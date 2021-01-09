По данным Tuttosport, защитник клуба МЛС «Даллас» Брайан Рейнольдс близок к переходу в «Ювентус».
Туринский клуб предложил за 19-летнего игрока 7.5 млн евро. Уточняется, что такая сумма устраивает американский клуб.
Ранее на футболиста также претендовала «Рома».
Если похожий прогресс пятидесятизвездночных сохранится, то сборная станет одним из претендентов на успешное возможное выступление на мировом чемпионате в 2026 году, потому что возраст легионеров из США в настоящее время не превышает 23 года в большинстве случаев.
Если похожий прогресс пятидесятизвездночных сохранится, то сборная станет одним из претендентов на успешное возможное выступление на мировом чемпионате в 2026 году, потому что возраст легионеров из США в настоящее время не превышает 23 года в большинстве случаев.