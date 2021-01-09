«Ювентус» предложил за Рейнольдса 7.5 млн евро

1610177822

09 января 2021, 10:37

По данным Tuttosport, защитник клуба МЛС «Даллас» близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб предложил за 19-летнего игрока 7.5 млн евро. Уточняется, что такая сумма устраивает американский клуб.

Ранее на футболиста также претендовала «Рома».