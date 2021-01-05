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Валере снова верят. Идеальный тренер для «Спартака» по мнению ветеранов

05 января 2021, 15:01
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Доброй их части, ведь злые видят себя на месте Тедеско.

У «Спартака» есть такие ветераны, с которыми и врагов не нужно. Распинать и уничтожать тренеров и команду умеют, и в оценках часто заметна зависть. Но легенды «красно-белых», которые не претендуют на пост Доменико, комплементарно высказались именно о Карпине. Самые важные слова сказал многократный чемпион России Романцев:

Чувствуется, как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я, не раздумывая, назвал бы Карпина.

Но и Ловчев не стал возражать, что Карпин вырос в «Ростове» как наставник. Раз Федун доверил команду Тедеско, у которого не было длительного опыта в профессии на высоком уровне, и пока точно не пожалел, то чем Валерий Георгиевич хуже? Вот и Ловчев считает, что тренер подрос:

Сегодня Карпин – другой человек. У него за лето в «Ростове» сменился почти весь состав, а команда по-прежнему в лидерах. Да, Федун и Карпин плохо расстались, но владелец клуба может на это закрыть глаза.

Раз Романцев «двумя руками за», как минимум стоит оценивать такого кандидата. Ведь Тедеско принял и озвучил свое решение, «Спартаку» с лета нужен новый тренер.

Валерий Карпин – битый специалист

Увольняли из «Мальорки», трудился с «Торпедо» из Армавира. Брался за клубы из второго дивизиона, чтобы набить шишки, которые не успел получить в «Спартаке». Карпин стал мудрее как наставник. В нем больше нет дерзости бывшего футболиста, который судит других по тому, как сам сыграл бы в эпизоде. Конечно, на тренировках может подшучивать над Байрамяном, который играет слева в атаке, но не забивал долгое время. Но использование авторитета игрока из Ла Лиги ни одному тренеру не мешает. Гвардиолу тоже слышат как раз потому, что он – бывшая звезда «Барселоны», его советы построены через личный опыт. Битый Карпин намного более ценный, чем тот молодой, что ругался с Денисовым. Этот Валерий Георгиевич даже арбитров утюжит элегантнее, с сарказмом.

Тренер остается молодым по духу

Этому способствует наличие молодой жены и маленьких дочерей Дарьи и Александры. Да и физическая форма в почти 52 года у Валерий Георгиевича отличная. Он как Семин, которого двадцать лет назад никто не посмел бы назвать стариком. Кстати, Юрий Павлович в возрасте Карпина еще ни разу не был чемпионом России. Как и Карпин, что в тренерской юности останавливался в шаге от первого места. Амбиции остались, в еврокубках хочет засветиться. В РПЛ понимает, что с «Ростовом» тяжело претендовать на титул – если выдать крутой первый круг, то зимой конкуренты просто перекупят игроков, разрушив команду. А вот Тедеско оставит «Спартак» коллективом с будущим. Молодой папа Карпин может неплохо продолжить работу Доменико, только сделав «красно-белых» хитрее. Ведь видим прогресс в таблице, но пока не полную реализацию потенциала коллектива Ларссона и Зобнина.

Наставник совсем не боится перемен

Если раньше сам активно провоцировал в «Спартаке» перемены ради перемен, то сейчас судьба словно отдает долги. Маятник качнулся в другую сторону, Карпину важно увернуться от серии лавин – «Ростов» активно раздает лидеров. Зарплаты в клубе приличные, но деньгами в команде Валерий Георгиевич важных игроков не закрепит, как помним по Попову. Многие хотят расти – Норманн мечтает повторить опыт Шомуродова и оказаться в топ-5. Приходится отдавать лучших, чтобы выжить. Просто оцените список футболистов, которых «Ростов» потерял за последние годы. Могилевец, Скопинцев, Ингасон, Юсупов, Гулиев, Сигурдссон, Вилюш, Макеев, Дядюн, Гацкан, Паршивлюк, Калачев, Шомуродов, Ионов, Чернов, Зайнутдинов, Чистяков и Попов. Девятнадцать человек, и это уже после большого переезда в «Зенит» Мевли, Терентьева, Полоза, Ерохина и Нобоа. Карпин хорош тем, как реагирует на перемены. А в «Спартаке» новизна настолько будничная, как ни в одном другом клубе РПЛ.

