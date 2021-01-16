«Спартак» объявил о подписании Йоррита Хендрикса

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте объявила о подписании полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
«Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт», — сообщает пресс-служба красно-белых.
Официально: Йоррит Хендрикс – игрок «Спартака» 🔴⚪️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 16, 2021
Голландский полузащитник успешно прошёл медосмотр и подписал с нашим клубом долгосрочный контракт ✅#ДавайГромче 🔥
Зовут - незнайка.
От меня вам -
Балалайка!(с)
Зовут - незнайка.
От меня вам -
Балалайка!(с)
P.S. Двое самых странных из наших тоже ругают трансфер. Значит, хорошая сделка )
P.S. Двое самых странных из наших тоже ругают трансфер. Значит, хорошая сделка )
спартак сильно соскучился по своему капитану ДемиДеЗеуву!
спартак сильно соскучился по своему капитану ДемиДеЗеуву!