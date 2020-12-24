«Уфа» предложила Газизову обсудить возвращение в клуб

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сегодня, 18:19

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил предложение обсудить свое возвращение в клуб.

По информации источника, после предложения руководства уфимского клуба 52-летний специалист взял паузу для принятия решения.

Напомним, что Газизов занимал пост гендиректора «Уфы» до того, как получил аналогичную должность в «Спартаке». В декабре московский клуб расстался с функционером, он проработал генеральным директором клуба менее полугода.

Ранее появлялась информация, что с Газизовым контактировал «Сочи».