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Зидан: «Последствия вылета? А что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?»

15 января 2021, 02:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Атлетика» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании ответил на вопросы журналистов.

— Первый тайм был трудным, мы не очень хорошо вошли в игру. «Атлетик» реализовал два единственных момента, которые создал. И всё стало сложнее. Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, мы владели инициативой и забили гол...

— Чего вам не хватало в первом тайме?

— Мы плохо читали игру. Соперник хорошо прессинговал, а мы часто теряли мяч в простых ситуациях.

— Команду ждут какие-то последствия?

— Нет. Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона? Будет много шума извне, но мы будем продолжать делать свою работу.

— Прокомментируйте игру Азара.

— Нужно сохранять терпение. Ему нужен забитый мяч. Команда старалась. Нужно перевернуть страницу и продолжать работать. Нельзя сходить с ума.

— Болельщики устали от Азара.

— Я так не думаю. Нужно сохранять терпение в отношении него. Он хочет, чтобы всё получилось. Сегодня дело было не только в Эдене. Мы плохо вошли в игру, но втором тайме он был хорош.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 16:19
пусть обязательно продолжает
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
15 января в 13:09
Азар жалок.

Лукас Васкес выхватил звезду. Сыграл хорошо несколько матчей, начал делать мозги с продлением контракта и как результат - две детские ошибки.
Так всегда бывает, когда игрок сосредоточен не только на игре, но и на финансовых вопросах, качество игры снижается. Надо было его заменитьь
Мessi 10
Мessi 10
15 января в 12:44
В который раз повторяю: дайте лысому поработать
David Young
David Young ответ trimetil (раскрыть)
15 января в 10:55
.
trimetil
trimetil
15 января в 10:54
Жалкая пародия:
Зидан: Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?

Неповторимый оригинал:
Федун: Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата!
Legend 6
Legend 6
15 января в 10:14
Зидан истерит...
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 07:11
Ситуация в Реале не самая благоприятная к сожалееию.
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 05:51
Пора подумать об отставке.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 05:33
Атлетик приятно удивил !!! Могли и больше забить, но и пропустить могли больше, но сдюжили.
Ждем финала.
ksepylo_7070
ksepylo_7070
15 января в 05:15
С победой Бильбао показали как надо играть сливочным.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
15 января в 04:45
Единственное светлое пятно от этого матча это игра Асенсио. Лишь бы это было началом.
Smoke Buddah
Smoke Buddah
15 января в 02:53
Для одних фраза "сняться с чемпионата" - вершина сарказма, для других - обыденное дело)
Mangur
Mangur
15 января в 02:40
Браво Атлетик. Молодцы Бильбао. Рад
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