Карпин точно не «сбитый летчик»

Давайте хором: одна из проблем «Спартака» — тренерская чехарда. Даже менеджеров поменяли за годы имени Федуна и Алекперова меньше, чем наставников, если считать временных, но влияющих на ситуацию, как Рианчо. Сам Карпин успел побыть и вредным директором, и неплохим тренером, который цеплялся за зону еврокубков. Но «Спартак» до сих пор не научился уважать наставников. А Карпин привык в «Ростове» быть реально главным. У него там есть схема «4-3-3», симпатичная и работающая. Есть шанс зацепиться за еврокубки. Идут на пятом месте, выше «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива». Валерию Георгиевичу не обязательно доказывать Федуну, что тот ошибся, чтобы успешно продолжать тренерскую карьеру. Конечно, мало кто откажется от зарплаты уровня тренера «Спартака». Но не в деньгах счастье, если этих денег столько, как у Карпина с футбольной юности.

Не факт, что они нужны друг другу

В словах Романцев и Ловчева есть логика. Да и выбор среди россиян у Федуна небольшой. Не Черчесова ведь звать, это точно будет перебор. Федотов и Слуцкий – не тренеры для «Спартака», поскольку первый работает на клуб, дружественный Санкт-Петербургу, надо снова бросать перчатку, чтобы его заполучить. А Леонид Викторович пойдет работать в «Зенит», как сам сказал, но вряд ли возглавит «Спартак». Фанаты ЦСКА ему этого не простят. Так что в РПЛ среди россиян, что показывают личностный рост, остается Карпин. Олег Иванович прав, этот наставник мог бы подхватить команду Тедеско. Но правильное ли это решение и для тренера, и для «Спартака»? Во-первых, Карпин так хорош, поскольку в «Ростове» он – движущая сила. В Москве главные тренеры – расходный материал. Карреру отправили в отставку фотографией стадиона. Федун вряд ли расстался с Карпиным по-хорошему. Оба в молодости вредничали, поэтому надо прощать, признавать ошибки. Одним словом, заниматься не тем, чем предпочитают российские миллиардеры. Во-вторых, Валерий Георгиевич не похож на бедного и несчастного в Ростове-на-Дону, а в столице будет лишний стресс.

Возможно, логичнее дождаться предложения другого большого клуба РПЛ, а «Спартак» пусть снова тренирует иностранец? Понятно, что Федун отдал команду искать именно легионера, ведь это Каррера стал чемпионом, а не Аленичев. Но сам факт, что Тедеско между успешными переговорами с женой и переездом с семьей в Москву и уходом выбрал второй вариант, очень показательный. Если бы Доменико видел, что в клубе все работает, как часы – нашел аргументы для супруги. У Карпина есть и личный опыт, и факты — как в «Спартаке» обошлись с Каррерой, как не получилось у Кононова и какое давление оказывают обычно на Тедеско. Валерий Георгиевич в «Спартаке» — это боевик, сюжетно шикарная история. Но это для нас. На практике все может закончиться плохо. Иным парам не суждено жить долго и счастливо, уж Карпину ли не знать. И хотя заметно, что тренер перерастает «Ростов», где вечно надо строить новую команду, поскольку клуб спасается от финансового коллапса продажами, «Спартак» — особенный, как любой из кругов ада Данте. Это не то место, куда желаешь попасть тренеру, который стал куда позитивнее по реакциям и тоньше в профессии, чем был.

