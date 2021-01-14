«Локомотив» объявил состав на зимний сбор в Испании

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14 января 2021, 15:50

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что футболисты команды прибыли на сбор в Испанию. «Локо» будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

В Испанию прилетели 32 игрока:

Вратари: Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;

Защитники: Чорлука, Мурило, Чёрный, Рыбусь, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;

Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;

Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.

Ранее врач «Локомотива» рассказал, почему нужно прививаться от COVID-19.