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Новый глава совета директоров «Локо» числится в совете директоров ЦСКА

вчера, 22:13

Новый глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник числится в совете директоров ЦСКА, о чём свидетельствует информация на официальном сайте «армейцев».

Новый глава совета директоров «Локо» числится в совете директоров ЦСКА

Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

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mangox22
mangox22 ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 23:53
Почти Путин ахахах
makkie
makkie
вчера в 23:43
Плутник, да еще из цска... не позавидуешь Локо.
Была уже одна казачка оттуда, Ольгой звать :)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:05
А где числится Смородская ?
Неужели в Зенит переметнулась ?
Палыч82
Палыч82 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:05
Вечные теории заговоров московских в питерских головах,))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:01
Интересно - интересно ....
Кто кому сливать будет ЦСКА Локомотиву или наоборот ?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:59
Ооооо, и Нагорных в составе !
Ну значит допинг будет на уровне !
Не то что левый бромонтан !
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:58
На двух стульях)))
particular
particular
вчера в 22:48, ред.
И вашим и нашим,
За право вето
И голос спляшем...
Faustello
Faustello ответ Snake Plissken (раскрыть)
вчера в 22:46
    Faustello
    Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Посмотрел его биографию, типичный челик у которого все было расписано ещё до рождения, сливки общества российского...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 22:31
    Фамилия говорящая. Теперь будут совместными усилиями бороться с Зенитом...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 22:29
    Помоему так нельзя.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Какие проблемы? Выйдет и все. Свято место пусто не бывает. Кстати председатель Совета директоров ПФК ЦСКА Максим Орешкин теперь и Генеральный директор 1 канала ТВ.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:29
    Числится можно везде лишь бы зарплату достойную платили.
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 22:24
    Свой среди чужих )))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 22:14
    А разве так можно?
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