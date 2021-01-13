ГлавнаяНовости

Лингард может перейти в «Ниццу»

13 января 2021, 17:25

Полузащитник МЮ Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции.

Сообщается, что агенты игрока уже провели предварительные переговоры с «Ниццей». Речь идет об аренде хавбека. Ранее ходили слухи, что Лингард попал в список неугодных, с которыми хочет расстаться МЮ.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Вчера, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Вчера, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Вчера, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Вчера, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Вчера, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Вчера, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
13 января в 20:19
Обычный рядовой переход.
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
13 января в 18:51
Легенда мю
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 января в 18:31
Уровень Лингарда как раз чемпионат Франции. Депай там обрёл вторую жизнь после МЮ.
dimagas2
dimagas2
13 января в 18:29
Такого таланта МЮ прое...
sv_1969
sv_1969
13 января в 18:03
Надо уходить ему из МЮ
drug01
drug01
13 января в 17:54
Это его личное дело
allemz
allemz
13 января в 17:48
Я бы даже на месте Ниццы не взял его, он абсолютно бесполезен, на футбол давно уже забил.
R.Carlos.
R.Carlos.
13 января в 17:39
В последние годы МЮ стал могилой для игроков
Много якобы очень перспективных и дороих игроков которым прочили звездное будущее пришли и не играют и не звезды
То ли дело в гл тренере(я не только о Солскьяере сейчас) толи в селекционной политике
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 17:26
Былоб очень хорошо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100