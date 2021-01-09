Экс-скаут «Арсенала» — о Хендриксе: «100% не сильнее Зобнина и Крала»

Бывший скаут «Арсенала» и «Эвертона» Павел Кучеров, ныне работающий в Нидерландах, сравнил полузащитника ПСВ , который должен перейти в «Спартак», с футболистами московского клуба.

100% не сильнее Зобнина и Крала. И точно не будет. Что касается Умярова — то, на мой взгляд, российскому футболисту всегда надо отдавать приоритет. Нужно давать россиянину шанс и игровое время, чтобы он развивался. Но это — если логично подходить к развитию футболистов. В «Спартаке», видимо, на эту ситуацию сейчас смотрят иначе.