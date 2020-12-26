«Спартак» – лучший клуб из России в истории КЕЧ и ЛЧ

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сегодня, 12:40

УЕФА представил обновлённый рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. Он охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов.

Московский «Спартак» в этом рейтинге занимает 34-е место, опережая остальные российские команды – ЦСКА (45-е), «Зенит» (58-е), «Локомотив» (91-е), «Рубин» (166-е), «Ростов» (218-е).

Лучшие российские клубы на основе выступлений в КЕЧ и ЛЧ :

34. «Спартак»

45. ЦСКА

58. «Зенит»

91. «Локомотив»

166. «Рубин»

218. «Ростов»

223. «Краснодар»

342. «Торпедо»

374. «Динамо»

501. «Алания».

Также недавно стало известно, что «Локомотив» является лучшим российским клубом по количеству воспитанников в Европе.