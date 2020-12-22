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Нападающий «Вулверхэмптона» Фабио Силва побил рекорд Роналду

сегодня, 19:06
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Нападающий «Вулверхэмптона» Фабио Силва установил сразу два рекорда в матче 14-го тура АПЛ против «Бёрнли» (1:2).

Форвард стал самым молодым автором гола в истории «волков» (до этого достижение принадлежало Райану Аиту-Нури), а также самым молодым португальцем (18 лет и 155 дней), забивавшим в АПЛ, обогнав Криштиану Роналду.

Криштиану забил свой первый мяч в АПЛ в 2004 году в ворота «Портсмута». На тот момент Роналду было 18 лет и 299 дней.

Кроме того, Силва стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ, реализовавшим пенальти (первое место занимает Майкл Оуэн).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:55
Наконец Роналду начал терять рекорды.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 20:19
Красавчик!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:14
Красава, удачи. Жаль рекордов Месси в АПЛ нет, а то бы и их побил
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 19:30, ред.
Достойно это!!!!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:25
Это он погорячился. Теперь,если попадёт в национальную сборную - Кристина ему всё лицо исцарапает)
drug01
drug01
сегодня в 19:18
Молодец хороший успех!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:07
Ну любое достижение когда то будет бито...:))))
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