ЦСКА снял пародию на «Иронию судьбы». Влашич в куртке и шапке принял душ

1609066272

сегодня, 13:51

ЦСКА в клубном твиттере опубликовал новогодний ролик с отсылкой к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Ролик-пародия от «армейцев» называется «Ирония игры, или с легким годом!», главные роли исполнили хавбек и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

Хорватский хавбек предстал в образе Ипполита, принимая душ в куртке и шапке, а Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.