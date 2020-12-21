В «Сочи» рассказали, зачем встречались с арбитром после игры со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, зачем один из сотрудников команды встречался с арбитром матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всё высасывать из пальца? Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить.