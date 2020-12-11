«Еврокубки отражают уровень РПЛ». Самый популярный вывод — ошибочный

«Соккер.ру» воюет с популярным заблуждением.
Оценки с разных спокойных точек зрения всегда полезнее однобокого истеричного взгляда. Например, за пятнадцать лет сотни раз слышали от экспертов и читали в комментариях: «Ну вот, еврокубки показали уровень РПЛ».
Вывод настолько популярный, что появилось определение «реальный уровень российского футбола», словно может быть «вымышленный». Словосочетание находим в десятках оценок от бывших профессиональных игроков.
Но так ли это? Если доверять теории, что именно результаты в Лигах чемпионов и Европы отражают класс, то надо смотреть на коэффициенты УЕФА по годам. Отправляемся в показательное путешествие, без него выводы не сделать.
Двадцать сезонов тому назад были на 26-м месте
По итогам сезона-2001/02 – накануне ЧМ-2002, неудачу на котором бурно встретили фанаты, Россия набрала 4.25 баллов в таблице УЕФА. В общем зачете сезона были на скромном 26-м месте, ниже Румынии, Норвегии, Австрии, Украины, Чехии, Турции, Бельгии, Швейцарии и Дании. А на пятой строчке финишировали греки. Отражал ли тот успех силу тамошней лиги и предрекал победу на Евро-2004? Конечно же, нет и нет.
Россия ни разу не была первой по итогам евросезона
А Румыния была. Вот нам говорят, что результаты в Европе отражают уровень чемпионата. По этой логике в 2009 году лучшей лигой Европы стала украинская. Клубы УПЛ набрали больше всех пунктов, обошли Англию, Испанию и Германию. Отрыв был солидным, «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Семин с киевским «Динамо» играл в полуфинале. Луческу выбил московский ЦСКА. «Металлист» сражался в плей-офф и вылетел как раз от киевлян. У России никогда не было аналогичного сезона. Но заявление, что разовый успех или неудача объясняет все, очень веселит.
Лучшие сезоны клубы РПЛ выдавали случайно
Теперь смотрим на дистанции в 20 лет. Достаточно оценить график с результатами по сезонам, чтобы убедиться – системы никогда не было. Начали с низких показателей, выбрались ближе к первой семерке, но всегда качало. Седьмое место встречаем пять раз, оно самое популярное. И, что особенно забавно бьет по теории, что только в Европе можно увидеть реальный уровень российского футбола – лучший сезон увидели не в год, когда «Зенит» взял два еврокубка, а совсем недавно, весной 2018-го. Тогда было рекордное высокое 4 место, как в 2008-м, но баллов набрали больше:
Помните тот сезон, когда «Спартак» влетел 7:0 в Ливерпуле? Вот он – самый успешный за весь 21 век. Тогда «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде» и «Утрехту». «Краснодар» обидно вылетел от «Црвены Звезды» в квалификации ЛЕ. Каррера дважды не обыграл «Марибор». «Локомотив» проигрывал «Шерифу» дома. Но сразу 4 клуба вышли в плей-офф Лиги Европы, а «армейцы» дошли до четвертьфинала. Но как-то не говорили весной 2018-го о невероятной силе РПЛ после 4:1 ЦСКА в Лондоне. Когда уже все поймут, что еврокубки – отдельная история, к ним надо особенно готовиться, подстраиваться и мечтать о хорошем жребии?
Также важно понимать, что за успехи в Европе обычно платят. Как «Краснодар» сейчас в РПЛ. Дома ЦСКА в 2018-м не хватило двух пунктов до чемпионства, «Спартаку» — четырех очков. «Зенит» финишировал всего пятым. А чемпионом стал «Локомотив», который проиграл «Атлетико» 3:0 в гостях и 1:5 дома. Сейчас Николич в ослабленном составе в год мировой пандемии, первой такой за сто лет, вырвал две ничьи против того же Симеоне. Как-то не клеится клише к реальности.
