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Рабьо может перейти в «Эвертон»

06 января 2021, 10:52

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщается, француз не входит в планы главного тренера туринского клуба Андреа Пирло. Серьезный интерес к хавбеку проявляет «Эвертон».

Наставник «ирисок» Карло Анчелотти знаком с Рабьо по совместной работе в ПСЖ. Ожидается, что «Эвертон» арендует полузащитника до конца сезона. В сделку может быть включено право выкупа.

В нынешнем сезоне Рабьо провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Ранее стало известно, что «Эвертон» интересуется защитником «Лилля» Мехметом Челиком.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
06 января 2021 в 11:17
Будет ли лучше??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 января 2021 в 11:14
Статистика у него так себе!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
06 января 2021 в 11:07
Не продавать ни в коем случае!! Полезный и качественный игрок
1bear
1bear
06 января 2021 в 10:58
Эвертон нужно усилять за дёшево
Гость
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