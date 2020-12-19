Месси повторил рекорд Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 14-го тура Примеры против «Валенсии».
Таким образом, аргентинец повторил рекорд бывшего игрока «Реала» Криштиану Роналду по количеству ударов (72) с одиннадцатиметровой отметки в этом турнире.
Боюсь,что зимой желающих подписать Ома убавится до нуля,а летом Барса ещё будет доплачивать,лишь бы кто то его взял.
Боюсь,что зимой желающих подписать Ома убавится до нуля,а летом Барса ещё будет доплачивать,лишь бы кто то его взял.
К тому же Рон много пенок сам заработал, а пешеход Месси только на чужом горбу)
К тому же Рон много пенок сам заработал, а пешеход Месси только на чужом горбу)
Не лажал бы и сборная аргов трофеи имела)
Не лажал бы и сборная аргов трофеи имела)