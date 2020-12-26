В «Крыльях Советов» сменился глава совета директоров

Ультиматум Месси. Останется, если продадут «крысу» и чемпионов мира В отношениях великого игрока и великого клуба еще не поставлена точка.

Заявление Переса, обещание краха «Реала», позиции ФИФА и УЕФА. Суперлига наступает Разговоры о создании Европейской Суперлиги все громче.

Месси повторил рекорд Пеле, Роналду замыкает топ-10 футболистов по количеству голов за один клуб У восьмерых игроков в истории 500+ голов в футболке одного клуба.

«Ювентус» пережил уникальный разгром впервые за 65 лет. «Милан» оторвался на семь пунктов Но за Пирло часть фанатов, игроки и «фактор Зидана».