ГлавнаяНовости

Разгромные победы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Итоги 14-го тура АПЛ

сегодня, 00:56

Закончились все матчи 14-го тура АПЛ.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 0:7
Голы: Минамино Такуми 3, Мане Садио 35, Фирмино Роберто 44, Хендерсон Джордан 52, Фирмино Роберто 68, Салах Мохамед 81, Салах Мохамед 84

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Стерлинг Рахим 16

«Эвертон» — «Арсенал» 2:1
Голы: Холдинг Роб 22 (автогол), Мина Йерри 45 — Пепе Николя 35 (пенальти)

«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Уилсон Каллум 64 (пенальти) — Ритчи Мэтт 42 (автогол)

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Уэлбек Дэнни 87 — Богл Джейден 63

«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 0:2
Голы: Варди Джейми 45+4 (пенальти), Алдервейрелд Тоби 59 (автогол)

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 6:2
Голы: МакТоминэй Скотт 2, МакТоминэй Скотт 3, Фернандеш Бруну 20, Линделеф Виктор 37, Джеймс Даниэл 66, Фернандеш Бруну 70 (пенальти) — Купер Лиам 41, Даллас Стюарт 73

«Вест Бромвич» — «Астон Вилла» 0:3
Голы: Эль-Гази Анвар 5, Траоре Бертран 84, Эль-Гази Анвар 88 (пенальти)

«Бернли» — «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Барнс Эшли 35, Вуд Крис 51 — Силва Фабио 89 (пенальти)

«Челси» — «Вест Хэм» 3:0
Голы: Силва Тиаго 10, Абрахам Тэмми 78, Абрахам Тэмми 80

Все новости
ПСЖ продолжает погоню за лидерами. Итоги 16-го тура Лиги 1
Вчера, 01:11 Комментарии10
«Реал» и «Атлетико» отрываются от «Барселоны». Итоги 14-го тура Примеры
Вчера, 01:08 Комментарии8
«Милан» продолжает лидировать. Итоги 13-го тура Серии А
Вчера, 01:04 Комментарии5
«Бавария» вернула лидерство. Итоги 13-го тура Бундеслиги
20 декабря Комментарии3
«Лион» и «Марсель» потеряли очки. Итоги 15-го тура Лиги 1
17 декабря Комментарии1
«Байер» продолжает громить противников. Итоги 12-го тура Бундеслиги
17 декабря Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:10
Иногда бывает и такое.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:00
МЮ - это может быть просто разовая акция. Ну а Ливерпуль - это претендент №1.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:00
Ливер конечно удивили!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100