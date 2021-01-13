Лингард может перейти в «Ниццу»

Полузащитник МЮ Джесси Лингард может продолжить карьеру во Франции.
Сообщается, что агенты игрока уже провели предварительные переговоры с «Ниццей». Речь идет об аренде хавбека. Ранее ходили слухи, что Лингард попал в список неугодных, с которыми хочет расстаться МЮ.
Много якобы очень перспективных и дороих игроков которым прочили звездное будущее пришли и не играют и не звезды
То ли дело в гл тренере(я не только о Солскьяере сейчас) толи в селекционной политике
Много якобы очень перспективных и дороих игроков которым прочили звездное будущее пришли и не играют и не звезды
То ли дело в гл тренере(я не только о Солскьяере сейчас) толи в селекционной политике