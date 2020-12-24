«Уфа» предложила Газизову обсудить возвращение в клуб

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил предложение обсудить свое возвращение в клуб.
По информации источника, после предложения руководства уфимского клуба 52-летний специалист взял паузу для принятия решения.
Напомним, что Газизов занимал пост гендиректора «Уфы» до того, как получил аналогичную должность в «Спартаке». В декабре московский клуб расстался с функционером, он проработал генеральным директором клуба менее полугода.
Ранее появлялась информация, что с Газизовым контактировал «Сочи».
Компенсация, конечно, душу греет, но паузу лучше не затягивать...
Компенсация, конечно, душу греет, но паузу лучше не затягивать...