Осечки в Европе намекают не на уровень, а на реформы?
В России многие футбольные оценки, как в Англии. Любая неудача клубов в Европе ведет к буре эмоций. Но есть разница – англичане делали выводы. В РПЛ же не слышат предложения. Есть опции: полная отмена лимита, вкладывания денег в детские футбольные школы и педагогов. Разгон тех, кто выдает лицензии главным тренерам – там все печально.
Дальше идет реформа РПЛ (возможно, сокращение на время). Перемены на ТВ – только каналы, что будут зарабатывать сами, сделают футбольный продукт модным, популярным и прибыльным, а потом накормят клубы. Так что еврокубки скорее следствие мнимой стабильности, от которой отдает медленным гниением. Просто раньше было больше денег, ими прикрывались. Но рубль обрушился, и после лучшего периода в еврокубках наступил закономерный спад.
Но чтобы заявлять о связи между европейскими результатами и абстрактным «уровнем лиги», надо показать эту зависимость. А ее нет и никогда не было. Особенно в сезоне, где надо ругать в первую очередь людей, что отвечают за физику в ведущих клубах. И во вторую – главных тренеров, только они могут из ничего сделать победу. Могут, но не справились. На сезон влияет тысяча причин, а ищут простые ответы.
Но где нет стратегии – нет долгосрочного результата. Если думаете, что двадцать лет назад не говорили, что в стране убили советскую школу подготовки, что сборная никакая, тренеры ни о чем, в Европе на 26-м месте по коэффициенту за сезон и нет шансов на рывок, то ошибаетесь. Но затем были в полуфинале Евро-2008, выросли мастера, взяли три еврокубка.
Да, помогли деньги, но они остаются у ведущих клубов. Не обязательно в ближайшие пять лет ждать успех в Лигах Европы или Конференций – хотя за новый еврокубок хорошо бы повоевать, пока его не прихватили навечно англичане с испанцами. Но крики «все пропало» противоречат опыту. Лучшие сезоны пришли неожиданно, на фоне осечек португальцев, французов и даже немцев.
РПЛ была четвертой, а потом стала двадцатой. Скорее дело в омоложении. Чемпионат собрал растущие команды. И от того, насколько успешными станут «Спартак», «Динамо» или «Ростов», тоже зависит коэффициент в ближайшем будущем. Во-первых, баллы можно набрать вне Лиги чемпионов. Во-вторых, 2020-й выбивается по не футбольным причинам. Некоторые клубы настроились морально и физически, а ребята из РПЛ не смогли. Хотя даже сейчас ниже 10-го места упасть непросто:
И достаточно запустить реформы, которые откладывали двадцать лет – увидите позитивные изменения, борьбу за свое седьмое место. Еще у Хиддинка был общий план развития футбола в 2007-м, но его не реализовали. Места во втором десятке точно не радуют, но важнее результаты следующей осени. Будет умная реакция – поднимутся, хотя и недовольство фанатов понять легко – слишком глубоко нырнули.
Вот только худшим за десятилетия окажется не этот сезон, а прошлый, если «Краснодар» постарается. И два года назад РПЛ не была четвертой по силе лигой, хотя в Европе показали рекордный результат. И сейчас речь не о семнадцатом чемпионате континента. Стоит развиваться, но не нужно выдумывать железную связь, когда ее попросту нет.
Да, еврокубки не отображают реальную силу команд или чемпионатов на конкретный момент. Аякс не был четвертой по силе командой Европы год назад. Но динамику показывают. И если год от года результаты в еврокубках все хуже, то чемпионат или клуб от этого однозначно не становится лучше
Да, еврокубки не отображают реальную силу команд или чемпионатов на конкретный момент. Аякс не был четвертой по силе командой Европы год назад. Но динамику показывают. И если год от года результаты в еврокубках все хуже, то чемпионат или клуб от этого однозначно не становится лучше