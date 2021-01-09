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Мюллер: «„Гладбах“ забил после наших ошибок. Больше моментов у них не было»

09 января 2021, 05:59
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) в матче 15-го тура Бундеслиги.

В первые 30 минут мы доминировали, в том числе благодаря нашему спокойствию в построении игры. Мы старались выходить на чужую половину поля за счёт простых, коротких пасов. Но при потере мяча у нас было неудачное расположение. «Гладбах» выжидал, закрывая центр. В первые полчаса они были довольно пассивны. К сожалению, оба наших неудачных паса они хладнокровно реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было. Мы потеряли мяч при движении в атаку — после таких потерь центральным защитникам непросто обороняться. Во втором тайме мы принялись осаждать ворота соперника, но слишком мало извлекли из этой осады.

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dzvinka
dzvinka
09 января в 11:25
Мюллер чутка зазнался в своем сосисочном клубе, такое случается с немчурой
Байкал-38
Байкал-38
09 января в 10:45
Иногда лучше промолчать! Мюллер сам себя унижает.
Ответ на плач Мюллера должен быть простым и с улыбкой: " А нам и этих моментов хватило!"
Gahi
Gahi
09 января в 09:41
Томас всегда проигрывать обидно, тем более когда команда ведёт со счётом 2-0, а в этом  поражении виновата вся команда. У бывшего тренера сборной России Фабио Капелло это был самый не любимый счёт 2-0 именно в первом тайме, после чего по его мнению игроки расслабляются, теряют хватку и концентрацию,  чем в свою очередь может воспользоваться соперник. Хотя в футболе любой счёт опасен, по статистике с 2-0 отыгрываются реже чем 1-0.  Но Боруссия доказала всем игрокам Баварии, что против действующего победителя Лиги Чемпионов все будут играть до последней минуты матча так, чтобы отнять у команды очки. 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 января в 08:10, ред.
А больше моментов и не надо...3-х достаточно...))
Если Бавария после 3-х ошибок пропускает 3 гола - то пусть Томас хоть книгу напишет, как яростно и красиво они осаждали ворота соперника....толку ноль....
RoninSibir
RoninSibir
09 января в 08:09
Я смотрел только первый тайм. И там Бавария тоже забила после ошибок Гладбаха (особенно Нойхаус "отличился", решив поиграть в гандбол), а до конца первого тайма у Баварии больше моментов не было (как и до конца второго, судя по результату).
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
09 января в 07:35
Томас прими как есть.
Будь мужиком!
STVA 1
STVA 1
09 января в 06:53
Убогие оправдания!Игра состоит из ошибок!
Mangur
Mangur
09 января в 06:16
Только плюс Боруссии
mihaluch
mihaluch
09 января в 06:15
После поражения надо искать причину а не оправдания.
beefs
beefs
09 января в 06:09
Ну и удивили...
ColdSun1995
ColdSun1995
09 января в 06:06, ред.
Томас не в первый раз лепит горбатого) каждый пропущенный гол - это и есть ошибка) без ошибок пропущенных голов не бывает
1bear
1bear
09 января в 06:02
опять оправдания ищут,проиграли по делу
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