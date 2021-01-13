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Мирзов: «Хабиб видит, как народу в Дагестане лучше»

13 января 2021, 09:08

Хавбек «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», поделился своим мнением о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

Хабиб — один из самых популярных спортсменов в мире, который прививает молодым правильное воспитание. Мне нравится, что он преподносит ислам с лучшей стороны, показывая, как себя вести, спортсменам и подрастающему поколению. И, конечно, он непобеждённый боец! Мы знакомы лично, я за него болею и переживаю. Он очень простой парень, может поддержать любую тему, образованный в плане религии.

Хабиб пригласил меня и Джикию на вечер единоборств, посвящённый памяти его отца. Мы поздоровались, немного обсудили футбол, Хабиб сказал, что сильно болеет за «Спартак». И спросил меня: «Почему в „Спартаке“ не играешь, не можешь, что ли, на тренировке прыгнуть в подкате под своих конкурентов?» Я ответил, что хочу пройти в ноги, но пока не дают.

Хабиб живёт в Дагестане, он в курсе традиций и видит, как народу лучше. Больше оснащён, чем певец или кто-то ещё. Умный и образованный парень плохого не посоветует.

Ранее Мирзов рассказал о взаимодействии с руководством «Спартака».

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Все комментарии
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
13 января в 12:44
Когда там книгу золотых цитат Хабиба выпустят? Надо бы почитать.
dzvinka
dzvinka
13 января в 12:30
Хабиб образованый человек... в чем же? - а в религии )))) ну это топ просто))).
дурного молодежи не посоветует - "не можешь, что ли, на тренировке прыгнуть в подкате под своих конкурентов"
это бесценно.
Vave666
Vave666
13 января в 11:21
...образованный в плане религии. Я поржал)
Пример для молодёжи и ислам с лучшей стороны показывает)) а также рекламирует энергетики и дерётся полуголый! Правоверный считай
Союзник противников
Союзник противников
13 января в 10:28
М-да,златоуст...
Project Pandora
Project Pandora
13 января в 09:59
У нас в думе тоже много умных спортсменов, которым виднее, как народу лучше.
STVA 1
STVA 1
13 января в 09:13
Хабиб уже не спортсмен. Но популярный...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 января в 09:10
Ага, и радуется за них...
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