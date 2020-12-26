В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров

В «Крыльях Советов» назначен новый глава совета директоров.
Александра Фетисова сменил глава самарского банка «Солидарность» Сергей Аракелов. В новый совет директоров клуба вошли министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель проектного офиса администрации губернатора Самарской области Иван Ефанов и Александр Черненко — заместитель руководителя департамента внутренней политики региона.
Ранее сообщалось, что полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок может перейти в «Крылья Советов».