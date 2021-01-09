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«Ювентус» предложил за Рейнольдса 7.5 млн евро

09 января 2021, 10:37

По данным Tuttosport, защитник клуба МЛС «Даллас» Брайан Рейнольдс близок к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб предложил за 19-летнего игрока 7.5 млн евро. Уточняется, что такая сумма устраивает американский клуб.

Ранее на футболиста также претендовала «Рома».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 11:13
Еще один американский игрок может перейти в топовый европейский чемпионат.
Если похожий прогресс пятидесятизвездночных сохранится, то сборная станет одним из претендентов на успешное возможное выступление на мировом чемпионате в 2026 году, потому что возраст легионеров из США в настоящее время не превышает 23 года в большинстве случаев.
КЭТиК
КЭТиК
09 января в 10:58
Емть повод поторговаться.
Qatar Airways
Qatar Airways
09 января в 10:47
Узнав об этой новости Валерий Рейнгольд был с утра замечен в паспортном столе за сменой фамилии.
Cat01
Cat01
09 января в 10:44
Надо хорошо подумать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 10:39
Как то не густо...
shlomo
shlomo
09 января в 10:38
Ну если все устраивает и всех, то это хорошая сделка
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