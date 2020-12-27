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ЦСКА снял пародию на «Иронию судьбы». Влашич в куртке и шапке принял душ

сегодня, 13:51

ЦСКА в клубном твиттере опубликовал новогодний ролик с отсылкой к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Ролик-пародия от «армейцев» называется «Ирония игры, или с легким годом!», главные роли исполнили хавбек Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Хорватский хавбек предстал в образе Ипполита, принимая душ в куртке и шапке, а Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:03
Забавно вышло! Молодцы) А вы заметили, что от пупсиков никаких видео нет? Хотя чего или кого там снимать) Слезы Тедески, разве что!
makkie
makkie
сегодня в 16:31
Ахах Кирильчева что хочет, то и творит в цска.
Получается так себе, если не сказать хуже...
Кто-нибудь понял смысл данного ролика?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:28
Походу ребята уже новый год встречают
Faustello
Faustello
сегодня в 16:28
Бессмысленный бред, походу Кириличева просто хочет в кино...
Futurista
Futurista ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 16:23
Ты слишком хорошо думаешь о Москве)...
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 16:18
В Москве только один алкоголик - Романцев
David Young
David Young ответ Dersu Usala (раскрыть)
сегодня в 16:10
.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 16:09
В фильме не хватает злого Лудогорца.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:03
В кони продолжают упарываться аххах
DEIVID
DEIVID
сегодня в 15:41
Что это вообще за ху...
LOpp
LOpp ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:18
Zimka
Zimka
сегодня в 15:17
В этот раз чет не зашло.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:46
А чё, классно даже получилось.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:38
Кто в роли алкоголика из Москвы?)...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:28
Лучше бы о футболе думали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:16
На ютюбе уже 3 видео,мне про Васина и Чалова понравилось!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:03
Какой тренер, такой и режиссёр...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Для Влашича сезон не окончился.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:59
Отдых всегда полезен после футбола
shlomo
shlomo
сегодня в 13:51
Молодцы...главное хорошее настроение
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