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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона»

12 января 2021, 11:53

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», об этом сообщает источник.

На игрока также претендует «Ливерпуль». Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 13 млн евро.

В нынешнем сезоне Биссума сыграл в АПЛ 16 матчей и забил один гол.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
12 января в 12:46
Ив Биссума это открытие прошлого сезона и в этом сезоне парень продолжает показыват высочайшую игру
Он просто вгрызается в соперника как пес! Очень неуступчивый, силен в единоборствах,отлично перекрывает зоны...
Если "пушкарям" удастся его подписать, то у Арсенала будет убойная связка в центре поля Парти Биссума
STVA 1
STVA 1
12 января в 11:55
Они ко многим проявляют
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