Ди Франческо: «„Аталанта“ – действительно великолепная команда»

Главный тренер «Кальяри» прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:3) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Мы были слишком робкими в первом тайме, а «Аталанта» — это действительно великолепная команда. Мы выставили много молодых футболистов сегодня, на это были разные причины, и по ходу игры наша уверенность возрастала. Я не хотел рисковать Наингголаном и Годином. Они не могут играть по три матча за 8 дней.

Мне понравился настрой команды, они старались делать всё возможное. Если вы взглянете на средний возраст стартового состава сегодня, то увидите, что команда была очень молодая, но у меня не было иного выхода.

У нас не так много времени на подготовку, но я надеюсь, что результаты скоро придут. Это немного напоминает мне мой первый год в «Сассуоло», потому что той команде тоже потребовалось время, чтобы сформироваться. Но мы уже заложили важные основы в «Кальяри».