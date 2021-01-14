ГлавнаяНовости

«Локомотив» объявил состав на зимний сбор в Испании

14 января 2021, 15:50

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что футболисты команды прибыли на сбор в Испанию. «Локо» будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

В Испанию прилетели 32 игрока:

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;

Защитники: Чорлука, Мурило, Чёрный, Рыбусь, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;

Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;

Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.

Ранее врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19.

Все новости
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Торино»
Вчера, 21:01 Комментарии36
ОфициальноРоналду пропустит матч Кубка Италии против СПАЛа
27 января Комментарии9
ОфициальноОбамеянг пропустит матч с «Саутгемптоном» по семейным обстоятельствам
26 января Комментарии5
ОфициальноК «Зениту» в Дубае присоединились Сазонов и Погорелов
23 января Комментарии6
ОфициальноЦСКА опубликовал список футболистов, которые полетели на первый сбор
17 января Комментарии14
ОфициальноДзюба и Лунёв опоздают на сбор «Зенита». Игроки заболели коронавирусом
15 января Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ mahb9ik (раскрыть)
14 января в 17:55, ред.
Борис это талисман клуба и особых претензии к нему никогда не было, так, что сравнивать с такими как Райкович не стоит.
По поводу остальных сейчас смысла нет разговаривать, надо ждать окончания чемпионата и со многими (в первую очередь Эдер, Райкович, Смолов) прощаться.
drug01
drug01
14 января в 16:35
Состав боевой удачи
mahb9ik
mahb9ik
14 января в 16:04
Хотел, я пошутить что бы Борьку взяли, но видимо уже поздно и грустно. думаю связка райкович-ротенберг наведёт шороху в Чемпионате и Европе, будем по 5 минимум от всех вынимать)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 16:01
Все на есте всё в порядке,удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100