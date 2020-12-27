Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре

Полузащитник признан лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября-декабря. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне.

По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий.