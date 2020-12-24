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«Уфа» предложила Газизову обсудить возвращение в клуб

сегодня, 18:19

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов получил предложение обсудить свое возвращение в клуб.

По информации источника, после предложения руководства уфимского клуба 52-летний специалист взял паузу для принятия решения.

Напомним, что Газизов занимал пост гендиректора «Уфы» до того, как получил аналогичную должность в «Спартаке». В декабре московский клуб расстался с функционером, он проработал генеральным директором клуба менее полугода.

Ранее появлялась информация, что с Газизовым контактировал «Сочи».

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 19:47
уехал в Москву гастарбайтером а в Уфу Салаватом Юлаевым вернулся
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 19:28
О чем вы...Это посредник. Почтовый ящик темного закулисья.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:26
Газизов для всех должен стать примером, что бывает с человеком когда он связывается с спартаком. Тедеска это понял потому и сбежал.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:03
Зачем ему сейчас работать, когда на счету 400 лямов?
Faustello
Faustello
сегодня в 18:55
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:35
хорошее предложение блудному " сыну "...
particular
particular
сегодня в 18:34
Столичный вояж развеял миф о высокопрофессиональном спортивном менеджере, которому все задачи по плечу... Амбиции съёжились, а результаты скукожились...
Компенсация, конечно, душу греет, но паузу лучше не затягивать...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:33
Съездил гастарбайтером в Москву...заработал....можно и обратно...:))))
drug01
drug01
сегодня в 18:32
Надо принять опыт большой теперь знает чем обыграть Спартак
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:32
Он будет отдыхать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:30
Да он теперь лет несколько может загорать.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:22
400 млн. снял, а почему бы нет?
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