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В «Сочи» рассказали, зачем встречались с арбитром после игры со «Спартаком»

сегодня, 17:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, зачем один из сотрудников команды встречался с арбитром матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошёл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями. РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всё высасывать из пальца? Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить.

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Все комментарии
oleg3k
oleg3k
сегодня в 21:33
Зачем,зачем,просто передали судье чемоданчик.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:54
Странная штука получается, принимающая сторона отвечает за встречу, размещение, быт и проводы судей после матчей, так почему тогда возникают такие вопросы и подозрения?
Пусть РФС полностью берёт на себя эти все процессы, а потом спрашивает с клубов по полной если будут похожие ситуации. РФС получается выступает в роли провокаторов в данной ситуации!
А судей покупают совсем по другому. Есть масса примеров как судьи на пенсии рассказывали технологию и посидеть в ресторане после матча это не тот случай, даже смешно как то!
mortid
mortid
сегодня в 20:48
НКВД на них нет, вообще страх потеряли, псы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 20:04
А вроде пока Президент РФС - должность выборная. Не выбирать на эту должность газпромовского чиновника, а любого футбольного человека ( бывшего тренера, футболиста, функционера). А когда РФС возглавляет топ-менеджер Газпрома , можно ожидать от него решений не в пользу Зенита.? Вопрос риторический. С юридической точки зрения это явный конфликт интересов ( Президент РФС - Газпром, Зенит - непрофильный актив Газпрома)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:53
Совсем с ума сошли-"а лицо у прокурора такое-ну,прям,не подходи,арестует!Возмущённое лицо,правовое...Оказалось,он узнал,что воруют"!
А ещё толерантщиков осуждаем,а сами другим местом об угол ударились.
Juve14
Juve14
сегодня в 19:39
А я думал какая то федерация футбола страны или еще кто возит судей и контактируе с ними, а оказалось вышестоящие сочинцы сами работают с судьями и с ними же отдыхают
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:38
Захожу в ресторан, а он битком!!! Одно место лишь пустовало, сел туда, а за столиком , ну совсем случайно судья трапезничал. Алкоголь не заказывали , но на столе он был . Это болельщики наши и почитатели судейского корпуса с соседних столиков нам презентовали.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:33
В росчемпе надо прекращать практику встречи, проводов судей представителями клубов. Создаётся почва для коррупции.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 19:26
Зенит и Сочи- братаны,
В кулак объединились,
Они - агенты Сатаны,
А в лиге чемпионов слились. 🤣
Artemon9
Artemon9
сегодня в 19:20
В Сочах встречались с рефери,
Спартак об этом в миг узнал,
Но проиграл на раз два три,
Судейка снова подо*рал.
морозз
морозз
сегодня в 19:17
Ресторан, энная сумма в зелёном эквиваленте, торжественные проводы...вот так и загибается наш футбол! СОЧИ достойный клеврет Зенита ... пипец, бомжи уничтожают наш футбол на корню!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:50
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:48
    Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями) Ну уж Леньке Федуну это не знать! Правда, зачастую его Спартак обыгрывают даже на Открывашке:)
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 18:46
    За такое Сочи надо отстранить из лиги !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 18:32
    Не путай Божий дар с яичницею.. Речь идет о корумпированных судьях. И причем тут удары по воротам.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 18:30
    Привет. А как его отодвинуть газпром, когда у нас вся Страна Газпром....).
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 18:28
    спартачьё опять истерит на пустом месте.
    спартак в том матче 1 удар в створ нанёс, тоже судьи помешали?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 18:28, ред.
    Детский рубашинский ЛЕПЕТ......).
    Zenfan
    Zenfan
    сегодня в 18:15
      санек002
      санек002 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 18:10
      а кто зениту победы будет делать?
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 18:09
      Проблемы только с спартаком причём когда проигрывает а когда судьи дарят им халявные очки они все смирные будто ничего не произошло.
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 18:01
      Вся страна видит, как куются чемпионства Зенита. Какие клубы - фармы, отдающие очки. Какие судьи как судят. Как избирательно работает ВАР и какова статистика. Все видят, кого оправдывает МАТЧ ТВ и кого пиарит. Все видят, кто занимает пост главы РФС 20 лет, и из какой они корпорации.

      Фанаты Зенита! Ребят, все всё видят. Перестаньте делать вид, что вы чемпионы или что Зенит играет честно. Перестаньте, мы же не полные 24и - верно?
      Насмешник
      Насмешник
      сегодня в 17:46
      Станет легче ))) Станет легче что?
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 17:45
      Отблагодарить то надо.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 17:44
      Мягко говоря , пояснение неубедительное и только еще больше усилило подозрения. Я думаю, что если поглубже копнуть, то ого-го.... можно накопать. Но Дюкову перед выборами это не надо. Хотя другому кандидату, это очень даже на руку раскрутить эту историю. А как иначе отодвинуть Газпром от российского футбола. Это было бы только на пользу.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 17:35, ред.
      Другого места и времени для контакта с судьями в целях обсуждения вопроса перемещения не нашлось, как в ресторане под алкоголь в приватной беседе. И что это все на "Сочи" набросились?
      Анд-м
      Анд-м
      сегодня в 17:35
        Аксинья
        Аксинья
        сегодня в 17:34
        Рубашко стряхивает пепел с рубашки...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        сегодня в 17:22
          Futurista
          Futurista ответ LOpp (раскрыть)
          сегодня в 17:20
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