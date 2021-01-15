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Дзюба и Лунёв опоздают на сбор «Зенита». Игроки заболели коронавирусом

15 января 2021, 10:16

«Зенит» сегодня отправился в Дубай на первый зимний сбор, в рамках которого проведет четыре товарищеских матча.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

Нападающие: Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев присоединятся к команде позднее, поскольку они заразились коронавирусом.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 января в 00:46, ред.
Надо отдыхать, финал ЛЧ отнял много сил
Владимир 77
Владимир 77 ответ LOpp (раскрыть)
15 января в 23:31
А смысл набирать форму?Все равно последнее место в группе будет
Kosmos58
Kosmos58 ответ Санчо Панса (раскрыть)
15 января в 20:40
Правда глаза колет?!.
leopit
leopit
15 января в 17:05
ПРосто два сильных рукопашника встречались ,спаринговали на тренировках...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
15 января в 15:36
В Дубае свои правила, отличные от" общемировых и признанных ВОЗ". Там все очень жестко и строго. А вопрос один остался. Дзюба сам себе "напарника" выбирал, или его "рекомендовали"?
Некакойшенко
Некакойшенко
15 января в 15:35, ред.
    pomor45
    pomor45
    15 января в 15:10
    Будет необходимость и условия для наработок атаки без Дзюбы.
    Владимир 77
    Владимир 77
    15 января в 14:02
    Лунев единственный ,кто дает руку Дзюбе
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 января в 13:36
    Скорейшего им выздоровления! Особенно Дзюбе. И не смейте про Артема говорить всякую похабщину!
    David Young
    David Young ответ nikoladolgov (раскрыть)
    15 января в 13:09, ред.
    Возможно здесь фраза "С кем поведёшься, от того и наберёшься" подходит к ситуации, надеюсь это не так, впрочем.
    ermak6848
    ermak6848
    15 января в 13:08
    лавка запасных у фк " ЗЕНИТ" длинная там посидят ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 января в 13:05
    Ну Дзюба то понятно , ручонки шаловливые везде сует, а Лунев что тоже из этих ?
    David Young
    David Young ответ RIR68 (раскрыть)
    15 января в 12:28
    В его случае скрупулёзный подход к мытью рук является особенно актуальным.
    mangox22
    mangox22
    15 января в 12:26
    Вирус подкрался незаметно
    RIR68
    RIR68
    15 января в 12:25
    Дзюбу не учили руку мыть?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 января в 12:24
    Это очень грустно...
    STVA 1
    STVA 1 ответ LOpp (раскрыть)
    15 января в 12:11
    Ну и хорошо))) 🤣
    oFANATo
    oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
    15 января в 11:57, ред.
    Если не успеют к ЛЧ набрать форму могут уже и не 1 очко из 18 набрать в группе там будет светить уже 0/0/1:15
    Я на стреме
    Я на стреме ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    15 января в 11:38, ред.
    напротив , мухи на него всегда слетаются
    LOpp
    LOpp ответ STVA 1 (раскрыть)
    15 января в 11:31
    к лиге чемпионов могут и не успеть набрать форму
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 января в 11:25
    Думал дзюбу никакая муха не возьмёт
    drug01
    drug01
    15 января в 11:15
    Когда это всё закончится
    LAISMEN
    LAISMEN
    15 января в 11:06, ред.
    Какой такой коронавирус......они просто особо приближенные, малость загуляли всего то
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    15 января в 11:04
    30 человек взяли,а остальные 30 в сочи?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 января в 11:03
    Михаил Кержаков сейчас по-моему гораздо чаще появляется в воротах "Зенита", но наличие второго вратаря в форме тоже не помешало бы. Дзюба - все-таки порочное, но лицо "Зенита", сильнейший состав лазурных без него не соберешь. Но благодаря "сверхудачной" игре питерского фаворита в Лиге Чемпионов, задачи выхода на пик формы к февралю не стоит даже близко, поэтому и Артем и Лунев могут с комфортом переболеть, пережить период ковидной слабости и не форсируя, набрать форму к марту месяцу. А там, с удачно приобретенным иммунитетом и особо не напрягаясь забрать справедливо не оцененные в Европе медали чемпионов РПЛ.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 января в 11:01
    Интересно бы при этом знать,как определяются в клубах инфицированные(а не заболевшие) кавидлой...Если лижут тампон,то достоверность около 50 процентов,и результат полностью зависит от времени контакта с носителем,ибо через двое суток вирус спускается глубже(куда-нибудь в кишечник) и проверка верхних дыхательных путей ничего не даёт-его там нет. Думаю,что к клубах никто не рискнёт делать развёрнутый анализ крови,уж слишком велик риск роста числа "бессимптомных носителей",и все удовлетворяются обычным,низкоэффективным тестом,но который признан(пока) общепринятым в мировой практике и рекомендациях ВОЗ.
    Ну лежал я две недели между двух кадров с трёхкратно положительным тестом,а у меня-отрицательный,хотя и в эпикризе ,и в симптоматике-все основные характерные признаки течения болезни. Я вышел,а те кадры остались ждать отрицательного результата теста.И на пару десятков лет помоложе меня...
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    15 января в 10:50
    До межсезонья дотянули. В период проведения чемпионата скрывали случаи заражения.
    ДСА
    ДСА
    15 января в 10:43
    Ясно, кто не выполнял карантинные требования.
    STVA 1
    STVA 1
    15 января в 10:23
    Ничего страшного... Наберут форму...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 января в 10:21
    Не знал , что от фото можно вирус подхватить.
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