«Еврокубки отражают уровень РПЛ». Самый популярный вывод — ошибочный

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вчера, 19:02

«Соккер.ру» воюет с популярным заблуждением.

Оценки с разных спокойных точек зрения всегда полезнее однобокого истеричного взгляда. Например, за пятнадцать лет сотни раз слышали от экспертов и читали в комментариях: «Ну вот, еврокубки показали уровень РПЛ ».

Вывод настолько популярный, что появилось определение «реальный уровень российского футбола», словно может быть «вымышленный». Словосочетание находим в десятках оценок от бывших профессиональных игроков.

Но так ли это? Если доверять теории, что именно результаты в Лигах чемпионов и Европы отражают класс, то надо смотреть на коэффициенты УЕФА по годам. Отправляемся в показательное путешествие, без него выводы не сделать.

Двадцать сезонов тому назад были на 26-м месте

По итогам сезона-2001/02 – накануне ЧМ -2002, неудачу на котором бурно встретили фанаты, Россия набрала 4.25 баллов в таблице УЕФА . В общем зачете сезона были на скромном 26-м месте, ниже Румынии, Норвегии, Австрии, Украины, Чехии, Турции, Бельгии, Швейцарии и Дании. А на пятой строчке финишировали греки. Отражал ли тот успех силу тамошней лиги и предрекал победу на Евро-2004? Конечно же, нет и нет.

Россия ни разу не была первой по итогам евросезона

А Румыния была. Вот нам говорят, что результаты в Европе отражают уровень чемпионата. По этой логике в 2009 году лучшей лигой Европы стала украинская. Клубы УПЛ набрали больше всех пунктов, обошли Англию, Испанию и Германию. Отрыв был солидным, «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА . Семин с киевским «Динамо» играл в полуфинале. Луческу выбил московский ЦСКА . «Металлист» сражался в плей-офф и вылетел как раз от киевлян. У России никогда не было аналогичного сезона. Но заявление, что разовый успех или неудача объясняет все, очень веселит.

Лучшие сезоны клубы РПЛ выдавали случайно

Теперь смотрим на дистанции в 20 лет. Достаточно оценить график с результатами по сезонам, чтобы убедиться – системы никогда не было. Начали с низких показателей, выбрались ближе к первой семерке, но всегда качало. Седьмое место встречаем пять раз, оно самое популярное. И, что особенно забавно бьет по теории, что только в Европе можно увидеть реальный уровень российского футбола – лучший сезон увидели не в год, когда «Зенит» взял два еврокубка, а совсем недавно, весной 2018-го. Тогда было рекордное высокое 4 место, как в 2008-м, но баллов набрали больше:

Помните тот сезон, когда «Спартак» влетел 7:0 в Ливерпуле? Вот он – самый успешный за весь 21 век. Тогда «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде» и «Утрехту». «Краснодар» обидно вылетел от «Црвены Звезды» в квалификации ЛЕ . Каррера дважды не обыграл «Марибор». «Локомотив» проигрывал «Шерифу» дома. Но сразу 4 клуба вышли в плей-офф Лиги Европы, а «армейцы» дошли до четвертьфинала. Но как-то не говорили весной 2018-го о невероятной силе РПЛ после 4:1 ЦСКА в Лондоне. Когда уже все поймут, что еврокубки – отдельная история, к ним надо особенно готовиться, подстраиваться и мечтать о хорошем жребии?

Также важно понимать, что за успехи в Европе обычно платят. Как «Краснодар» сейчас в РПЛ . Дома ЦСКА в 2018-м не хватило двух пунктов до чемпионства, «Спартаку» — четырех очков. «Зенит» финишировал всего пятым. А чемпионом стал «Локомотив», который проиграл «Атлетико» 3:0 в гостях и 1:5 дома. Сейчас Николич в ослабленном составе в год мировой пандемии, первой такой за сто лет, вырвал две ничьи против того же Симеоне. Как-то не клеится клише к реальности.

Осечки в Европе намекают не на уровень, а на реформы?

В России многие футбольные оценки, как в Англии. Любая неудача клубов в Европе ведет к буре эмоций. Но есть разница – англичане делали выводы. В РПЛ же не слышат предложения. Есть опции: полная отмена лимита, вкладывания денег в детские футбольные школы и педагогов. Разгон тех, кто выдает лицензии главным тренерам – там все печально.

Дальше идет реформа РПЛ (возможно, сокращение на время). Перемены на ТВ – только каналы, что будут зарабатывать сами, сделают футбольный продукт модным, популярным и прибыльным, а потом накормят клубы. Так что еврокубки скорее следствие мнимой стабильности, от которой отдает медленным гниением. Просто раньше было больше денег, ими прикрывались. Но рубль обрушился, и после лучшего периода в еврокубках наступил закономерный спад.

Но чтобы заявлять о связи между европейскими результатами и абстрактным «уровнем лиги», надо показать эту зависимость. А ее нет и никогда не было. Особенно в сезоне, где надо ругать в первую очередь людей, что отвечают за физику в ведущих клубах. И во вторую – главных тренеров, только они могут из ничего сделать победу. Могут, но не справились. На сезон влияет тысяча причин, а ищут простые ответы.

Но где нет стратегии – нет долгосрочного результата. Если думаете, что двадцать лет назад не говорили, что в стране убили советскую школу подготовки, что сборная никакая, тренеры ни о чем, в Европе на 26-м месте по коэффициенту за сезон и нет шансов на рывок, то ошибаетесь. Но затем были в полуфинале Евро-2008, выросли мастера, взяли три еврокубка.

Да, помогли деньги, но они остаются у ведущих клубов. Не обязательно в ближайшие пять лет ждать успех в Лигах Европы или Конференций – хотя за новый еврокубок хорошо бы повоевать, пока его не прихватили навечно англичане с испанцами. Но крики «все пропало» противоречат опыту. Лучшие сезоны пришли неожиданно, на фоне осечек португальцев, французов и даже немцев.

РПЛ была четвертой, а потом стала двадцатой. Скорее дело в омоложении. Чемпионат собрал растущие команды. И от того, насколько успешными станут «Спартак», «Динамо» или «Ростов», тоже зависит коэффициент в ближайшем будущем. Во-первых, баллы можно набрать вне Лиги чемпионов. Во-вторых, 2020-й выбивается по не футбольным причинам. Некоторые клубы настроились морально и физически, а ребята из РПЛ не смогли. Хотя даже сейчас ниже 10-го места упасть непросто:

И достаточно запустить реформы, которые откладывали двадцать лет – увидите позитивные изменения, борьбу за свое седьмое место. Еще у Хиддинка был общий план развития футбола в 2007-м, но его не реализовали. Места во втором десятке точно не радуют, но важнее результаты следующей осени. Будет умная реакция – поднимутся, хотя и недовольство фанатов понять легко – слишком глубоко нырнули.