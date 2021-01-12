«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», об этом сообщает источник.
На игрока также претендует «Ливерпуль». Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 13 млн евро.
В нынешнем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 16 матчей и забил один гол.
Он просто вгрызается в соперника как пес! Очень неуступчивый, силен в единоборствах,отлично перекрывает зоны...
Если "пушкарям" удастся его подписать, то у Арсенала будет убойная связка в центре поля Парти Биссума
Он просто вгрызается в соперника как пес! Очень неуступчивый, силен в единоборствах,отлично перекрывает зоны...
Если "пушкарям" удастся его подписать, то у Арсенала будет убойная связка в центре поля Парти Биссума