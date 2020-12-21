Роспотребнадзор прокомментировал явку фанатов на матч «Зенит» — «Спартак»

В Роспотребнадзоре прокомментировали присутствие фанатов на матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (16 декабря). Изначально игра должна была проходить без зрителей на трибунах.

В связи с обращением об инциденте на матче между «Зенитом» и «Спартаком» Управление сообщает.

Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторам вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышение допустимого количества зрителей в адрес Управления не поступала.

Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции Управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов.