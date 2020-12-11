ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

«Еврокубки отражают уровень РПЛ». Самый популярный вывод — ошибочный

вчера, 19:02
00:00 / 00:00

«Соккер.ру» воюет с популярным заблуждением.

Оценки с разных спокойных точек зрения всегда полезнее однобокого истеричного взгляда. Например, за пятнадцать лет сотни раз слышали от экспертов и читали в комментариях: «Ну вот, еврокубки показали уровень РПЛ».

Вывод настолько популярный, что появилось определение «реальный уровень российского футбола», словно может быть «вымышленный». Словосочетание находим в десятках оценок от бывших профессиональных игроков.

Но так ли это? Если доверять теории, что именно результаты в Лигах чемпионов и Европы отражают класс, то надо смотреть на коэффициенты УЕФА по годам. Отправляемся в показательное путешествие, без него выводы не сделать.

Двадцать сезонов тому назад были на 26-м месте

По итогам сезона-2001/02 – накануне ЧМ-2002, неудачу на котором бурно встретили фанаты, Россия набрала 4.25 баллов в таблице УЕФА. В общем зачете сезона были на скромном 26-м месте, ниже Румынии, Норвегии, Австрии, Украины, Чехии, Турции, Бельгии, Швейцарии и Дании. А на пятой строчке финишировали греки. Отражал ли тот успех силу тамошней лиги и предрекал победу на Евро-2004? Конечно же, нет и нет.

Россия ни разу не была первой по итогам евросезона

А Румыния была. Вот нам говорят, что результаты в Европе отражают уровень чемпионата. По этой логике в 2009 году лучшей лигой Европы стала украинская. Клубы УПЛ набрали больше всех пунктов, обошли Англию, Испанию и Германию. Отрыв был солидным, «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Семин с киевским «Динамо» играл в полуфинале. Луческу выбил московский ЦСКА. «Металлист» сражался в плей-офф и вылетел как раз от киевлян. У России никогда не было аналогичного сезона. Но заявление, что разовый успех или неудача объясняет все, очень веселит.

Лучшие сезоны клубы РПЛ выдавали случайно

Теперь смотрим на дистанции в 20 лет. Достаточно оценить график с результатами по сезонам, чтобы убедиться – системы никогда не было. Начали с низких показателей, выбрались ближе к первой семерке, но всегда качало. Седьмое место встречаем пять раз, оно самое популярное. И, что особенно забавно бьет по теории, что только в Европе можно увидеть реальный уровень российского футбола – лучший сезон увидели не в год, когда «Зенит» взял два еврокубка, а совсем недавно, весной 2018-го. Тогда было рекордное высокое 4 место, как в 2008-м, но баллов набрали больше:

«Еврокубки отражают уровень РПЛ». Самый популярный вывод — ошибочный

Помните тот сезон, когда «Спартак» влетел 7:0 в Ливерпуле? Вот он – самый успешный за весь 21 век. Тогда «Зенит» проиграл «Бней-Иегуде» и «Утрехту». «Краснодар» обидно вылетел от «Црвены Звезды» в квалификации ЛЕ. Каррера дважды не обыграл «Марибор». «Локомотив» проигрывал «Шерифу» дома. Но сразу 4 клуба вышли в плей-офф Лиги Европы, а «армейцы» дошли до четвертьфинала. Но как-то не говорили весной 2018-го о невероятной силе РПЛ после 4:1 ЦСКА в Лондоне. Когда уже все поймут, что еврокубки – отдельная история, к ним надо особенно готовиться, подстраиваться и мечтать о хорошем жребии?

Также важно понимать, что за успехи в Европе обычно платят. Как «Краснодар» сейчас в РПЛ. Дома ЦСКА в 2018-м не хватило двух пунктов до чемпионства, «Спартаку» — четырех очков. «Зенит» финишировал всего пятым. А чемпионом стал «Локомотив», который проиграл «Атлетико» 3:0 в гостях и 1:5 дома. Сейчас Николич в ослабленном составе в год мировой пандемии, первой такой за сто лет, вырвал две ничьи против того же Симеоне. Как-то не клеится клише к реальности.

Осечки в Европе намекают не на уровень, а на реформы?

В России многие футбольные оценки, как в Англии. Любая неудача клубов в Европе ведет к буре эмоций. Но есть разница – англичане делали выводы. В РПЛ же не слышат предложения. Есть опции: полная отмена лимита, вкладывания денег в детские футбольные школы и педагогов. Разгон тех, кто выдает лицензии главным тренерам – там все печально.

Дальше идет реформа РПЛ (возможно, сокращение на время). Перемены на ТВ – только каналы, что будут зарабатывать сами, сделают футбольный продукт модным, популярным и прибыльным, а потом накормят клубы. Так что еврокубки скорее следствие мнимой стабильности, от которой отдает медленным гниением. Просто раньше было больше денег, ими прикрывались. Но рубль обрушился, и после лучшего периода в еврокубках наступил закономерный спад.

Но чтобы заявлять о связи между европейскими результатами и абстрактным «уровнем лиги», надо показать эту зависимость. А ее нет и никогда не было. Особенно в сезоне, где надо ругать в первую очередь людей, что отвечают за физику в ведущих клубах. И во вторую – главных тренеров, только они могут из ничего сделать победу. Могут, но не справились. На сезон влияет тысяча причин, а ищут простые ответы.

Но где нет стратегии – нет долгосрочного результата. Если думаете, что двадцать лет назад не говорили, что в стране убили советскую школу подготовки, что сборная никакая, тренеры ни о чем, в Европе на 26-м месте по коэффициенту за сезон и нет шансов на рывок, то ошибаетесь. Но затем были в полуфинале Евро-2008, выросли мастера, взяли три еврокубка.

Да, помогли деньги, но они остаются у ведущих клубов. Не обязательно в ближайшие пять лет ждать успех в Лигах Европы или Конференций – хотя за новый еврокубок хорошо бы повоевать, пока его не прихватили навечно англичане с испанцами. Но крики «все пропало» противоречат опыту. Лучшие сезоны пришли неожиданно, на фоне осечек португальцев, французов и даже немцев.

РПЛ была четвертой, а потом стала двадцатой. Скорее дело в омоложении. Чемпионат собрал растущие команды. И от того, насколько успешными станут «Спартак», «Динамо» или «Ростов», тоже зависит коэффициент в ближайшем будущем. Во-первых, баллы можно набрать вне Лиги чемпионов. Во-вторых, 2020-й выбивается по не футбольным причинам. Некоторые клубы настроились морально и физически, а ребята из РПЛ не смогли. Хотя даже сейчас ниже 10-го места упасть непросто:

«Еврокубки отражают уровень РПЛ». Самый популярный вывод — ошибочный

И достаточно запустить реформы, которые откладывали двадцать лет – увидите позитивные изменения, борьбу за свое седьмое место. Еще у Хиддинка был общий план развития футбола в 2007-м, но его не реализовали. Места во втором десятке точно не радуют, но важнее результаты следующей осени. Будет умная реакция – поднимутся, хотя и недовольство фанатов понять легко – слишком глубоко нырнули.

Вот только худшим за десятилетия окажется не этот сезон, а прошлый, если «Краснодар» постарается. И два года назад РПЛ не была четвертой по силе лигой, хотя в Европе показали рекордный результат. И сейчас речь не о семнадцатом чемпионате континента. Стоит развиваться, но не нужно выдумывать железную связь, когда ее попросту нет.

Нидерланды и Бельгия приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
Вчера, 05:52 Комментарии45
ОфициальноСборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
10 декабря Комментарии43
«Милан», «Реал Сосьедад» и «Тоттенхэм». Очарования старта сезона 2020/21 в топ-5
04 декабряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
Нидерланды вплотную приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА
04 декабря Комментарии50
Футболки с фамилией Месси заняли 1-е место по продажам в США, Роналду — 3-е
28 ноября Комментарии19
Шесть команд в плей-офф ЛЧ, наши снова без побед. Топ-10 событий еврокубковой недели
27 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:52
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 01:01, ред.
    Статья познавательно статистически,но статистика сухо выделяет лишь результат,мы все видели уровень игры наших клубов...он удручающе низок,поколения меняются и между ними пропасть,возможно это следствие 90-х,когда развалили все что было,и спортшколы в провинции и уникальный турнир "Кожаный мяч",я не хочу быть плохим вестником,но думаю что это еще не самое наше плохое выступление в еврокубках,если сборные (национальная и молодежная)удачно выступят на своих ЕВРО,то может еще и будет шанс,но при условии,что будет изменено все наше футбольное хозяйство
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 00:26
    )))не смеши кто будет покупать убыточный бизнес...последняя команда английской премьер лиги заработала с телеправ больше их всех вместевзятых...у нас клубы с теле прав заработать не могут(так как население у нас нищее) а это основная часть их доходов..все остальное это копейки...так что будет намного хуже...этот файр плей и призван разделить клубы которые могут заработать сами от клубов которые содержат олигархи...вон мансити уже еле отскачали от бана в еврокубках на два года...дальше уефа будет это только ужесточать ...или по твоему лигу конференций просто так вводят)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 23:53
    Хуже не будет это точно. Такие клубы как Зенит, Локо, Динамо, Рубин, Ростов купят точно, т.к. это раскрученные бренды и частных клубов будет уже 8 (3 сейчас есть). Частные владельцы просто так платить не будут , как сейчас бюджет. Региональные клубы ( оставшиеся 8 нужно акционировать), При государственном футболе , как и вообще при всем государственном реальной конкуренции нет. А конкуренция реальная поднимет футбол. А так будем и дальше падать. Государтсву есть куда деньги девать , не в проф футбол же. В детский спорт можно и нужно, а в проф ни в коем случае.
    Pashok00786
    Pashok00786
    вчера в 23:42
    ХАХА ребята вы серьозно....из футбола ушли большие деньги...а европа ввела финансовый файр плей (про который вы почему то забыли) а это говорит о том что теперь нельзя просто так взять и влить бало в клуб..клуб должен научится зарабатывать сам...а значит скоро наш чемп снова вылетит из двацатки(какие мы там в этом сезоне) и это не предел...плюс лимит на легов ...плюс бездарные Дюковы прядкины и прочие отбросы....запомните авторы статьи цифры некогда не врут ...и да то что мы пока еще аж на 7 месте...это временно скоро вы увидите как и румыния и даже Ураина снова обойдут нас...так как у них нет клубов существующих за гос быбло...а гогда гос бабло уйдет из наших клубов вот это и будет их реальный уровень...и зенит и спартак поедут в ПФЛ...занавес...
    Roger Young
    Roger Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:40, ред.
    тогда мы поделим позиции с чемпионатами Армении и Латвии.

    Наверное бороться за 39 строчку тоже интересно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Вот именно, Хотя в статье упомянуто слово "стратегия", но ни слова не сказано об обязательном отстранении госбюджета от профессиональных клубов. Пусть зарабатывают , сколько заработают, на то и живут.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:11
    не согласен с Вадимом. Связь есть и очевидная. Один раз случайность, два - совпадение, три - закономерность

    И наши клубы проявляют характерную закономерность в игре с европейскими командами. Играю хуже, чем дома
    Ник tyu
    Ник tyu
    вчера в 21:50
    Замкнутый круг получается, 41ются в Европе, потому что силы бросают на чемпионат и дерби, рвут ж... в чемпионате, чтобы получить путевки в Европу, где опять обгадятся,lol
    Cockfighting
    Cockfighting
    вчера в 21:39, ред.
    Точно подмечено, что "отрицательный" результат в былые времена влек за собой хоть какие то реформы. Сейчас, на мой взгляд, рфпл привратилась в дойную корову, худую, приземистую. Лишь бы давать хоть каплю молока, мол молоко то есть а сколько и когда, это не от них зависит, просто потому что другой буренки не найти.

    UPD: проблем с возок батареи, за-то ни школы, ни достойных физруков! Но амбиций...
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 21:30
    А если убрать очки подаренные просто за попадание наших команд в основную сетку лч и ле, без отбора, на прямую , то вообще полная... Будет
    112910415
    112910415
    вчера в 21:21
    зеркальное отражение
    mr.Nekto
    mr.Nekto
    вчера в 21:13
    "Например за 15 лет сотни раз приходилось слышать..." А что это за критерий - 15 лет? Возраст автора?? Почему не 20 или 10? Может хоть как-то обосновать??
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 21:00
    Сказано уже много! И по многу раз одно и тоже!!!!! И что же!?
    djaich
    djaich
    вчера в 20:15
    Ну больше похоже на пустословие. Есть огромная разница, когда 4 команды одерживают, допустим, 6 бесполезных побед и никуда не выходят из групп или 2 команды выгрызают те же самые 6 побед, но пробираются в плей-офф ЛЧ и ЛЕ. В первом случае, примерно как нашем, и можно говорить, что уровень лиги на данный момент предельно низок, а во втором, при наличии 2 из 2 команд, выходящих в плей-офф, можно мечтать и о четырех клубах в еврокубках, потому что перспектива развития и уровень клубов явно видны.
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 20:11
      Литейный 4
      Литейный 4
      вчера в 20:10
      Команды РПЛ начисто проигрывают по технике и главное по физике хватает максимум на 15 минут активного футбола.
      Медив
      Медив
      вчера в 20:02
      Подмена понятий в статье. Это не чемпионат стал хуже потому, что стали хуже играть в еврокубках. Это стали хуже играть в еврокубках, потому что чемпионат стал хуже. Просто сравнить составы клубов пятилетней давности - это небо и земля. Трансфермаркет подтвердит.
      Да, еврокубки не отображают реальную силу команд или чемпионатов на конкретный момент. Аякс не был четвертой по силе командой Европы год назад. Но динамику показывают. И если год от года результаты в еврокубках все хуже, то чемпионат или клуб от этого однозначно не становится лучше
      Nick Ch
      Nick Ch
      вчера в 19:46
      Это популярное мнение легко аргументировать статистикой (в прошлом сезоне ни одного клуба весной в еврокубках, в этом - одна победа за 24 матча). При этом наш чемпионат был представлен широким количеством клубов (4 в групповом этапе + 2 умерло в квалификации), плюс наши клубы играли с представителями самых разных чемпионатов - с точки зрения статистики и науки эксперимент чистый и вполне можно провести параллели и построить выводы насчёт уровня нашего чемпионата и других европейских. Соккер.ру, против статистики не попрёшь! А 0:7 Спартака - это один матч, хоть и обидный, а не 24 и для статистики и выводов по целым турнирам и чемпионатам не достаточен.
      Марсело Бьелса
      Марсело Бьелса
      вчера в 19:37, ред.
      Это всё пустые слова (не данная статья, а вообще). Раньше ещё можно было говорить о плохих РЕЗУЛЬТАТАХ российских клубов. Сейчас результатов в принципе нет. Ругаемые нами Кержаков, Кокорин, Дзюба, опять же, пусть плохие, но футболисты. Те же, кто им на смену растёт, просто вообще никто. Страшно сказать, но даже возвращение на уровень 10летней давности будет воспринято как прорыв (хотя в 2010-2012 годы всем казалось, что хуже уже не будет). Я не знаю, что ещё тут добавить.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 19:26, ред.
      Пока Газпром и его ставленников в РФС не отлучат от футбола, ничего хорошего ждать не приходится. Да же после очередного провального сезона в еврокубках наших клубов питерский Дюков заявляет, что лимит на легионеров менять не надо.
      Григорий Домрачев
      Григорий Домрачев
      вчера в 19:24
      Вопрос не в рейтингах, а в том что команды РПЛ проигрывали физически, технически и тактически. С учетом того, что многие сейчас играют в быстрый, атлетичный футбол, наши просто не вывозят. В единственной команде, которая продолжит еврокомпанию Краснодаре в результативных матчах играли преимущественно легионеры 8-9 игроков из 11. И это у клуба который громогласно говорит о своей Академии. Отсюда вопрос к чему все эти попытки РФС если со времен Аршавина в сборной нет ни одного топ игрока (как бы кто к нему не относился но Аршавин был топ игроком). Единственная надежда на тех кто уехал из РПЛ
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 19:05
      Наш уровень дно!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100