Дзюба и Лунёв опоздают на сбор «Зенита». Игроки заболели коронавирусом

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15 января 2021, 10:16

«Зенит» сегодня отправился в Дубай на первый зимний сбор, в рамках которого проведет четыре товарищеских матча.

Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

Нападающие: Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

Нападающий и голкипер присоединятся к команде позднее, поскольку они заразились коронавирусом.