Нападающий «Вулверхэмптона» Фабио Силва побил рекорд Роналду

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сегодня, 19:06

Нападающий «Вулверхэмптона» установил сразу два рекорда в матче 14-го тура АПЛ против «Бёрнли» (1:2).

Форвард стал самым молодым автором гола в истории «волков» (до этого достижение принадлежало ), а также самым молодым португальцем (18 лет и 155 дней), забивавшим в АПЛ , обогнав .

Криштиану забил свой первый мяч в АПЛ в 2004 году в ворота «Портсмута». На тот момент Роналду было 18 лет и 299 дней.