Рабьо может перейти в «Эвертон»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщается, француз не входит в планы главного тренера туринского клуба Андреа Пирло. Серьезный интерес к хавбеку проявляет «Эвертон».
Наставник «ирисок» Карло Анчелотти знаком с Рабьо по совместной работе в ПСЖ. Ожидается, что «Эвертон» арендует полузащитника до конца сезона. В сделку может быть включено право выкупа.
В нынешнем сезоне Рабьо провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
Ранее стало известно, что «Эвертон» интересуется защитником «Лилля» Мехметом Челиком.