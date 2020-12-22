Разгромные победы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Итоги 14-го тура АПЛ

Закончились все матчи 14-го тура АПЛ.
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 0:7
Голы: Минамино Такуми 3, Мане Садио 35, Фирмино Роберто 44, Хендерсон Джордан 52, Фирмино Роберто 68, Салах Мохамед 81, Салах Мохамед 84
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити» 0:1
Гол: Стерлинг Рахим 16
«Эвертон» — «Арсенал» 2:1
Голы: Холдинг Роб 22 (автогол), Мина Йерри 45 — Пепе Николя 35 (пенальти)
«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» 1:1
Голы: Уилсон Каллум 64 (пенальти) — Ритчи Мэтт 42 (автогол)
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Юнайтед» 1:1
Голы: Уэлбек Дэнни 87 — Богл Джейден 63
«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 0:2
Голы: Варди Джейми 45+4 (пенальти), Алдервейрелд Тоби 59 (автогол)
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 6:2
Голы: МакТоминэй Скотт 2, МакТоминэй Скотт 3, Фернандеш Бруну 20, Линделеф Виктор 37, Джеймс Даниэл 66, Фернандеш Бруну 70 (пенальти) — Купер Лиам 41, Даллас Стюарт 73
«Вест Бромвич» — «Астон Вилла» 0:3
Голы: Эль-Гази Анвар 5, Траоре Бертран 84, Эль-Гази Анвар 88 (пенальти)
«Бернли» — «Вулверхэмптон» 2:1
Голы: Барнс Эшли 35, Вуд Крис 51 — Силва Фабио 89 (пенальти)
«Челси» — «Вест Хэм» 3:0
Голы: Силва Тиаго 10, Абрахам Тэмми 78, Абрахам Тэмми 80