Новый глава совета директоров «Локо» числится в совете директоров ЦСКА

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вчера, 22:13

Новый глава совета директоров «Локомотива» Александр Плутник числится в совете директоров ЦСКА , о чём свидетельствует информация на официальном сайте «армейцев».

Ранее в «Локомотиве» объявили об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова. На общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров клуба, в который вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.