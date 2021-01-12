«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона»

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12 января 2021, 11:53

Полузащитник «Брайтона» попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», об этом сообщает источник.

На игрока также претендует «Ливерпуль». Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 13 млн евро.