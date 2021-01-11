Журналист Фрерикс: «„Спартак“ не выйдет на новый уровень с Хендриксом»

Голландский журналист издания Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника ПСВ в «Спартак».

Можно ли назвать этот переход усилением для «Спартака»? Определенно, нет. Думаю, «Спартак» выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если «Спартак» взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.

Вообще, болельщикам московской команды надо понимать, что Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью.

Увеличит ли появление Хендрикса шансы «Спартака» на чемпионство? Конечно, нет. Хендрикс — умный футболист, способный сыграть на разных позициях. В этом и его «добавочная стоимость». Про остальное я могу сказать предельно ясно: «Спартак» точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом.