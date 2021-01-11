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Журналист Фрерикс: «„Спартак“ не выйдет на новый уровень с Хендриксом»

11 января 2021, 12:29

Голландский журналист издания Voetbalzone Гис Фрерикс поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в «Спартак».

Можно ли назвать этот переход усилением для «Спартака»? Определенно, нет. Думаю, «Спартак» выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если «Спартак» взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.

Вообще, болельщикам московской команды надо понимать, что Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью.

Увеличит ли появление Хендрикса шансы «Спартака» на чемпионство? Конечно, нет. Хендрикс — умный футболист, способный сыграть на разных позициях. В этом и его «добавочная стоимость». Про остальное я могу сказать предельно ясно: «Спартак» точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 01:05
А почему слегка наивный голландский журналист думает что Федун хочет на "новый уровень" ??
Может ему на "старом уровне" хорошо....
Судя по приглашению Тедеско...возвращению Роши...покупке Хендрикса...
санек002
санек002
11 января в 21:46
сильно сомневаюсь ,что от него будет толк!
Dr. Vaseline
Dr. Vaseline
11 января в 21:16
Почему не выйдет? Ниже ещё уровни остались.
pomor45
pomor45 ответ Suinsi (раскрыть)
11 января в 20:55
Всё равно станет свиньёй?
pomor45
pomor45
11 января в 20:51
Ну и хрен с ним - Хендриксом.
Союзник противников
Союзник противников
11 января в 20:08
Почему вдруг один игрок должен настолько усилить "Спартак",чтобы он стал конкурентоспособным не относительно,а абсолютно? Бред.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января в 18:51, ред.
Короче Спартак чемпионом и с Хендриксом не будет, что отрадно) Все, забудьте о проплаченном чемпионстве в честь юбилея Симоняна, пупсики!
Kollljan
Kollljan
11 января в 17:56
Спартак - клуб середины турнирной таблицы. И игроков закупает соответствующих.
STVA 1
STVA 1 ответ SHMEL (раскрыть)
11 января в 17:02
Потому что людям лишь бы чего пёрн-ть в лужу))
sv_1969
sv_1969 ответ praporchik zadov (раскрыть)
11 января в 16:59
КБ в первую очередь нужен цепной пёс в опорную зону и если олландец хоть в половину оправдает сказанное журналюгой , то КБ получат качественного игрока со скамьи!
Hypnoz
Hypnoz
11 января в 16:13
Рфпл варится в собственном соку, в Европе нашим клубам делать нечего ! Так что, сойдёт для местной лиги.
praporchik zadov
praporchik zadov
11 января в 15:41
Короче второго Алекса из него не выйдет а К.Б. нужен Алекс.....
За адекватность
За адекватность
11 января в 15:31
"Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью." Большой скоростью говорите не обладает? Видать не смотрели Вы ни одного матча РФПЛ господин Фрерикс. Не могу знать насчет замена ли это Кралу на случай продажи, но если он окажется качественным опорником-разрушителем, то как раз с Кралом им вместе и выходить в основе, разгрузит чеха маленько от оборонительных действий и даст тому большую свободу для игры в атаке. Провалы в опорной зоне во многих матчах красно-белых в РПЛ имели место быть. Вообщем время покажет. Как всегда личное субъективное мнение.
Dr. Vaseline
Dr. Vaseline
11 января в 15:21
Трансфер ради трансфера, мол тоже работают на этом рынке.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ SHMEL (раскрыть)
11 января в 15:16
он обошёлся Спартаку в 15 раз дешевле Фукса с Гаичем! первый на больничном просидел, второго в аренду отправить хотят ( и наверняка половину его зарплаты платить будут кони как сейчас принято) а Хендрикс ещё не прилетел даже, может заиграть, чемпионат у нас не самый быстрый
Suinsi
Suinsi
11 января в 15:14
Свиньям кого ни дай.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
11 января в 15:12
не забываем что футбол это большие деньги и траты, у Хендрикса заканчивался контракт с псв, теперь если опорник не плохо отыграет в Спартаке вторую часть сезона его можно будет выгодно продать и на нём заработать. его трансферная стоимость сейчас 4 млн евро, уже этим летом если Спартак его продаст как минимум отобьёт зарплату Кокорина😂 пора в рпл уже учиться зарабатывать как это принято в европе, а не просто сорить деньгами
SHMEL
SHMEL
11 января в 15:08
Что-все подряд, кто знает этого игрока троллят спартак с этим приобретением.
Правдин Семён
Правдин Семён
11 января в 14:59
Он нам нужен. И точка. О выходе на какие-то уровни речь не идет. На замены выпускать некого.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
11 января в 14:43
думаю он прекрасно знает что будет в Спартаке игроком обоймы, пока Крала не продали точно начинать игру новичок Спартака будет на скамейке ( на той скамейке, которой у нас нет!!! что вы все изнылись? клуб берёт добротного игрока за копейки, который наверняка сильнее Тимофеева, обладает хорошим пасом, нам точно не помешает на случай травм и дисквалификаций Зобнина и Крала. Хендрикс может сыграть в обороне, он явно не будет ныть о малом игровои времени, так как знает куда идёт) у Хендрикса есть шанс перезагрузить карьеру, ждём Промеса!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
11 января в 14:24
Правильно сделают если его купят . Если Тедеско будет рулить только до конца сезона ,то эта покупка лишь на расширение состава . Заиграет Хендрикс - хорошо ,а нет ,то и не жаль такую сумму . Под нового тренера и побольше можно будет выложить !
nikoladolgov
nikoladolgov
11 января в 14:12
Кокорина Спартак за сколько купил ?
А где счастье ?
Лакшери
Лакшери
11 января в 13:46
У Баду не получилось на новый уровень вывести спартак , а этот то куда лезет ?
LOpp
LOpp
11 января в 13:44
Вряд ли один игрок за 750 тысяч выведет команду на новый уровень.
nikoladolgov
nikoladolgov
11 января в 13:41
За такие деньги я бы тоже на лавке посидел ...
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 13:35, ред.
Наивно надеяться на выход команды на новый уровень, покупая игрока в Европе за 500 000 - 700 000 евро... Да вряд ли, в Спартаке и надеются на это...
sv_1969
sv_1969
11 января в 13:34
    Alhunah
    Alhunah
    11 января в 13:31
    ну хоть покормится с кормушки
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    11 января в 13:27
    Взвесив все за и против, можно прийти к выводу, что скорее всего не усилит. Красно-белые берут резервиста из ПСВ. Почему-то за Йоррита Хендрикса отдадут 500 тысяч евро, хотя летом у него заканчивается контракт. Не знаю, но сделка как-то не вызывает особых восторгов. Просто нужно залатать дыру в случае возможного ухода Крала.
    порт
    порт
    11 января в 13:26
    Что с ним, что без него, тупик.
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