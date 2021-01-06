Рабьо может перейти в «Эвертон»

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06 января 2021, 10:52

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в АПЛ .

Как сообщается, француз не входит в планы главного тренера туринского клуба . Серьезный интерес к хавбеку проявляет «Эвертон».

Наставник «ирисок» знаком с Рабьо по совместной работе в ПСЖ . Ожидается, что «Эвертон» арендует полузащитника до конца сезона. В сделку может быть включено право выкупа.

В нынешнем сезоне Рабьо провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее стало известно, что «Эвертон» интересуется защитником «Лилля» Мехметом Челиком.