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Нисимура: «Считаю, что мог проявить себя гораздо ярче в ЦСКА»

13 января 2021, 10:13

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал, почему принял решение покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист перешел на правах аренды в «Вегалта Сендай».

Я был недостаточно хорош. И не доказал даже самому себе, что способен играть на высоком уровне. Для прогресса была необходима игровая практика — это ключевая причина для смены клуба. Так что уйти из ЦСКА — исключительно мое решение. Считаю, что мог проявить себя гораздо ярче, если бы лучше прочувствовал позицию вингера. Но для этого требовалось время.

Языковой барьер? Как раз с ним не было проблем. Например, Чалов и Влашич свободно говорят на английском, используют простые и понятные слова. Да и вообще в ЦСКА было не так много игроков из других стран, поэтому на тренировках и в играх использовали самые банальные фразы для подсказа, которые все понимали. До сих пор поддерживаю связь с ребятами — с Магнуссоном и Кучаевым часто переписываемся в вотсапе и инстаграме.

Слежу ли за ЦСКА? Я смотрю полностью все игры! Но из-за разницы во времени не в прямом эфире, а в записи на YouTube. Могу сказать, что в РПЛ команда показала хороший футбол.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 13:12
Не одного тебя Витек замариновал. Пока на тренерском посту Ганчаренко, трудно кому то из основы выкурить Чалова. Сколько бы Чалов не гробил моментов, главный все равно верит в него и ставит в основу. В данном случае фраза : "Тренер себе не враг", - абсолютно не работает . Так , не ты один ,Такума, не смог проявить себя .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 12:01
Надо было играть лучьше,а не суши трескать!
1-я конная
1-я конная ответ Я на стреме (раскрыть)
13 января в 11:00
Ага. И техника с забитыми голами
cska vperiod
cska vperiod
13 января в 10:58
Хоть сам признаётся, что был нехорош.
Я на стреме
Я на стреме
13 января в 10:41
с Чаловым особо не поконкурируешь, у него в штанах Российский паспорт
Союзник противников
Союзник противников
13 января в 10:34
То ли пару хватило только на свисток,то ли не к тому в руки попал.
ДАША Д
ДАША Д
13 января в 10:24
Надо было и проявлять себя лучше, уехал бы в Англию.
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