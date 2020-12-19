В Узбекистане отреагировали на слова Юрана про возраст Урунова

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вчера, 20:03

Ассоциация футбола Узбекистана отреагировала на заявление главного тренера « СКА -Хабаровск» , который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.