектор этой невоспитанности, а также совокупность суждений, которые емко и талантливо озвучил Дмитрий Бородин, наводят на распространенное мнение о том, что российский футбол — болото, которое хочет оставаться болотом. Здесь каждый хочет сидеть на своей уютной кочке и видеть на соседних кочках своих друзей и родственников. Появление чужаков крайне нежелательно, и разговор с ними должен быть коротким: «Это не твоя страна, вали отсюда».