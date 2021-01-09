Порабощение социальными сетями. Лайки и посты футболистов могут повлиять даже на трансферы

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09 января 2021, 08:56

Изучаем новые технологии.

В 2015 году стало вирусным видео, на котором футболист «Аль-Ахли» Рамадан Собхи во время матча за Суперкубок Египта встал на мяч. Игроки «Замалека» сочли это неуважительным, после чего завязалась драка.

За тысячи километров от Египта (в английском Мидлендсе) это видео появилось в ленте новостей Кевина Крукшенка, который тогда был скаутом «Сток Сити».

Мне стало интересно узнать об этом парне больше, ведь далеко не каждый осмелится сделать подобное в дерби.

Спустя год Собхи подписал контракт со «Стоком». Когда трансферное окно снова распахнется, социальные сети будут играть очень большую роль в грядущих сделках.

Крукшенк покинул «Сток» и возглавил скаутский отдел «Нюрнберга», который играет во второй Бундеслиге. Он утверждает, что, хотя социальные сети и могут иногда приводить к трансферам, как в случае с Собхи, но множество слухов в Интернете — полная ерунда.

До того как в 2013 году «Сток» подписал контракт с Марко Арнаутовичем из «Вердера», в Сети ходили слухи о том, что клуб подписывает Аарона Ханта, который был одноклубником Арнаутовича. Это была полная чушь. Кто-то услышал что-то об интересе к игроку «Вердера» и решил просто указать на Ханта. СМИ писали, что Аарон даже был у нас на базе, но он там никогда не был. Я помню, что в твиттере добавил хэштег #NeverHunt или что-то в этом роде, когда мы подписывали Марко. Это не было пренебрежением к Аарону, я просто хотел показать, что инсайдеры публиковали совершенно нелепую информацию.

Понятие «инсайдер» означает, что у данного человека есть внутренняя информация о делах конкретного клуба.

В минувшее трансферное окно в аккаунте под названием «Utdreport3» распространялись некоторые правдоподобные, но полностью ложные слухи, такие как «железобетонные» переходы Усмана Дембеле и Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Некоторые СМИ ложно называют источником этих новостей авторитетных футбольных журналистов, включая Фабрицио Романо и Гиллема Балаге, но они лишь цитировали данный аккаунт, который называл себя «инсайдерским».

За несколько часов до закрытия окна фанаты «красных дьяволов» отчаянно обновляли ленту новостей, но Дембеле и Санчо в Манчестер не приехали.

После того как данный аккаунт обвинили во лжи, он был деактивирован. Среди отечественных «инсайдеров» такая ситуация просто немыслима, они будут «кормить» нас всевозможными слухами всю оставшуюся жизнь.

В большинстве случаев данные люди просто придумывают новости, либо делятся правдивой информацией с разрешения клубов. Но иногда анонимные аккаунты в социальных сетях действительно в курсе трансферной политики, вот тогда уже они могут доставить массу проблем клубам.

Кейт Вайнесс был исполнительным директором «Эвертона» и «Астон Виллы», он вспомнил одну интересную историю:

В девяти случаях из десяти (слухи в социальных сетях) пишут просто чушь, но один аккаунт в Твиттере был слишком хорош и слишком точен насчет наших планов. Это было очень подозрительно. Нам пришлось создать специальный отдел, чтобы попытаться выяснить, кто стоит за этим. Впрочем, нам не удалось ничего узнать, но было очевидно, что это была внутренняя утечка информации.

В больших клубах работает много людей, поэтому вполне возможно, что конфиденциальная информация может просочиться в Сеть до того, как о ней сообщат СМИ . Однако обычному футбольному фанату трудно определить небольшое количество источников, за которыми действительно стоит следить.

Но у некоторых слухов есть более стратегические цели, говорит один опытный футбольный агент (он решил не называть своего имени), который заключал сделки с некоторыми из крупнейших клубов Европы. Он заявляет, что клубы и агенты иногда намеренно запускают дезинформацию для своих интересов.

Это всегда происходило с помощью печатных СМИ и ускорилось с появлением интернета. Работа любого футбольного журналиста — ориентироваться в слухах и источниках, чтобы определить, какие из них заслуживают доверия, а какие нет. Но социальные сети довели это безумие до апогея. Кто-то из клуба говорит газете: «Мы интересуемся этим игроком». Это неправда, но они просто хотят получить фидбек от другого клуба. Такое случается очень часто. Слухи о трансферах могут распространять не только клубы, но и агенты, чтобы попытаться спроектировать трансфер для игрока.

