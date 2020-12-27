ЦСКА снял пародию на «Иронию судьбы». Влашич в куртке и шапке принял душ

ЦСКА в клубном твиттере опубликовал новогодний ролик с отсылкой к фильму «Ирония судьбы, или с легким паром!».
Ролик-пародия от «армейцев» называется «Ирония игры, или с легким годом!», главные роли исполнили хавбек Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.
Хорватский хавбек предстал в образе Ипполита, принимая душ в куртке и шапке, а Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.
📺 В новой серии «Новогоднего телевидения #CSKATV» — классический эпизод из главного советского фильма о Новом годе 🚿🎄— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 27, 2020
И пара тут тоже будет ОЧЕНЬ много 💨 💨💨 pic.twitter.com/U1bpb6OJbP