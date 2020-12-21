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Роспотребнадзор прокомментировал явку фанатов на матч «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 13:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В Роспотребнадзоре прокомментировали присутствие фанатов на матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (16 декабря). Изначально игра должна была проходить без зрителей на трибунах.

В связи с обращением об инциденте на матче между «Зенитом» и «Спартаком» Управление сообщает.

Информация о нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части несоблюдения организаторам вышеуказанного матча мер, направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции, а также превышение допустимого количества зрителей в адрес Управления не поступала.

Вопросы нарушения гражданами общественного порядка не входят в установленную сферу компетенции Управления и отнесены к полномочиям правоохранительных органов.

Во время матча сотрудники ОМОНа задержали несколько десятков человек из-за устроенных беспорядков.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:47
Дело коснулось "священной коровы-организатора матча",и сразу: "не был,не был,не был,не был,не имел,не состоял!".
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:33
Не могут матч нормально организовать!
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:29
Ихтамнет
Futurista
Futurista
сегодня в 13:35
Отмазка роспотребнадзора четкая как чечетка...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:30
Когда нет cпартачей на трибунах порядок
Gahi
Gahi
сегодня в 13:20
Вообщем согласовывать со всеми структурами чтобы пропустили нормально на матч.
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