ГлавнаяНовости

В Узбекистане отреагировали на слова Юрана про возраст Урунова

вчера, 20:03

Ассоциация футбола Узбекистана отреагировала на заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.

Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока, либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации Футбола Узбекистана. Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны.

Все новости
Розе осудил Тюрама за плевок в соперника
Вчера, 23:45 ВидеоКомментарии10
Промахнулся Газизов, расплачивается «Спартак». Кокорин снова мимо матчей с «Сочи» и «Зенитом»
15 декабряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии17
Российский футбол против тренеров-иностранцев. Тедеско не первый и не последний, кто в шоке
13 декабряАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии37
Созин — о Тедеско: «За такое Моуриньо дисквалифицировали на пять матчей»
13 декабря Комментарии33
«Спартак» опубликовал заявление по инциденту после матча с «Сочи»
13 декабря Комментарии44
Тренер «Сочи»: «Сказал Тедеско, что это наша земля и наш колизей»
12 декабря Комментарии50
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 04:59
А он точно так сказал? Или сказал выглядит на 4-5 лет старше, а узбеки от не знания тонкостей русского языка за сабли схватились.
морозз
морозз
сегодня в 00:30
Юран очень импульсивный человек и в этом его проблема! У него ум не успевает за словами сказанные в слух, вот в чём корень! Таких людей я встречал множество и имя им ...дабол не отвечающий за свои слова!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:17
Коррупция. В головах, в умах, в делах. Юран поднял тему больную, которая вполне может быть и идёт давным-давно. Дыма без огня не бывает.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:07
Во-во. Это как спартачи тут помнится кричали, что Думбия старше чем есть на самом деле.
Вопрос - у спартачей всё хорошо и чего они сейчас отбрёхиваются?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:43
Один дурик ляпнул бездоказательно, другие отреагировали
Блоссия
Блоссия
вчера в 22:19
Влип Юран.
berda2003
berda2003
вчера в 22:03
в советское время в средней азии, годы добавляли и убирали из-за армии, практически не очень дорого...
ОВВ74
ОВВ74
вчера в 21:47
Товарищ из Бурятии, пора обратить своё внимание на убогий паровоз...
vashinin
vashinin
вчера в 21:43
Комитету по этике и самому бы не мешало проявлять инициативу в таких делах, а не дожидаться международных скандалов.
RIR68
RIR68
вчера в 21:27
приехал молодым, резко постарел от тарасовских бань)
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:22
Ну вот опять ветерана Спартака спартачи называют треплом!!!
Что то в последнее время многовато оскорблении спартачей и обвинение спартачей от самих же спартачей!
Может это заговор против Спартака?
Faustello
Faustello
вчера в 21:21
Грядет первая узбеко-юранская!)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:15
Снова тарасня в центре скандала.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:12
Кто-то за брехню должен ответить.
David Young
David Young ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:07
Судя по тону его высказываний уже не мало времени, проблем у человека не мало, вот и компенсирует, наверно, гневные и малообоснованными, можно даже сказать необоснованными, высказываниями. Не он один такой в российском футболе. Но в последнее время в этом плане он является как минимум одной из ярчайших фигур. Толку и смысла в этом, впрочем, немного, если он вообще есть.
makkie
makkie
вчера в 21:05
Это что получается, Юран дважды трепло?

Вначале "прыгал" на Спартак в истории с Химками. Никаких доказательств у него не было, проверки ничего не показали, а сам Юран спрятал голову в песок.
Сейчас снова пытается на Спартак бочку катить. И опять из ничего.

Вопрос, у Юрана всё хорошо?
sv_1969
sv_1969 ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 21:04
С усами и бородой)))
ТТ
ТТ ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 21:02
Отреагировали после второго "выступления" юрана , это где-то пару дней назад было по моему!
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:57
А что случилось что изменилось?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:55, ред.
Если вы, господа из Узбекистана, хоть немного следили бы за политической жизнью в России, и не только политической, но и спортивной, то наслушались бы таких перлов из уст кого бы то ни было, что слова Юрана показались бы вам невинной забавой неразумного юноши, на которую не стОит обращать внимания.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Дело далеко зашло...
beefs
beefs
вчера в 20:47
что, Серега, влип?
pomor45
pomor45
вчера в 20:42
Понизить Юрану возраст на 4 года, чтобы до пенсии было подальше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:39
Санкции против Юрана.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:36
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:34
Если возраст российского нападающего можно определить по годовым кольцам при распиле, то методика распознавания года рождения узбекского полузащитника является малоизученной областью для российских специалистов.
shlomo
shlomo
вчера в 20:32
Нужно конечно следить за базаром....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:30
Что-то долго думали.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:26
Когда ехал в Россию по ошибке схватил паспорт младшего брата - ну не возвращаться надо было назад из-за такой мелочи))
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 20:18
Сразу вспомнился старый анекдот.

Идёт экзамен в МГИМО на отделение дипломатии.
Экзаменующий говорит, что это будет вольное сочинение, а темой будет следующая ситуация. Российская подводная лодка топит судно банановой республики в нейтральных водах, банановая республика обращается к нашим дипломатам с нотой протеста и надо составить ответную ноту.
Через 5 минут парень сдаёт сочинение. А ещё через день он приходит узнать результат.
- Здравствуйте! Я такой-то такой-то - пришёл узнать результат.
- Здравствуйте! Да, помню вас - четверка.
- Четверка? Но почему?
- Грамматические ошибки. Во-первых - "Не 69ёт" пишется раздельно, а во-вторых "69ки 69опые" с маленькой буквы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100