Мюллер: «„Гладбах“ забил после наших ошибок. Больше моментов у них не было»

Форвард «Баварии» прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

В первые 30 минут мы доминировали, в том числе благодаря нашему спокойствию в построении игры. Мы старались выходить на чужую половину поля за счёт простых, коротких пасов. Но при потере мяча у нас было неудачное расположение. «Гладбах» выжидал, закрывая центр. В первые полчаса они были довольно пассивны. К сожалению, оба наших неудачных паса они хладнокровно реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было. Мы потеряли мяч при движении в атаку — после таких потерь центральным защитникам непросто обороняться. Во втором тайме мы принялись осаждать ворота соперника, но слишком мало извлекли из этой осады.