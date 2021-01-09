Паредес — главная трансферная цель «Интера»

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09 января 2021, 09:21

«Интер» по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника ПСЖ в текущее зимнее трансферное окно.

Чтобы подписать игрока, миланскому клубу для начала нужно продать своего хавбека Кристиана Эриксена.