Валере снова верят. Идеальный тренер для «Спартака» по мнению ветеранов

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05 января 2021, 15:01

Доброй их части, ведь злые видят себя на месте Тедеско.

У «Спартака» есть такие ветераны, с которыми и врагов не нужно. Распинать и уничтожать тренеров и команду умеют, и в оценках часто заметна зависть. Но легенды «красно-белых», которые не претендуют на пост Доменико, комплементарно высказались именно о Карпине. Самые важные слова сказал многократный чемпион России Романцев:

Чувствуется, как тренер Валера окреп. Да и испанская закалка не прошла даром. Так что, если бы меня спросили, кого вместо Тедеско порекомендовать «Спартаку», я, не раздумывая, назвал бы Карпина.

Но и Ловчев не стал возражать, что Карпин вырос в «Ростове» как наставник. Раз Федун доверил команду Тедеско, у которого не было длительного опыта в профессии на высоком уровне, и пока точно не пожалел, то чем Валерий Георгиевич хуже? Вот и Ловчев считает, что тренер подрос:

Сегодня Карпин – другой человек. У него за лето в «Ростове» сменился почти весь состав, а команда по-прежнему в лидерах. Да, Федун и Карпин плохо расстались, но владелец клуба может на это закрыть глаза.

Раз Романцев «двумя руками за», как минимум стоит оценивать такого кандидата. Ведь Тедеско принял и озвучил свое решение, «Спартаку» с лета нужен новый тренер.

Валерий Карпин – битый специалист

Увольняли из «Мальорки», трудился с «Торпедо» из Армавира. Брался за клубы из второго дивизиона, чтобы набить шишки, которые не успел получить в «Спартаке». Карпин стал мудрее как наставник. В нем больше нет дерзости бывшего футболиста, который судит других по тому, как сам сыграл бы в эпизоде. Конечно, на тренировках может подшучивать над Байрамяном, который играет слева в атаке, но не забивал долгое время. Но использование авторитета игрока из Ла Лиги ни одному тренеру не мешает. Гвардиолу тоже слышат как раз потому, что он – бывшая звезда «Барселоны», его советы построены через личный опыт. Битый Карпин намного более ценный, чем тот молодой, что ругался с Денисовым. Этот Валерий Георгиевич даже арбитров утюжит элегантнее, с сарказмом.

Тренер остается молодым по духу

Этому способствует наличие молодой жены и маленьких дочерей Дарьи и Александры. Да и физическая форма в почти 52 года у Валерий Георгиевича отличная. Он как Семин, которого двадцать лет назад никто не посмел бы назвать стариком. Кстати, Юрий Павлович в возрасте Карпина еще ни разу не был чемпионом России. Как и Карпин, что в тренерской юности останавливался в шаге от первого места. Амбиции остались, в еврокубках хочет засветиться. В РПЛ понимает, что с «Ростовом» тяжело претендовать на титул – если выдать крутой первый круг, то зимой конкуренты просто перекупят игроков, разрушив команду. А вот Тедеско оставит «Спартак» коллективом с будущим. Молодой папа Карпин может неплохо продолжить работу Доменико, только сделав «красно-белых» хитрее. Ведь видим прогресс в таблице, но пока не полную реализацию потенциала коллектива Ларссона и Зобнина.

Наставник совсем не боится перемен

Если раньше сам активно провоцировал в «Спартаке» перемены ради перемен, то сейчас судьба словно отдает долги. Маятник качнулся в другую сторону, Карпину важно увернуться от серии лавин – «Ростов» активно раздает лидеров. Зарплаты в клубе приличные, но деньгами в команде Валерий Георгиевич важных игроков не закрепит, как помним по Попову. Многие хотят расти – Норманн мечтает повторить опыт Шомуродова и оказаться в топ-5. Приходится отдавать лучших, чтобы выжить. Просто оцените список футболистов, которых «Ростов» потерял за последние годы. Могилевец, Скопинцев, Ингасон, Юсупов, Гулиев, Сигурдссон, Вилюш, Макеев, Дядюн, Гацкан, Паршивлюк, Калачев, Шомуродов, Ионов, Чернов, Зайнутдинов, Чистяков и Попов. Девятнадцать человек, и это уже после большого переезда в «Зенит» Мевли, Терентьева, Полоза, Ерохина и Нобоа. Карпин хорош тем, как реагирует на перемены. А в «Спартаке» новизна настолько будничная, как ни в одном другом клубе РПЛ .

Карпин точно не «сбитый летчик»

Давайте хором: одна из проблем «Спартака» — тренерская чехарда. Даже менеджеров поменяли за годы имени Федуна и Алекперова меньше, чем наставников, если считать временных, но влияющих на ситуацию, как Рианчо. Сам Карпин успел побыть и вредным директором, и неплохим тренером, который цеплялся за зону еврокубков. Но «Спартак» до сих пор не научился уважать наставников. А Карпин привык в «Ростове» быть реально главным. У него там есть схема «4-3-3», симпатичная и работающая. Есть шанс зацепиться за еврокубки. Идут на пятом месте, выше «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива». Валерию Георгиевичу не обязательно доказывать Федуну, что тот ошибся, чтобы успешно продолжать тренерскую карьеру. Конечно, мало кто откажется от зарплаты уровня тренера «Спартака». Но не в деньгах счастье, если этих денег столько, как у Карпина с футбольной юности.

Не факт, что они нужны друг другу

В словах Романцев и Ловчева есть логика. Да и выбор среди россиян у Федуна небольшой. Не Черчесова ведь звать, это точно будет перебор. Федотов и Слуцкий – не тренеры для «Спартака», поскольку первый работает на клуб, дружественный Санкт-Петербургу, надо снова бросать перчатку, чтобы его заполучить. А Леонид Викторович пойдет работать в «Зенит», как сам сказал, но вряд ли возглавит «Спартак». Фанаты ЦСКА ему этого не простят. Так что в РПЛ среди россиян, что показывают личностный рост, остается Карпин. Олег Иванович прав, этот наставник мог бы подхватить команду Тедеско. Но правильное ли это решение и для тренера, и для «Спартака»? Во-первых, Карпин так хорош, поскольку в «Ростове» он – движущая сила. В Москве главные тренеры – расходный материал. Карреру отправили в отставку фотографией стадиона. Федун вряд ли расстался с Карпиным по-хорошему. Оба в молодости вредничали, поэтому надо прощать, признавать ошибки. Одним словом, заниматься не тем, чем предпочитают российские миллиардеры. Во-вторых, Валерий Георгиевич не похож на бедного и несчастного в Ростове-на-Дону, а в столице будет лишний стресс.