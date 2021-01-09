Паредес — главная трансферная цель «Интера»

«Интер» по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса в текущее зимнее трансферное окно.
Чтобы подписать игрока, миланскому клубу для начала нужно продать своего хавбека Кристиана Эриксена.
Ранее ПСЖ отказал «Интеру» в обмене Эриксена на Паредеса.
После перехода в Зенит, футбол потерял этого игрока...даже по уровню РПЛ он небыл самым лучшим, и Зениту еще очень повезло, что смогли продать его за очень хорошие деньги...
Может возвращение в Италию перезагрузит его карьеру...
После перехода в Зенит, футбол потерял этого игрока...даже по уровню РПЛ он небыл самым лучшим, и Зениту еще очень повезло, что смогли продать его за очень хорошие деньги...
Может возвращение в Италию перезагрузит его карьеру...