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Футболисты «Спартака» вышли из отпуска

13 января 2021, 09:21

Источник сообщает, что футболисты «Спартака» вышли из зимнего отпуска и приступили к медосмотру.

Медицинское обследование проходит сегодня утром на стадионе «Лужники».

На медосмотре присутствуют: вратарь Артем Ребров, защитники Илья Кутепов и Илья Гапонов, полузащитники Остон Урунов и Наиль Умяров, форварды Александр Кокорин, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Позже прибыли защитник Андрей Ещенко, который недавно продлил контракт с клубом, а также полузащитники Алекс Крал и Роман Зобнин.

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Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
13 января в 13:38
теперь на поле будут отдыхать)
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
13 января в 11:53
Матчи с Сочи и Зенитом позади - а значит о "хворях" Кокорина можно забыть :)
Suinsi
Suinsi
13 января в 10:54
Что в отпуске ничего не делают, что не в отпуске, опять будут бороться с цска за пятое место.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 10:38
Ща потренируются и всех порвут!😜
LOpp
LOpp
13 января в 09:41
Даже Кокорин соизволил
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
13 января в 09:32
А румынский шарлотан так и не приехал?
spartak kursk
spartak kursk
13 января в 09:31
Что вышли из отпуска-это хорошо....Главное,чтобы никому не пришлось обратно туда отправляться....И чемпионат был доигран без катаклизм!!!!!

Всем здоровья и успешного возвращения в строй!!!!
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