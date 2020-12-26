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«Спартак» – лучший клуб из России в истории КЕЧ и ЛЧ

сегодня, 12:40

УЕФА представил обновлённый рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Он охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Московский «Спартак» в этом рейтинге занимает 34-е место, опережая остальные российские команды – ЦСКА (45-е), «Зенит» (58-е), «Локомотив» (91-е), «Рубин» (166-е), «Ростов» (218-е).

Лучшие российские клубы на основе выступлений в КЕЧ и ЛЧ:

34. «Спартак»

45. ЦСКА

58. «Зенит»

91. «Локомотив»

166. «Рубин»

218. «Ростов»

223. «Краснодар»

342. «Торпедо»

374. «Динамо»

501. «Алания».

Также недавно стало известно, что «Локомотив» является лучшим российским клубом по количеству воспитанников в Европе.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:26
Да пусть будет и дальше - кто против...
Futurista
Futurista ответ Марсело Бьелса (раскрыть)
сегодня в 14:20
Рейтинг с 1955 года, а наши клубы в ЕК начали выступать с 1965...вот и Базели с Рейнджерсами впереди...а в остальном все по делу...
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 14:16
Левые таблицы какие-то, как и игра команды.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 14:13, ред.
Ответ львов НА МЯСО. У Спартака побед 12-ть. У ЦСКА побед - 7-мь. Провал у ЦСКА случился после 70-го года, продлился до 1991-го года, когда , наконец-то выиграли долгожданное чемпионство. , это был кошмар. Это можно только принять, как данность (на что должны рассчитывать болельщики Динамо, чёрная полоса рано или поздно сменяется взлётной) .
Учитывая, как Спартак получал игроков из стран бывшего СССР ( Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Пятницкий), учитывая вопрос судейства, учитывая фактор административной поддержки тогдашнего руководства РФ, учитывая вопрос допинга, ваши чемпионства 90-х и начала нулевых - фикция, они картонные. ЦСКА -на 45 месте в рейтинге, пока. Стратегия клуба даст о себе знать в 20-ые годы. С этим вы можете спорить. Но спорить с тем, что ДИНАМО КИЕВ, ваш принципиальный соперник во все годы существования Союза,на 11-ом месте,невозможно!!! А в 2020-ые ЦСКА, Краснодар, Локомотив, и , не побоюсь этого слова, Зенит (если плешивый вождь не склеит ноги), покажут вам ваше место!
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 14:04, ред.
Вот какие команды лучше Спартака.

21 Црвена Звезда
22 Рейнджерс
23 Олимпиакос
24 Галатасарай
27 Русенборг
29 Панатинаикос
30 Динамо Загреб
32 Спарта Прага
33 Базель

Но при этом Спартак выше Ромы, Манчестер Сити и Марселя, ЦСКА выше Шальке, Зенит выше Севильи. Вывод - этот рейтинг объективностью не отличается.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:03
Да уж...кто бы спорил...другим клубам РПЛ долго еще "пыль глотать"...
juvenale
juvenale
сегодня в 14:01
заслуженно
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 13:58
А при чём здесь футбол, общество и т.д.? Краснодар нормально играет и при нынешнем гнилом футболе.
Igo0rek
Igo0rek ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 13:58
Там все клубы не без греха были. ЦСКА как только видели талантливого молодого игрока, ему ту же приходила повестка в армию.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 13:58
Не хочешь ли ты сказать, что если бы Спартак играл в Еврокубках, Краснодар бы вынес Челси, а Локомотив - Баварию?
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:56
Достаточно слова "Спартак" в заголовке....
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 13:44
Каков же был Спартак,если его багажа хватило до 2020 года.!!!!!

Пора бы и нынешнему племени что-нибудь подзаработать...А то статистика нового тысячелетия отбросит Спартак на целый век...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ доктоР7 (раскрыть)
сегодня в 13:44
    доктоР7
    доктоР7
    сегодня в 13:41, ред.
      Faustello
      Faustello ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 13:33
      Азаза, это коммент года!!!!
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
      сегодня в 13:32, ред.
      Вообще то речь про еврокубки где нет "своих судей"!)))
      Как говорил Федун: "Зенит огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки!"
      P.S. Какая же маленькая история у Зенита, вся в 21 веке!) А клубу то скоро 100 лет!)
      Юрниекс1
      Юрниекс1
      сегодня в 13:30
      Дык..за 1-18, сразу десять очков прибавили в рейтинге.
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 13:27
      Снова федун рассчитался народной нефтью.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 13:27
      Тут надо понимать, что
      1. Советский Спартак и нынешний - разные команды,
      2. Спартак в 90-е года это команда со своими судьями и допингом, хотя хорошие игроки там все же были.
      Так что отсчёт нужно вести с начала 21 века
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 13:27
      Это скорее главный позор российского футбола! Не нужно жить прошлым, товарищи. Спартак в еврокубках за последние лет десять это статисты...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 13:26
      У Спартака великое прошлое, смутное настоящее и туманное будущее
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      сегодня в 13:25
      Не припомню чтобы российские клубы во главе со Спартаком в еврокубках выиграли лишь 1 игру из 24!
      shlomo
      shlomo ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 13:22
      В упор не понял какое отношение ЗеБолотный имеет к этой статье....да и Бавария тоже....
      санек002
      санек002 ответ shlomo (раскрыть)
      сегодня в 13:19
      при федуне мы такими,как раньше не будем!
      Аpбитр
      Аpбитр ответ LOpp (раскрыть)
      сегодня в 13:15
      p
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 13:14
      11 динамо Киев
      21 црвена
      30 31 динамо Загреб и шахтер
      Вопрос о лучшем клубе восточной Европы закрыт
      beefs
      beefs
      сегодня в 13:10
      что то эти успехи стали забывать...
      Igo0rek
      Igo0rek ответ vlasovca (раскрыть)
      сегодня в 13:09
      Спартак единственный российский клуб, который дошел до полуфинала ЛЧ.
      karnager
      karnager
      сегодня в 13:09
      Тот Спартак играл за величие клуба и страны, а сейчас играют за логотипы на футболках и продажи билетов с символикой, а приглашённые легионеры-инвалиды из других клубов и стран (в основном чёрного цвета) ещё и русских женщин забираю с собой. Не только футбол плох, но ещё и общество разлагается
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 12:56
      Ну что можно сказать...ДА...если вспоминать "СПАРТАК" времен Николая Старостина ( один из основателей клуба)....Константина Бескова (создателя того самого "спартаковского футбола".... Игоря Нетто ( который провел в "Спартаке" всю игровую карьеру, отыграв в рекордных для красно-белых 18 сезонах)....Никиту Симоняна ( лучшего бомбардира в истории клуба).....многих можно перечислить....то вполне все заслуженно (не чета сегодняшнего состояния клуба)......и даже можно вспомнить 2000 годы, когда действующие чемпионы Португалии " Спортинг" принимали в Лиссабоне "Спартак" Олега Романцева и был разгромлен 0:3....хочется надеяться, что мы еще увидим ТОТ Спартак, который был грозой элиты европейских клубов....
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