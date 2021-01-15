Зидан: «Последствия вылета? А что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Атлетика» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании ответил на вопросы журналистов.
— Первый тайм был трудным, мы не очень хорошо вошли в игру. «Атлетик» реализовал два единственных момента, которые создал. И всё стало сложнее. Второй тайм мы провели лучше. У нас были моменты, мы владели инициативой и забили гол...
— Чего вам не хватало в первом тайме?
— Мы плохо читали игру. Соперник хорошо прессинговал, а мы часто теряли мяч в простых ситуациях.
— Команду ждут какие-то последствия?
— Нет. Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона? Будет много шума извне, но мы будем продолжать делать свою работу.
— Прокомментируйте игру Азара.
— Нужно сохранять терпение. Ему нужен забитый мяч. Команда старалась. Нужно перевернуть страницу и продолжать работать. Нельзя сходить с ума.
— Болельщики устали от Азара.
— Я так не думаю. Нужно сохранять терпение в отношении него. Он хочет, чтобы всё получилось. Сегодня дело было не только в Эдене. Мы плохо вошли в игру, но втором тайме он был хорош.
Лукас Васкес выхватил звезду. Сыграл хорошо несколько матчей, начал делать мозги с продлением контракта и как результат - две детские ошибки.
Так всегда бывает, когда игрок сосредоточен не только на игре, но и на финансовых вопросах, качество игры снижается. Надо было его заменитьь
Лукас Васкес выхватил звезду. Сыграл хорошо несколько матчей, начал делать мозги с продлением контракта и как результат - две детские ошибки.
Так всегда бывает, когда игрок сосредоточен не только на игре, но и на финансовых вопросах, качество игры снижается. Надо было его заменитьь
Зидан: Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?
Неповторимый оригинал:
Федун: Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата!
Зидан: Что вы хотите? Чтобы мы снялись с сезона?
Неповторимый оригинал:
Федун: Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата!
Ждем финала.
Ждем финала.