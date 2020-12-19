В Узбекистане отреагировали на слова Юрана про возраст Урунова

Ассоциация футбола Узбекистана отреагировала на заявление главного тренера «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана, который в прямом эфире телевидения заявил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов якобы на 4-5 лет старше возраста по паспорту. На официальном сайте «Спартака» указано, что Урунов родился 19 декабря 2000 года.
Мы считаем заявление Сергея Юрана безосновательным и безответственным и требуем немедленно предоставить доказательства переписи возраста игрока, либо публично принести извинения как самому футболисту, так и Ассоциации Футбола Узбекистана. Мы также призываем комитет РФС по этике разобрать данный инцидент и дать оценку высказываниям Юрана, дискредитирующим Ассоциацию футбола Узбекистана и игрока национальной сборной нашей страны.