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Экс-скаут «Арсенала» — о Хендриксе: «100% не сильнее Зобнина и Крала»

09 января 2021, 20:55

Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров, ныне работающий в Нидерландах, сравнил полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса, который должен перейти в «Спартак», с футболистами московского клуба.

100% не сильнее Зобнина и Крала. И точно не будет. Что касается Умярова — то, на мой взгляд, российскому футболисту всегда надо отдавать приоритет. Нужно давать россиянину шанс и игровое время, чтобы он развивался. Но это — если логично подходить к развитию футболистов. В «Спартаке», видимо, на эту ситуацию сейчас смотрят иначе.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ DEIVID 2 (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 17:29
Почему тогда сейчас его не перехватывают? Может он настолько плох, что и даром никому не нужен?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ DEIVID 2 (комментарий удален) (раскрыть)
10 января в 11:32, ред.
Согласен, у всех бывают промашки, но у этих двоих была и остается хоть какая-то перспектива, надежда, что заиграют, а вот у приобретаемого спартаком изначально никаких перспектив: уже возрастной, в ПСВ твердо сел на лавку ничего из себя не представляя, перепродать такого будет крайне проблематично, в отличии от молодых приобретений армейцев. Кстати по Эджуке совсем не согласен, его немного обтесать, придать нужную форму, направить его неуемную энергию в нужное русло и будет норм игрок.
POL7173
POL7173
10 января в 11:15
Интересно, а что, для нашего чемпионата, Крал и Зобнин, плохие игроки ? За эти деньги купить второго Крала или Зобнина, удача.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
09 января в 23:36
А мне нравятся такие трансферы в спартак, покупка ради покупки, Зарема знает толк в трансферах. В ПСВ в состав не проходит, а спартаку сойдётЬ...
Сп62
Сп62 ответ vm777 (раскрыть)
09 января в 21:32, ред.
Согласен.
vm777
vm777 ответ Сп62 (раскрыть)
09 января в 21:28
Или проблемы с фейр-плей или берегут деньги под другой трансфер. А вот Урунова в аренду надо было отправлять в аренду сразу после подписания, чтобы опыта набирался и мясом обрастал. Пол года потеряли, хотя бы зимой отдать его.
Сп62
Сп62
09 января в 21:20
Согласен с Кучеровым. За такие деньги естественно Модрича не купишь. И на счёт Остина можно не торопиться.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
09 января в 21:14
Ящики с трехгорным в тарасовке кто-то же должен разгружать, в этом аспекте он не хуже
Rheinfall
Rheinfall
09 января в 21:12
Сильнейший опорник в РПЛ - Норманн. К мнению Кучерова стоит прислушаться.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
09 января в 21:08
Ну если за 700 тыс, как говорят, то нормально. Подстраховщика нашли.
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 21:01
Противоречивый трансфер. Посмотрим, что из этого получится...
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