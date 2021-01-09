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Паредес — главная трансферная цель «Интера»

09 января 2021, 09:21

«Интер» по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса в текущее зимнее трансферное окно.

Чтобы подписать игрока, миланскому клубу для начала нужно продать своего хавбека Кристиана Эриксена.

Ранее ПСЖ отказал «Интеру» в обмене Эриксена на Паредеса.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
09 января в 11:27
Пожалуй лучшего Леандро Паредеса мы видели только когда он выступал за Рому!
После перехода в Зенит, футбол потерял этого игрока...даже по уровню РПЛ он небыл самым лучшим, и Зениту еще очень повезло, что смогли продать его за очень хорошие деньги...
Может возвращение в Италию перезагрузит его карьеру...
sv_1969
sv_1969
09 января в 09:37
Эриксену надо возвращаться в Тоттенхэм. А вот Паредеса Интер через год также будет менять.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 января в 09:25
Шило на мыло получится.
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