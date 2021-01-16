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«Спартак» объявил о подписании Йоррита Хендрикса

16 января 2021, 21:04

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте объявила о подписании полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.

«Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт», — сообщает пресс-служба красно-белых.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:14
усилит, возможно )
Сп62
Сп62 ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 января в 13:17
Вспомни слова знаменитого Хаджи Насредина: я желаю вам того, чего и вы мне желаете.
Bavaria_N
Bavaria_N
17 января в 10:43
кто это вообще?? лучше бы из нашей академии великой Баварии 15ти летнего юнца взяли бы...хоть польза была на поле для спартака
Санчо Панса
Санчо Панса
17 января в 10:22
Взяли за гроши, короче! Вообщем, кот в мешке) Неудач и поражений ему в Спартаке!
Байкал-38
Байкал-38 ответ spartak kursk (раскрыть)
17 января в 05:22
Ну если только „Баня, водка, гармонь и лосось“ споёт на обратной дороге.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
17 января в 05:15
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ spartak kursk (раскрыть)
17 января в 05:12
Я - поэт.
Зовут - незнайка.
От меня вам -
Балалайка!(с)
chromage
chromage
17 января в 01:49
"Йорит-мадрид"...
zooveterinar
zooveterinar ответ spartak kursk (раскрыть)
17 января в 00:17
На спартак мне всеравно,а за стих браво!!!!
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
17 января в 00:16
Хороший трансфер. Толковый опорник за копейки.
zooveterinar
zooveterinar ответ Крикун (раскрыть)
17 января в 00:15
Правильно!!! Все верно,если лигионер, то минимум классом должен быть выше наших игроков, хотябы на голову!!! А иначе зачем такой,тут кокориных и своих хватает!!!!
youtomee
youtomee
17 января в 00:13
Кто он такой и чего он сюда приехал? Насколько же больше Спартак ему предложил, чем ему платили в Голландии?
zooveterinar
zooveterinar ответ протон1 (раскрыть)
17 января в 00:10
Да-да братан ,!!!с Ростова, Ростов лучший!!!
VAN ARM
VAN ARM
16 января в 23:46
много их приходило)))но ненадолго))) пусть хоть этому повезёт больше))
Правдин Семён
Правдин Семён
16 января в 23:37
Взяли за копейки (по футбольным меркам) толкового игрока на подмену,который может играть и цз и опз. Чемпионат Голландии уже не слабее нашего и точно честнее. В ближайшие годы Хендрикс не станет дешевле цены покупки (ибо это скидка в 75%). Так отчего столько критики:от зависти или глупости?
P.S. Двое самых странных из наших тоже ругают трансфер. Значит, хорошая сделка )
Мысыктар
Мысыктар
16 января в 23:24
сПартак рисуем звезды (с)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
16 января в 23:12
Добро пожаловать в лучший клуб России!
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
16 января в 23:09
Есть инфу Гаич хочет перейти в Дженоа.)
Некакойшенко
Некакойшенко
16 января в 23:07
На замену Кралу в случае чего .....
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
16 января в 23:04
За то маркизио, кранивинтер и малком приходили как супер игроки, как игроки высокого европейского уровня, которые уж точно помогут зенит в еврокубках, а по факту оказались полная шайза с ценной и зарплатой в десяти летний бюджет среднего районного центра типа Можайска.
praporchik zadov
praporchik zadov
16 января в 22:58
Будем надеется что он станет добротным игроком не только Спартака но и РФПЛ
edubokom
edubokom ответ spartak kursk (раскрыть)
16 января в 22:55
Надежда похвальна, хоть и немного иронично в свете последних высказываний якобы осведомленных и компетентных источников. Но сдаётся мне, что не так плох Хендрикс, как его малюют. Тем более игроки его амплуа вливаются в рпл непредсказуемо
Крикун
Крикун
16 января в 22:55
Лысый голландец в опорную зону...
спартак сильно соскучился по своему капитану ДемиДеЗеуву!
протон1
протон1
16 января в 22:53
атрофируется и продадут уже еще ниже той стоимости. с ростова пример надо брать как брать и как выращивать и продавать.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 января в 22:47
Очевидное усиление, причем сильное. Если память не изменяет то в Голландии даже говорили что он дно и никакому клубу не поможет, но все же перешел в спартак))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 января в 22:28
Ох и наведут они шороху с ПедРошей на скамейке!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 января в 22:23
Усиление, так сказать. Спартак готов превзойти своих конкурентов в борьбе за седьмое место.
Penokkio
Penokkio ответ Крикун (раскрыть)
16 января в 22:22
Да, потому что даже игрок запаса какого-нибудь «с**** Твенте» (как говорил Валера Карпин) на голову выше любого русского игрока
sv_1969
sv_1969 ответ Крикун (раскрыть)
16 января в 22:22
    Крикун
    Крикун
    16 января в 22:19
    Лимит в 8 легионеров вводили, для того, чтобы покупать только тех легов, которые сильнее россиян. Этот 26-летний голландец за 0,5 ляма сильнее российских игроков?
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