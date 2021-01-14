«Локомотив» объявил состав на зимний сбор в Испании

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что футболисты команды прибыли на сбор в Испанию. «Локо» будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
В Испанию прилетели 32 игрока:
Вратари: Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;
Защитники: Чорлука, Мурило, Чёрный, Рыбусь, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;
Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;
Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.
Ранее врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19.
По поводу остальных сейчас смысла нет разговаривать, надо ждать окончания чемпионата и со многими (в первую очередь Эдер, Райкович, Смолов) прощаться.
По поводу остальных сейчас смысла нет разговаривать, надо ждать окончания чемпионата и со многими (в первую очередь Эдер, Райкович, Смолов) прощаться.