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Созин — о Тедеско: «За такое Моуриньо дисквалифицировали на пять матчей»

сегодня, 14:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет наказан за жесты и слова после матча 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Страсти по теме с Тедеско не утихают, он опять говорит, что его здесь не уважают. Кажется, он отводит угрозу от себя: я видел кадр со вчерашнего матча, где он показывает руки, будто скованные в наручниках. Это жест Моуриньо, его вчера показал Тедеско. И за такое Моуриньо дисквалифицировали в Италии на пять матчей и дали большой штраф. Так Моуриньо пытался обвинить соперников в коррупции. За такие жесты в цивилизованном чемпионате по головке не погладят. Тедеско считает наш чемпионат нецивилизованным? Клубные пристрастия важны. Но в этом случае страдает имидж Российского футбольного союза, а это совсем другое дело.

Кстати, в Германии за вопрос про деньги в подтрибунном помещении Тедеско могло бы грозить уголовное дело. Такие намёки, даже делая скидки на слабое знание языка Тедеско, наводит на мысль, что он не верит в честность Джанаева и «Сочи».

Думаю, Тедеско хочет подстелить себе соломку перед игрой с «Зенитом», чтобы в случае поражения сказать, что не может работать в такой обстановке. Мне хотелось бы ошибаться, ведь матч «Зенита» и «Спартака» центральный в чемпионате. А за своими жестами ему нужно следить внимательнее.

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Все комментарии
stavr74
stavr74 ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 16:35
а как 2 липовых пенальти в первом круге???
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 16:25
Значит и попрыгунчику впаять 5 матчей дисквы.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 16:19
Все всё видят и понимают, но только у мясных своя отдельная правда, нездоровое и неадекватное поведение тедески, неуважение к соперникам ,у них называется повышенная эмоциональность и их цыгана все должны понять и простить
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 16:09
Тедеска же истеричка, не стоит обращать не него внимания
Snake Plissken
Snake Plissken ответ stavr74 (раскрыть)
сегодня в 15:49
А как же засчитанный гол Соболева? Или это другое?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:45
    ABir
    ABir
    сегодня в 15:30
    Какой член комитета, такая и этика в РФС
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 15:20
    Тедеско ведет себя отвратительно.
    serh62
    serh62
    сегодня в 15:20
    какой же он гадкий, этот тедеско.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 15:18
    Созину надо было смотреть на имидж РФС, когда наши лучшие клубы выступали в ЕК. Вот уж имидж, так имдж.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ ОПС (раскрыть)
    сегодня в 15:16
    А кто убирать будет? Продажные чиновники?
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:07
    чемпионат у нас очень цивилизованный !
    судьи у нас очень честные !
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 15:04, ред.
    За такие жесты в цивилизованном чемпионате...........
    Это у нас цивилизованный чемпионат????
    Вы что нас простых болельщиков за быдло держите???
    Матч Ротор-Уфа 100% пенальти не дали в ворота (ДАЖЕ после просмотра VORA) в хозяев.
    Матч сочи-Спартак 2 пенальти в ворота фарм клуба газпрома

    а страдает имидж Российского футбольного союза после удачного выступления
    искусственно созданного чемпиона
    и беспредела судейского корпуса, который трактует моменты как ему хочется.
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 15:01
    Оказывается в мордобое и национализме виноват один Тодеско. Хотя, я не удивляюсь ничему. У нас всё белое могут назвать чёрным и все согласятся. Про поведение сочинцев это тело не обмолвились ни словом.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 15:00
    А король то как обычно голый. Скакал, стонал руками размахивал, а оказался пустышкой. Европа, блин!!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 14:57, ред.
    Продажных судей нужно убирать сразу.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 14:57
    Депортировать и все дела!
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