Нисимура: «Считаю, что мог проявить себя гораздо ярче в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА рассказал, почему принял решение покинуть московский клуб.

Ранее сообщалось, что футболист перешел на правах аренды в «Вегалта Сендай».

Я был недостаточно хорош. И не доказал даже самому себе, что способен играть на высоком уровне. Для прогресса была необходима игровая практика — это ключевая причина для смены клуба. Так что уйти из ЦСКА — исключительно мое решение. Считаю, что мог проявить себя гораздо ярче, если бы лучше прочувствовал позицию вингера. Но для этого требовалось время.

Языковой барьер? Как раз с ним не было проблем. Например, Чалов и Влашич свободно говорят на английском, используют простые и понятные слова. Да и вообще в ЦСКА было не так много игроков из других стран, поэтому на тренировках и в играх использовали самые банальные фразы для подсказа, которые все понимали. До сих пор поддерживаю связь с ребятами — с Магнуссоном и Кучаевым часто переписываемся в вотсапе и инстаграме.