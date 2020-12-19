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Месси повторил рекорд Роналду

вчера, 20:55

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 14-го тура Примеры против «Валенсии».

Таким образом, аргентинец повторил рекорд бывшего игрока «Реала» Криштиану Роналду по количеству ударов (72) с одиннадцатиметровой отметки в этом турнире.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:31
А тем временем Криштиану ещё свои очередные два с игры Парме отгрузил
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
сегодня в 05:05
Ну конечно , Рональду первый и главный пенальтист) ахаха
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:55
Оказывается Кристина била пенок за 9 лет больше, чем Лео за 15...ваауу...Пеналду есть Пеналду. ..тьфу противная баба.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:41
Не реализовал)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 23:08
Два великих футболистов не спорте и пох.... нужно наблюдать за игрой таких
Baggio R.
Baggio R. ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
вчера в 22:55
Константину только констатировать)
Ikarus74
Ikarus74 ответ ilyafrom (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Наверно если бы Рон давал кому нибудь ещё пробивать, а Лео на давал пробивать Суаресу и Неймару, то давным давно бы обошёл ;)
Loko57
Loko57
вчера в 22:14
Надо вести статистику лучшего по нереализованным.
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:04
Стрелки тут ни при чём. Лишь констатирую факт.
Baggio R.
Baggio R. ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
вчера в 22:02
Не переводи стрелки
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
вчера в 21:58
Бедный Лёня, вынужден всегда повторять за Роналду)
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:50
Ныряли сегодня гризман, де йонг и брейтуайт)
abramjan
abramjan
вчера в 21:50
Пенальтесси позорная
explay-
explay-
вчера в 21:45
Пеналду есть пеналду.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:45
как - тр не понял у кого какой рекорд...
Спрaведливый
Спрaведливый ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:38
А с какого перепуга ловец низких коэффициентов имея 100 тысяч очков для ставок будет качественней, чем тот котоорый имеет всего 20 тысяч очков для ставок и при этом опережает его))) Исходите из того сколько потрачего к тому что выигранно. в этом и закобчается качество. Удачи.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 21:34
Тоже какой никакой рекорд!!)
офигенный
офигенный
вчера в 21:33
офигеть он клиает рекорды
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 21:27
мы с Тамарой ходим парой
Baggio R.
Baggio R. ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
вчера в 21:27
Не заработал, а нанырял)
shlomo
shlomo ответ Спрaведливый (раскрыть)
вчера в 21:25
Без обид...а с какого перепуга ловец высокого кэфа победитель качества?????... "лучше сорок раз по разу, чем не разу сорок раз".....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:25
вообще я так понимаю,Ом совсем стух и на что только ума хватает,так это плагиатить за Роналду. Возможно что он не в ПСЖ или МС пойдёт,а в Ювентус.
Боюсь,что зимой желающих подписать Ома убавится до нуля,а летом Барса ещё будет доплачивать,лишь бы кто то его взял.
Cat01
Cat01
вчера в 21:25
Два игрока которые друг друга стоят.
drug01
drug01
вчера в 21:20
А что ждать дальше?
Futurista
Futurista
вчера в 21:13
Создается впечатление, что даже если Месси идет в туалет, то обязательно бьет чей нибудь рекорд...или устанавливает новый...
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь ответ ilyafrom (раскрыть)
вчера в 21:12
Тем более глупая статистика)
К тому же Рон много пенок сам заработал, а пешеход Месси только на чужом горбу)
ilyafrom
ilyafrom ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Читай внимательно . Статистика ударов, а не реализованных пенальти
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 21:09
Месси 17 лет играет в примере, а Роналду только 9 лет отыграл. И только сейчас догнал Роналду по пенальти..
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:08
Просто Роналду свои пенки преимущественно реализует, а Месси лажает)
Не лажал бы и сборная аргов трофеи имела)
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
К сожалению это так. Но люди не вечны, как и их здоровье. Приходит момент для каждого из спортсменов, когда профессиональный спорт приходится покидать. Придут и другие великие игроки, и очень вероятно, что уже лет через пять основным станет противостояние двух других футболистов, которые будут считаться если не игроками уровня и статуса Месси и Роналду, то хотя бы теми, кто может стать фигурами такого уровня. Уже сейчас есть некоторые игроки, которые могут ими стать, да и новые яркие фигуры могут появиться в относительно скором времени. Интересно будет увидеть конец карьеры как Роналду, так и Месси. Ещё как минимум несколько лет оба поиграют, это точно, но завершения карьеры обоих тоже уже не за горами, хотя не исключены варианты по типу Ибрагимовича, но не известно, будет ли их путь похожим на путь шведа.
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