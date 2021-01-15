Дзюба и Лунёв опоздают на сбор «Зенита». Игроки заболели коронавирусом

«Зенит» сегодня отправился в Дубай на первый зимний сбор, в рамках которого проведет четыре товарищеских матча.
Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;
Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;
Нападающие: Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.
Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев присоединятся к команде позднее, поскольку они заразились коронавирусом.
Ну лежал я две недели между двух кадров с трёхкратно положительным тестом,а у меня-отрицательный,хотя и в эпикризе ,и в симптоматике-все основные характерные признаки течения болезни. Я вышел,а те кадры остались ждать отрицательного результата теста.И на пару десятков лет помоложе меня...
Ну лежал я две недели между двух кадров с трёхкратно положительным тестом,а у меня-отрицательный,хотя и в эпикризе ,и в симптоматике-все основные характерные признаки течения болезни. Я вышел,а те кадры остались ждать отрицательного результата теста.И на пару десятков лет помоложе меня...