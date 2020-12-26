ГлавнаяНовости

В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров

сегодня, 00:39

В «Крыльях Советов» назначен новый глава совета директоров.

Александра Фетисова сменил глава самарского банка «Солидарность» Сергей Аракелов. В новый совет директоров клуба вошли министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, руководитель проектного офиса администрации губернатора Самарской области Иван Ефанов и Александр Черненко — заместитель руководителя департамента внутренней политики региона.

Ранее сообщалось, что полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок может перейти в «Крылья Советов».

Все новости
Официально«Локомотив» уволил Владимира Кузьмичёва с поста руководителя академии
Вчера, 20:10 Комментарии9
Официально«Краснодар» нашёл нового тренера
Вчера, 18:08 Комментарии12
ОфициальноРоссийский тренер покинул «Краснодар»
Вчера, 17:28 Комментарии4
ОфициальноПлутник покинул совет директоров ЦСКА
24 декабря Комментарии8
Кто все эти люди? «Локомотив» назвал имя гендиректора и новый состав совета директоров
24 декабряАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Официально«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова
23 декабря Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Carradona
Carradona
сегодня в 02:02
И толку)) одни покормились у кормушки теперь другие. Пока крылья в руках самарских чиновников ни о каком рассвете можно даже не думать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:51
Смысл смены не совсем понятен, разве что непонятная ротация кадров возле прикормленных мест.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:49
А чем вообще занимается этот совет директоров.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:47
Директора вылетают один за одним, прям целая "эскадрилья" набирается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:40
Сейчас самое время...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100