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edubokom
edubokom
07 января в 18:34
Им бы в ЛЧ попасть. Денег срубить. Усилиться грамотно. Тогда Ростов будет очень силен на несколько лет вперёд
Сп62
Сп62 ответ виктор бочарников (раскрыть)
07 января в 17:09
А Валера не ищет лёгких путей. Если поступит предложение, он поставит условия и согласится.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
06 января в 00:26
Понятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 января в 23:42
Там, где я жил не было ТВ, я потом посмотрел в кинохронике.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 января в 23:09
Почему ТВ не было??? Я этот матч по телеку смотрел. Да , играли вроде 5 декабря, матч транслировался .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 января в 22:55
Да, это было в Ташкенте уже в декабре, но ТВ не было. В первой игре ничья была.
shur
shur
05 января в 22:23
"А Карпин привык в «Ростове» быть реально главным". Вот она ключевая фраза!!!
Ничего менять не надо, удачи Валере!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 января в 21:48
Если мне память не изменяет Федотов тогда в переигровке за золото двушечку положил , а ведь после первого тайма 1:3 летели , но Федотов с Копейкиным похоронили надежды Динамо....плюс кочка помогла.
cska1948
cska1948
05 января в 20:55
Да не пойдёт Карпин к Федуну работать!
nactux
nactux
05 января в 19:05
опять на те же грабли и черенком по рылу....
было уже:
"валераверимидисюдана"
потратил 200 лямов евро за сезон,скупая пачками зулусов которые так и не заиграли.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
05 января в 17:48
Он ведь сначала вторым пришел, а потом в силу обстоятельств стал главным. Тогда еще не было таких терок по поводу игрового прошлого тренера. Считаю это правильным. Просто тренер и фан - это разные люди. Первый любит, знает и понимает футбол, а второй любит только свою команду. А то, что Федотова любили и продолжают любит и армейцы и спартачи подтверждается тем, что ежегодно на его могиле встречаются и те и другие, отдавая дань уважения великому футболисту. Я кстати прекрасно помню его и как игрока. Он начал выходить в основе в 1961 году. Маленький , худенький, белобрысый с мячом творил фокусы на поле. Но его выпускали на замену минут на 15-20 и тренер Пинаичев все время кричал "Поиграйте на Володю". А Расцвел он к 1970 г. , когда ЦСКА взяли золото и Федотов был признан лучшим футболистом СССР.
виктор бочарников
виктор бочарников
05 января в 17:47
А стоит ли? Для тренера важна определенная свобода действий,доверие руководства и болельщиков все это у него есть в Ростове, а будет ли в Спартаке это вопрос,там все от хозяина идет,думаю вряд-ли Карпин согласиться и это даже не вопрос денег,скорее межличностных отношений.
МапС
МапС
05 января в 17:13
Папа Карпин :)))
shlomo
shlomo
05 января в 17:04
По поводу юного друга...:))) спасибо за комплемент.....Владимир Григорьевич действительно не "последний человек" в Спартаке (серебряный призёр чемпионата России 2006...)....тогда стоит отметить, что приход армейского кумира в стан красно-белых поначалу неоднозначно воспринимался в Спартаковской среде....но отдать должное при нем появилась страстная атакующая игра красно-белых (спартаковцы перестали играть в оборонительный футбол а-ля Старков...).....это все я помню, но иногда от любви до ненависти всего один
матч....а раз речь идет про Валеру, то поэтому я и уделил внимание ему (а Массимо просто попал ...золото, как никак...:))))
старина
старина ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 января в 16:59
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ старина (раскрыть)
    05 января в 16:45
    А при чем здесь селекционный отдел. Всеми делами реально заправляет Федун и Карпин к нему не пойдет, однозначно. Он уже два раза приходил в Спартак, третий не пойдет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
    05 января в 16:43
    Мой юный друг. Я не болельщик Спартака, но знаю, что фаны любили Володю Федотова, который им поставил отличный футбол и которого потом спихнули Шавло и Черчесов. Могу ошибиться.
    Bom Bom
    Bom Bom
    05 января в 16:38
      trimetil
      trimetil
      05 января в 16:37
      Не, Валера больше не пойдет в несерьезный проект.
      старина
      старина
      05 января в 16:26
      В Спартаке нужно менять полностью весь селекционный отдел и пинком под зад выгнать всех без содержания.Ну и затем,засучив рукава пахать .И Карпин тут не панацея.
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      05 января в 16:24
      На месте Карпина не пошёл бы в Спартак! В Ростове думаю ему комфортнее
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      05 января в 16:04
      Давай уж Романцева ... кули там !
      Я на стреме
      Я на стреме
      05 января в 15:39, ред.
      Валера вам девочка что ли.....по кругу ходить.
      там ещё не исчерпанный багаж Аленичева где то в шкафчике лежит
      leopit
      leopit
      05 января в 15:29
      УХ,КАК ВЕРИМ,,,,,
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      05 января в 15:29
      Кер на кер менять
      Только время терять.
      shlomo
      shlomo
      05 января в 15:23
      Спасибо за статью....несколько лет назад Валерий Непомнящий (на мой взгляд возможно, самый уважаемый из отечественных футбольных экспертов) сказал: что такое хороший тренер - это тот тренер, при котором команда не играет ниже своих возможностей....а потом добавил... а если она играет выше своих возможностей, это уже отличный тренер.....в спартаковской новейшей истории (может быть я и не прав, но по всем высказываниям...) болельщики беззаветно любили только двух рулевых Карпина и Массимо Карреру....и одновременно относились к ним с сильным скепсисом (не случайно только про них двоих из всех спартаковских тренеров спорили.... а собственно тренеры ли они?)....спор об этому будет думаю еще долго (один был золотым а второй серебряным)..... Валера, кстати, ответил на вопрос: чего не хватали при нем Спартаку, чтобы стать чемпионом, максимально коротко: Денег.....Денег на футбол в Спартаке вряд ли будет больше, но болельщикам сейчас важен в первую очередь не титул и даже не игра, а другое (то, что в избытке есть у Ростова) харизма и умение не играть ниже своих возможностей.....
      Аксинья
      Аксинья
      05 января в 15:14
      Терять репутацию из-за сомнительных нефтедолларов - а оно Валере надо, у него и в Ростове все есть ))
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      05 января в 15:10
      Валере надо ещё поработать!
      Q-J-G
      Q-J-G
      05 января в 15:09
      Да, но он и идеальный тренер для Ростова...!
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