Зидан: «Последствия вылета? А что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?»

Главный тренер «Реала» после поражения от «Атлетика» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании ответил на вопросы журналистов.

— Первый тайм был трудным, мы не очень хорошо вошли в игру. «Атлетик» реализовал два единственных момента, которые создал. И всё стало сложнее. Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, мы владели инициативой и забили гол...

— Чего вам не хватало в первом тайме?

— Мы плохо читали игру. Соперник хорошо прессинговал, а мы часто теряли мяч в простых ситуациях.

— Команду ждут какие-то последствия?

— Нет. Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона? Будет много шума извне, но мы будем продолжать делать свою работу.

— Прокомментируйте игру Азара.

— Нужно сохранять терпение. Ему нужен забитый мяч. Команда старалась. Нужно перевернуть страницу и продолжать работать. Нельзя сходить с ума.

— Болельщики устали от Азара.

— Я так не думаю. Нужно сохранять терпение в отношении него. Он хочет, чтобы всё получилось. Сегодня дело было не только в Эдене. Мы плохо вошли в игру, но втором тайме он был хорош.