Клубы могут также распространять слухи, чтобы узнать мнение фанатов. Если реакция болельщиков в подавляющем большинстве случаев будет отрицательной, то клуб может даже не начинать работу по этому игроку.

Разумеется, что слухи о трансферах играют лишь второстепенную роль в сделках, поскольку клубы обычно ведут игроков в течение длительного периода времени, используя множество источников информации, а не просто подписывают кого-то после просмотра одного видео на YouTube.

Но ажиотаж в социальных сетях может сыграть весомую роль. С появлением интернета спекулировать слухами можно не только ради большой сделки, сейчас «запустить утку» можно даже про клуб низшего дивизиона практически любой страны.

Дошло до того, что клубы проводят комплексную проверку аккаунтов игроков перед их подписанием. Буквально недавно мы писали о переходе Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптона» в «Тоттенхэм». В прошлом футболист в твиттере написал, что болеет за «Арсенал». А теперь ему приходится играть за «шпор», которые являются главными врагами для «канониров». Упс.

У некоторых игроков есть огромное количество поклонников, которые подпишутся и на клуб, в котором играет их кумир. Возьмем снова в качестве примера «Тоттенхэм», за который болеет не так уж много человек в Англии. Но «шпоры» развивают свой бренд за счет иностранных болельщиков. Недавно женская команда «Тоттенхэма» подписала Алекс Морган, она является одной из лучших футболисток мира. Казалось бы, женский футбол, США … Но есть один ньюанс. У Морган 9,3 млн подписчиков в инстаграме. У «Тоттенхэма» — 9,6 млн читателей. В последнее время клуб методично укрепляет свои позиции на рынке США , отправившись в летний тур в 2017 и 2018 годах, проведя игры НФЛ на своем новом стадионе и достигнув свежей аудитории с помощью документального сериала Amazon Prime.

Форвард Хын-Мин Сон также обеспечил клубу большой плацдарм, но уже в Азии: южнокорейские флаги стали обычным явлением в дни матчей на севере Лондона до того, как пандемия заставила играть без болельщиков. Не говоря о том, сколько футболок и различной символики было отправлено только в Южную Корею и США .

С помощью социальных сетей можно раскрутить бренд даже без трансферов. У нас это сейчас пытается сделать московский «Спартак», добавляя различные шутки в свои аккаунты. Иногда получается просто нелепо, но, вероятно, там работают еще довольно молодые люди, через несколько лет они наберутся опыта и, возможно, за это время подписчиков у «красно-белых» значительно прибавится.

Презентации игроков могут собрать довольно большое количество просмотров. Сразу вспоминается переход в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса из «Арсенала» три года назад, о чем было объявлено посредством искусно снятого видео, на котором чилиец играет на пианино и идет по пустому «Олд Траффорд».

Пост ретвитнули более 180 000 раз, а в целом видео посмотрели почти 10 миллионов раз. (Трансфер получился не особо удачным, но это уже другая история). В подобных случаях это и пиар, и деньги от монетизации на Youtube и прочих площадках. Копейки для наших клубов, которые получают просто так средства из госбюджета, но на Западе умеют зарабатывать даже на этом.

Крукшенк говорит, что его клуб («Нюрнберг») в прошлом специально подписывал японских игроков, чтобы выйти на азиатский рынок, но это не принесло успеха. Возможно, что просто игроки не были достаточно известными.

У аккаунтов «Астон Виллы» в социальных сетях появилось много новых подписчиков в январе, когда они подписали Мбвана Саматту, который стал первым игроком из Танзании в АПЛ , а эта страна просто помешана на футболе. Население государства составляет около 48 млн человек.

Трансфер оказался провальным, сейчас Саматта играет за «Фенербахче» на правах аренды. Но многие болельщики из Танзании продолжают читать новости бирмингемского клуба. А в комментах не важно, откуда человек. Сообщение может оставить каждый, у кого есть интернет.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недавно стал первым человеком, который достиг отметки в 250 млн подписчиков в инстаграме. Представьте, сколько стоит реклама у него в ленте.

Говорят, что в АПЛ был игрок, который специально выпендривался на поле, чтобы с помощью таких видео повысить себе цену. Этим игроком легко мог быть и Роналду.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что это лишь начало. Уже очевидно, что болельщики становятся зависимы от сплетен, видео и подобной информации. Для футболистов и клубов это огромный плюс, а вот любителям футбола мы посоветуем быть аккуратнее и меньше доверять трансферным слухам.