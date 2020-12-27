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Влашич — лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре

вчера, 21:34

Полузащитник Никола Влашич признан лучшим игроком ЦСКА по итогам ноября-декабря. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне.

По ходу голосования путем накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий.

Напомним, что лучшим игроком ЦСКА в октябре был признан Константин Марадишвили.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:38
Я бы сказал..."Влашич лучший игрок ЦСКА с ноября 2018-го по декабрь 2020-го."
Да и не только в ЦСКА...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:34
А почему забыли о величайших три мяча Чалоффа ???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Вот если бы лучший игрок ЛЕ...
Faustello
Faustello
вчера в 22:08
Влашич так боится Зенит, что аж в одёжке моется!)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:50
Влашич лучший не только в ЦСКА
Он лучший в РПЛ
Cat01
Cat01
вчера в 21:47
Всё верно он лучший
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:47
Беги Влашич беги)
particular
particular
вчера в 21:43, ред.
Так-то оно так...
Жаль, что этой лучшести не хватило в матчах ЕК и ряде поединков РПЛ 🤔
beefs
beefs
вчера в 21:39
Влашич заслуженно лучший...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:35
Полностью с этим согласен!
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