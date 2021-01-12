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Агент Бакайоко заявил, что игрок хочет остаться в «Наполи»

12 января 2021, 09:25

Агент полузащитника «Челси» Тьему Бакайоко, который выступает на правах аренды за «Наполи», заявил, что его клиент хотел бы остаться в неаполитанском клубе.

Бакайоко рад забить [гол в ворота «Удинезе»], потому что прошло много времени с того момента, когда он последний раз отличался. Гол повысил его уверенность в себе, он всегда хочет помогать команде.

Он играл за многие клубы, но счастлив в «Наполи». Команда показывает хорошие результаты, это было бы идеальным место для его продолжения карьеры. «Наполи» будет его приоритетом в июне [когда истечет срок арендного соглашения], положительный исход событий в интересах каждого.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 09:47
Ну и пусть остаётся,кто не даёт!?
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