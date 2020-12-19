Месси повторил рекорд Роналду

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вчера, 20:55

Нападающий «Барселоны» не реализовал пенальти в матче 14-го тура Примеры против «Валенсии».

Таким образом, аргентинец повторил рекорд бывшего игрока «Реала» по количеству ударов (72) с одиннадцатиметровой отметки в этом турнире.