Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре

Полузащитник Никола Влашич признан лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября-декабря. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне.
По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий.
Напомним, что лучшим игроком ЦСКА в октябре был признан Константин Марадишвили.
Да и не только в ЦСКА...
Да и не только в ЦСКА...
Он лучший в РПЛ
Он лучший в РПЛ
Жаль, что этой лучшести не хватило в матчах ЕК и ряде поединков РПЛ 🤔
Жаль, что этой лучшести не хватило в матчах ЕК и ряде поединков РПЛ 🤔