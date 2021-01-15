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Ди Франческо: «„Аталанта“ – действительно великолепная команда»

15 января 2021, 03:01
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Кальяри» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Мы были слишком робкими в первом тайме, а «Аталанта» — это действительно великолепная команда. Мы выставили много молодых футболистов сегодня, на это были разные причины, и по ходу игры наша уверенность возрастала. Я не хотел рисковать Наингголаном и Годином. Они не могут играть по три матча за 8 дней.

Мне понравился настрой команды, они старались делать всё возможное. Если вы взглянете на средний возраст стартового состава сегодня, то увидите, что команда была очень молодая, но у меня не было иного выхода.

У нас не так много времени на подготовку, но я надеюсь, что результаты скоро придут. Это немного напоминает мне мой первый год в «Сассуоло», потому что той команде тоже потребовалось время, чтобы сформироваться. Но мы уже заложили важные основы в «Кальяри».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 09:26
Может обыграть любого, но и неожиданно могут и проиграть.
sir_Alex
sir_Alex
15 января в 07:49
Один Миранчук чего стОит!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 04:21
За последний год Аталанта очень сильно прибавила. У нее появилось много поклонников , благодаря атакующему стилю. Команда просто радует своей быстрой , искрометной игрой.
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 04:15
Что клуб стал очень сильным - это точно.
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