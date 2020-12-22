Нападающий «Вулверхэмптона» Фабио Силва побил рекорд Роналду

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабио Силва установил сразу два рекорда в матче 14-го тура АПЛ против «Бёрнли» (1:2).
Форвард стал самым молодым автором гола в истории «волков» (до этого достижение принадлежало Райану Аиту-Нури), а также самым молодым португальцем (18 лет и 155 дней), забивавшим в АПЛ, обогнав Криштиану Роналду.
Криштиану забил свой первый мяч в АПЛ в 2004 году в ворота «Портсмута». На тот момент Роналду было 18 лет и 299 дней.
Кроме того, Силва стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ, реализовавшим пенальти (первое место занимает Майкл Оуэн).