Футболисты «Спартака» вышли из отпуска

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13 января 2021, 09:21

Источник сообщает, что футболисты «Спартака» вышли из зимнего отпуска и приступили к медосмотру.

Медицинское обследование проходит сегодня утром на стадионе «Лужники».

На медосмотре присутствуют: вратарь Артем Ребров, защитники Илья Кутепов и Илья Гапонов, полузащитники Остон Урунов и Наиль Умяров, форварды Александр Кокорин, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Позже прибыли защитник Андрей Ещенко, который недавно продлил контракт с клубом, а также полузащитники Алекс Крал и Роман Зобнин.