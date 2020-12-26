«Спартак» – лучший клуб из России в истории КЕЧ и ЛЧ

УЕФА представил обновлённый рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Он охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.
Московский «Спартак» в этом рейтинге занимает 34-е место, опережая остальные российские команды – ЦСКА (45-е), «Зенит» (58-е), «Локомотив» (91-е), «Рубин» (166-е), «Ростов» (218-е).
Лучшие российские клубы на основе выступлений в КЕЧ и ЛЧ:
34. «Спартак»
45. ЦСКА
58. «Зенит»
91. «Локомотив»
166. «Рубин»
218. «Ростов»
223. «Краснодар»
342. «Торпедо»
374. «Динамо»
501. «Алания».
Также недавно стало известно, что «Локомотив» является лучшим российским клубом по количеству воспитанников в Европе.