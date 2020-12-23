Новый глава совета директоров «Локо» числится в совете директоров ЦСКА

Новый глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник числится в совете директоров ЦСКА, о чём свидетельствует информация на официальном сайте «армейцев».
Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.
Была уже одна казачка оттуда, Ольгой звать :)
Была уже одна казачка оттуда, Ольгой звать :)
Неужели в Зенит переметнулась ?
Неужели в Зенит переметнулась ?
Кто кому сливать будет ЦСКА Локомотиву или наоборот ?
Кто кому сливать будет ЦСКА Локомотиву или наоборот ?
Ну значит допинг будет на уровне !
Не то что левый бромонтан !
Ну значит допинг будет на уровне !
Не то что левый бромонтан !
За право вето
И голос спляшем...
За право вето
И голос спляшем...